Происшествия
54 минуты назад
Житель Задонска выбросил в окно двух котят
Один котенок замерз на улице, второго спасла соседка мужчины. Полицейские начали доследственную проверку.
Паблик «Задонск мой город» опубликовал видео, на котором житель города выбрасывает в окно второго этажа двух котят.
«Вчера один задонский тип выкинул двух котят из второго этажа в окно. Это было на ул. Ленина 67. Они целый день были на улице. Кота нашла соседка, а кошку нашла замерзшую. Кот жив, а кошка нет. Помогите пожалуйста с этим делом мне кто-нибудь», — пишет автор поста Виктория Максимова.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, сообщение о жестоком обращении с животными поступило в полицию вчера.
— Проводится проверка обстоятельств происшествия. По ее итогам будет принято процессуальное решение, — сообщили в УМВД.
«Вчера один задонский тип выкинул двух котят из второго этажа в окно. Это было на ул. Ленина 67. Они целый день были на улице. Кота нашла соседка, а кошку нашла замерзшую. Кот жив, а кошка нет. Помогите пожалуйста с этим делом мне кто-нибудь», — пишет автор поста Виктория Максимова.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, сообщение о жестоком обращении с животными поступило в полицию вчера.
— Проводится проверка обстоятельств происшествия. По ее итогам будет принято процессуальное решение, — сообщили в УМВД.