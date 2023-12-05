Происшествия

54 минуты назад

Житель Задонска выбросил в окно двух котят

659
#жестокое обращение с животными

Один котенок замерз на улице, второго спасла соседка мужчины. Полицейские начали доследственную проверку.

Паблик «Задонск мой город» опубликовал видео, на котором житель города выбрасывает в окно второго этажа двух котят.

«Вчера один задонский тип выкинул двух котят из второго этажа в окно. Это было на ул. Ленина 67. Они целый день были на улице. Кота нашла соседка, а кошку нашла замерзшую. Кот жив, а кошка нет. Помогите пожалуйста с этим делом мне кто-нибудь», — пишет автор поста Виктория Максимова.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, сообщение о жестоком обращении с животными поступило в полицию вчера.

— Проводится проверка обстоятельств происшествия. По ее итогам будет принято процессуальное решение, — сообщили в УМВД.
659
#жестокое обращение с животными

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