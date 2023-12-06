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Плюс 3,1 миллиарда рублей. На столько внезапно выросли поступления в бюджет Липецка на 2024 год
Все эти деньги — транши из федерального и областного бюджетов на заранее закрепленные цели: развитие транспортной инфраструктуры города, капитальный ремонт школ и сетей.
Все эти средства — безвозмездные транши из областного и федерального бюджетов с расписанным заранее целями. Самая большая сумма — 1,4 млрд рублей — предназначена на развитие электротранспорта (трамвайная концессия). 621,1 млн рублей израсходуют на развитие транспортной инфраструктуры, еще 379,3 миллиона — на нацпроект «Безопасные и качественные дороги». На капитальный ремонт городских школ выделены 576,8 млн рублей, на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения поселка Сырский Рудник — 115,1 миллиона, на строительство и реконструкцию объектов теплоснабжения — 35,1 миллион.
Еще на прошлой неделе на публичных слушаниях по проекту бюджета-2024 доходы городской казны составляли 19,1 млрд рублей, а расходы — 19,2 миллиарда. Теперь, с новыми изменениями, доходы обозначены в 22,3 млрд рублей, расходы — в 22,4 миллиарда. Дефицит бюджета остался прежним — 106 млн рублей.
Об основных расходах бюджета следующего года мы уже сообщали. Предлагаем рассмотреть некоторые детали главного финансового документа.
На благоустройство дворов в рамках муниципальной программы «Мой двор» в 2024 году предусмотрено 111,2 млн рублей – в более чем в два раза больше предусмотренных первоначальным бюджетом. На освещение города в следующем году выделят 194,4 млн рублей — на 32,9 миллиона больше, чем в этом году. В следующем году появится новая муниципальная программа — «Содержание и восстановление зеленого фонда города Липецка». На ее программные мероприятия выделены 164,9 млн рублей — на 34 миллиона больше, чем в уходящем году.
На содержание объектов благоустройства в 2024 году предусмотрено 91,8 млн рублей — в 2,3 раза больше, чем в этом году. Деньги, в частности, потратят на капитальный ремонт Комсомольского пруда и водоотводного канала (33,4 млн рублей), на благоустройство и ремонт мемориального комплекса на площади Героев (22,1 млн рублей), на ремонт памятника Ленину на площади Соборной (10 млн рублей), на содержания фонтанов (4,5 млн рублей) и ремонт лестниц, лавочек, урн и иных малых архитектурных форм (3,2 млн рублей), на перекладку плитки у доски «Трудовая слава Липецкой области» (1,6 млн рублей).
Проект бюджета-2024 председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова назвала в меру напряженным по доходным источникам, но сбалансированным. Она попросила департамент финансов учесть предложения аудиторов увеличить расходы на содержание и восстановление зеленого фонда города и на программные расходы МБУ «Управление благоустройства Липецка»:
— Надо увеличивать расходы на уборку города, поскольку мы удовлетворяем потребность департамента дорожного хозяйства и благоустройства на эти цели от фактических размеров площадей и нормативов затрат всего на 49%. Чистый город — это наше лицо!
Татьяна Григорова согласилась с Мариной Зиборовой. Главный финансист мэрии сообщил депутатам, что департаменту на благоустройство на 2024 год необходимо порядка 800 млн рублей, но проектом бюджета пока предусмотрено всего 400 миллионов с небольшим. В мэрии надеются на получение от правительства области на уборку Липецка в следующем году еще минимум 100 миллионов рублей субсидии.
Разговор о чистоте продолжил председатель депутатской бюджетной комиссии Андрей Выжанов:
— Я тоже за чистый город. Но я напомню, что когда ремонтировали улицу Баумана, нам обещали, что она будет иметь достойный вид. Обещали установить на ней контейнеры для уборки мусора. Но жители Баумана до сих пор три раза в неделю выставляют за забор мешки с мусором, вешают их на столбы. Стыдно перед горожанами и гостями города на этом въезде в Липецк!
Заместитель председателя департамента развития территории мэрии Алексей Тихомиров сообщил, что «ЭкоПром-Липецк» организовал вывоз мусора с улицы Баумана так называемым бестарным способом. Потому что большинство ее жителей отказались взять в пользование 120-литровые баки, которые раздавал региональный оператор. «Баки взяли всего 5-6 человек». Алексей Тихомиров сказал, что департамент и «ЭкоПром-Липецк» сообща работают над организацией установки на Баумана контейнерных площадок для сбора мусора.
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