В Липецкую область приходит дождливая и прохладная погода

Температура воздуха опустится на 1-4 градуса ниже нормы.

В ближайшие трое суток территория Липецкой области окажется под влиянием атмосферных фронтов циклона, который будет смещаться с северо-запада Европейской территории России на Поволжье. Ожидаются кратковременные грозовые дожди разной интенсивности и ветер при грозах с порывами до 17 м/сек.Среднесуточные температуры воздуха составят 14-17 градусов тепла, что на 1-4 градуса ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 июня в Липецкой области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, днем в отдельных пунктах возможен град. Ветер северо-западный, ночью слабее, 5-10 м/сек, днем чуть усилится до 7-12 м/сек, при грозах местами возможны порывы до 17 м/сек. Температура ночью будет от +11 до +16 градусов, днем — от +18 до +23 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы. Температура ночью будет от +13 до +15 градусов, днем – от +19 до +21 градуса.День 18 июня стал самым теплым в Липецке в 1975 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1928 году — 6 градусов тепла.