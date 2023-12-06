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Плюс 3,1 миллиарда рублей. На столько внезапно выросли поступления в бюджет Липецка на 2024 год

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#бюджет
Плюс 3,1 миллиарда рублей. На столько внезапно выросли поступления в бюджет Липецка на 2024 год

Все эти деньги — транши из федерального и областного бюджетов на заранее закрепленные цели: развитие транспортной инфраструктуры города, капитальный ремонт школ и сетей.

Профильная комиссия Липецкого горсовета рассмотрела в первом чтении проект бюджета Липецка на 2024 год. Неожиданно для депутатов его параметры выросли сразу на 3,1 млрд рублей. Об этом депутатам сообщила председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова.

Все эти средства — безвозмездные транши из областного и федерального бюджетов с расписанным заранее целями. Самая большая сумма — 1,4 млрд рублей — предназначена на развитие электротранспорта (трамвайная концессия). 621,1 млн рублей израсходуют на развитие транспортной инфраструктуры, еще 379,3 миллиона — на нацпроект «Безопасные и качественные дороги». На капитальный ремонт городских школ выделены 576,8 млн рублей, на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения поселка Сырский Рудник — 115,1 миллиона, на строительство и реконструкцию объектов теплоснабжения — 35,1 миллион.

Еще на прошлой неделе на публичных слушаниях по проекту бюджета-2024 доходы городской казны составляли 19,1 млрд рублей, а расходы — 19,2 миллиарда. Теперь, с новыми изменениями, доходы обозначены в 22,3 млрд рублей, расходы — в 22,4 миллиарда. Дефицит бюджета остался прежним — 106 млн рублей.

Об основных расходах бюджета следующего года мы уже сообщали. Предлагаем рассмотреть некоторые детали главного финансового документа.

На благоустройство дворов в рамках муниципальной программы «Мой двор» в 2024 году предусмотрено 111,2 млн рублей – в более чем в два раза больше предусмотренных первоначальным бюджетом. На освещение города в следующем году выделят 194,4 млн рублей — на 32,9 миллиона больше, чем в этом году. В следующем году появится новая муниципальная программа — «Содержание и восстановление зеленого фонда города Липецка». На ее программные мероприятия выделены 164,9 млн рублей — на 34 миллиона больше, чем в уходящем году.

На содержание объектов благоустройства в 2024 году предусмотрено 91,8 млн рублей — в 2,3 раза больше, чем в этом году. Деньги, в частности, потратят на капитальный ремонт Комсомольского пруда и водоотводного канала (33,4 млн рублей), на благоустройство и ремонт мемориального комплекса на площади Героев (22,1 млн рублей), на ремонт памятника Ленину на площади Соборной (10 млн рублей), на содержания фонтанов (4,5 млн рублей) и ремонт лестниц, лавочек, урн и иных малых архитектурных форм (3,2 млн рублей), на перекладку плитки у доски «Трудовая слава Липецкой области» (1,6 млн рублей).

Проект бюджета-2024 председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова назвала в меру напряженным по доходным источникам, но сбалансированным. Она попросила департамент финансов учесть предложения аудиторов увеличить расходы на содержание и восстановление зеленого фонда города и на программные расходы МБУ «Управление благоустройства Липецка»:

— Надо увеличивать расходы на уборку города, поскольку мы удовлетворяем потребность департамента дорожного хозяйства и благоустройства на эти цели от фактических размеров площадей и нормативов затрат всего на 49%. Чистый город — это наше лицо!

Татьяна Григорова согласилась с Мариной Зиборовой. Главный финансист мэрии сообщил депутатам, что департаменту на благоустройство на 2024 год необходимо порядка 800 млн рублей, но проектом бюджета пока предусмотрено всего 400 миллионов с небольшим. В мэрии надеются на получение от правительства области на уборку Липецка в следующем году еще минимум 100 миллионов рублей субсидии.

Разговор о чистоте продолжил председатель депутатской бюджетной комиссии Андрей Выжанов:

— Я тоже за чистый город. Но я напомню, что когда ремонтировали улицу Баумана, нам обещали, что она будет иметь достойный вид. Обещали установить на ней контейнеры для уборки мусора. Но жители Баумана до сих пор три раза в неделю выставляют за забор мешки с мусором, вешают их на столбы. Стыдно перед горожанами и гостями города на этом въезде в Липецк!

Заместитель председателя департамента развития территории мэрии Алексей Тихомиров сообщил, что «ЭкоПром-Липецк» организовал вывоз мусора с улицы Баумана так называемым бестарным способом. Потому что большинство ее жителей отказались взять в пользование 120-литровые баки, которые раздавал региональный оператор. «Баки взяли всего 5-6 человек». Алексей Тихомиров сказал, что департамент и «ЭкоПром-Липецк» сообща работают над организацией установки на Баумана контейнерных площадок для сбора мусора.
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#бюджет

Комментарии (9)

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Липецк

5 минут назад
Пусть с своей зарплаты все делают ничего неплотить
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Автопарк

19 минут назад
САМЫЙ КОРОТКИЙ АНЕКДОТ, Действительно,если учесть,что еë укладывали 2 года назад,а гарантия 4 года.
ответить

Автопарк

19 минут назад
САМЫЙ КОРОТКИЙ АНЕКДОТ, Действительно,если учесть,что еë укладывали 2 года назад,а гарантия 4 года.
ответить

Ольга

24 минуты назад
На опилки сухостоя и высадку молодых деревьев и кустарников нужно больше денежек.
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Виталий

27 минут назад
"В следующем году появится новая муниципальная программа — «Содержание и восстановление зеленого фонда города Липецка». На ее программные мероприятия выделено на 34 миллиона больше, чем в уходящем году." Это как понять? Программа новая будет в следующем году, а в этом году тратили на что?
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САМЫЙ КОРОТКИЙ АНЕКДОТ

39 минут назад
на перекладку плитки у доски «Трудовая слава Липецкой области» (1,6 млн рублей).
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С этих денег

49 минут назад
можно смело подымать в 2024 году получку работягам мэрии
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Евгений

51 минуту назад
В чем развитие транспорта? Автобусы ходят все реже и реже.
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Елена

56 минут назад
В Сселках поставьте площадки с контейнерами для мусора!! Мы тоже город!!! Вспомните наконец-то о нас.
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