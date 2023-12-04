Общество
6 минут назад
«А был ли трактор?» Сотрудники мэрии проверили, как «управляшки» убирают снег
У двух домов работали дворники, у третьего, находящегося в обслуживании УК-аутсайдера, снег не убирал никто.
Сегодня утром телеграмм-канал «Липецкая область» опубликовал видеозапись с совещания у губернатора, на котором глава Липецка Евгения Уваркина сообщила о правиле, которое собирается внедрить мэрия: один дворник — один дом. «К сожалению, есть случаи когда один дворник обслуживает 9-10 домов», — сказала мэр.
На оперативном совещании в мэрии продолжили обсуждать эту тему.
— В связи с усилением снегопадов в выходные департамент развития территории вел усиленное взаимодействие с горожанами по выявлению дворов, которые не убирали. Активисты ТОС передавали нам самую актуальную информацию не только по своим дворам, но и по другим территориям. Департамент тут же доводил эти сведения напрямую в управляющие компании. Мы установили сроки устранения нарушений — два часа, — рассказала главе Липецка Евгении Уваркиной руководитель ведомства Ольга Логинова.
Ольга Логинова сообщила, что сотрудники управ выходили в самые проблемные места, формировали группы, которые сопровождали маломобильных липчан по нечищеным дворам от подъездов к магазинам и остановкам.
С 1 декабря департамент развития территорий обработал, по словам Ольги Логиновой, более 70 жалоб на управляющие организации. Всего с начала зимы сотрудники управ выявили более 200 нарушений в уборке дворов. В ТОП-3 антирейтинга «управляшек» по зимнему чек-листу попали ГУК «Привокзальная», УК «Маяк» и «АДС».
… Сегодня утром сотрудники двух городских департаментов — ЖКХ и развития территории — проверили, как убирается снег во дворах центра Липецка.
Первый адрес — Неделина, 15а и Неделина, 15б. Это фактически один шестиподъездный дом, несмотря на разные адреса. Поэтому дворнику УК «Содружество» за него платят как за один дом — 10 тысяч рублей:
— Каждый день работаю, когда идет снег. Вчера не ходила, правда. Была капель, потому и не ходила. А зря. Сегодня вот все замерзло.
Пенсионерка кашляет. Говорит, что зимой ей тяжело. Летом куда легче — подмела мусор, деревья полила и свободна. А с 20 ноября через день идет снег.
Два жителя дома, с кем удалось поговорить, работой своего дворника довольны.
В этом доме находится и офис УК «Содружество». На улицу вышла его мастер Ирина. По ее словам, компания обслуживает 21 дом. И в каждом — свой дворник! Просто образцово-показательно. Мечта мэра!
— Мы в зеленой зоне, как говорит Евгения Юрьевна, — ловит на лету мысль Ирина.
Кстати, вопреки бытующему мнению, дворник не обязан убирать от снега проезды вдоль дома. Это должен делать трактор «управляшки». Как правило, технику применяют не сразу после снегопада, а лишь, когда автомобили накатывают в снегу колею.
— С механизированной уборкой сложно. Главная проблема — припаркованные машины. Трактор может их повредить, и машины перед уборкой надо перепарковывать. Для этого в том числе и созданы общедомовые чаты, в которых УК сообщает о своих планах, — поясняет заместитель председателя департамента развития территории Татьяна Инютина.
В этом доме, по словам мастера «Содружества», все не так плохо: в чате состоит собственник каждой второй квартиры из 200. Но вдобавок к чату УК вешает объявления на подъездах о дате и времени работы трактора во дворе.
— А в этом году тут уже был трактор? — спрашиваем у Ирины, так как следов его работы не видно вовсе.
— Не могу сказать. Была на больничном. Немного выпала из рабочего процесса, — дипломатично ответила мастер УК.
А кто должен убирать проезд, если, как в случае с этим домом, во дворе находится магазин? По правилам благоустройства Липецка, десять метров от границы земельного участка под таким объектов — зона ответственности бизнеса. Но тут, во дворе дома, от «Пролетарского» до входа в подъезд — шагов двадцать пять, не больше.
— К сожалению, такой момент пока никак не урегулирован. Но если дом граничит с нежилыми помещениями, или такие помещения находятся на первом этаже, между УК и их собственниками или арендаторами, как правило, заключается договор товарищества на поочередную уборку. Или же бизнес своими силами убирает прилегающую территорию, — поясняет заместитель председателя департамента развития территории.
Следующий дом — на Первомайской, 65. Его обслуживает УК «КиТ». Входные группы почищены. А вот на проезде уже наметилась колея. Еще один снегопад, и машины будут скрести снег брюхом.
— Я чищу проходы от подъездов и пешеходную дорожку вдоль дома! Проезд трактор должен чистить. Чистить его за восемь тысяч зарплаты лопатой и скребком я не собираюсь, — говорит женщина-дворник.
— А где трактор от вашей компании?
— Вот этого я не знаю.
55-летняя Людмила обслуживает два дома — этот и еще один, но в другой «управляшке». В двух организациях на круг получает 16 тысяч. А что делать? «Я по старым правилам уже бы на пенсию вышла. А по новым залетела еще на пять лет. Вот и вкалываю — пенсию ж нужно хоть какую-то заработать!» Конечно, женщине хотелось бы получать побольше, но в УК ей сказали, что рассчитывать на это нечего, ведь она работает не целый день. Это возмущает Людмилу, ведь после больших снегопадов у нее руки отваливаются за четыре часа работы у этого дома и еще за четыре — у другого. Хорошо, что иногда ей помогает муж.
Поплевав на рукавицы, дворник взяла лопату, а муж — за средство малой механизации, скребок на длинной ручке. И пошла работа: он скалывает лед с асфальта, она сгребает его лопатой.
— Довольна я нашей дворничихой, ничего плохого сказать не могу. Живу на первом этаже — она часто в окне передо мной мелькает, — говорит пожилая женщина, входящая в подъезд.
Первомайская, 38. Здесь хозяйничает УК «Маяк». Дворников на момент визита проверяющих нет. Площадки у подъездов и ступеньки, как определяют чиновники, после последнего снегопада не убирались. Жильцы дома просто утоптали снег. Получалось небезопасно — с обледеневших ступенек можно запросто навернуться. Тогда либо ушиб, либо перелом, либо сотрясение мозга.
Как работает дворник? Мнения у пожилых супругов, вышедших из первого подъезда разошлись. Женщина считает, что все более-менее нормально:
— Грех жаловаться. Слава богу, отопление есть, вода есть, свет есть. А это уже немало.
Ее муж возражает:
— Где же нормально, если я сам, бывает, с пачкой соли вход в подъезд обрабатываю? Да и трактор тут явление редкое.
К подъезду подошла их соседка помоложе. Что она думает об уборке снега?
— Хреноватенько! — вынесла женщина вердикт.
— Да ладно, жить можно, — сделала еще одну попытку вступиться за свою «управляшку» пенсионерка.
— Жить можно везде! Но где-то недолго, — отреагировала ее соседка.
На оперативном совещании в мэрии продолжили обсуждать эту тему.
— В связи с усилением снегопадов в выходные департамент развития территории вел усиленное взаимодействие с горожанами по выявлению дворов, которые не убирали. Активисты ТОС передавали нам самую актуальную информацию не только по своим дворам, но и по другим территориям. Департамент тут же доводил эти сведения напрямую в управляющие компании. Мы установили сроки устранения нарушений — два часа, — рассказала главе Липецка Евгении Уваркиной руководитель ведомства Ольга Логинова.
Ольга Логинова сообщила, что сотрудники управ выходили в самые проблемные места, формировали группы, которые сопровождали маломобильных липчан по нечищеным дворам от подъездов к магазинам и остановкам.
С 1 декабря департамент развития территорий обработал, по словам Ольги Логиновой, более 70 жалоб на управляющие организации. Всего с начала зимы сотрудники управ выявили более 200 нарушений в уборке дворов. В ТОП-3 антирейтинга «управляшек» по зимнему чек-листу попали ГУК «Привокзальная», УК «Маяк» и «АДС».
… Сегодня утром сотрудники двух городских департаментов — ЖКХ и развития территории — проверили, как убирается снег во дворах центра Липецка.
Первый адрес — Неделина, 15а и Неделина, 15б. Это фактически один шестиподъездный дом, несмотря на разные адреса. Поэтому дворнику УК «Содружество» за него платят как за один дом — 10 тысяч рублей:
— Каждый день работаю, когда идет снег. Вчера не ходила, правда. Была капель, потому и не ходила. А зря. Сегодня вот все замерзло.
Пенсионерка кашляет. Говорит, что зимой ей тяжело. Летом куда легче — подмела мусор, деревья полила и свободна. А с 20 ноября через день идет снег.
Два жителя дома, с кем удалось поговорить, работой своего дворника довольны.
В этом доме находится и офис УК «Содружество». На улицу вышла его мастер Ирина. По ее словам, компания обслуживает 21 дом. И в каждом — свой дворник! Просто образцово-показательно. Мечта мэра!
— Мы в зеленой зоне, как говорит Евгения Юрьевна, — ловит на лету мысль Ирина.
Кстати, вопреки бытующему мнению, дворник не обязан убирать от снега проезды вдоль дома. Это должен делать трактор «управляшки». Как правило, технику применяют не сразу после снегопада, а лишь, когда автомобили накатывают в снегу колею.
— С механизированной уборкой сложно. Главная проблема — припаркованные машины. Трактор может их повредить, и машины перед уборкой надо перепарковывать. Для этого в том числе и созданы общедомовые чаты, в которых УК сообщает о своих планах, — поясняет заместитель председателя департамента развития территории Татьяна Инютина.
В этом доме, по словам мастера «Содружества», все не так плохо: в чате состоит собственник каждой второй квартиры из 200. Но вдобавок к чату УК вешает объявления на подъездах о дате и времени работы трактора во дворе.
— А в этом году тут уже был трактор? — спрашиваем у Ирины, так как следов его работы не видно вовсе.
— Не могу сказать. Была на больничном. Немного выпала из рабочего процесса, — дипломатично ответила мастер УК.
А кто должен убирать проезд, если, как в случае с этим домом, во дворе находится магазин? По правилам благоустройства Липецка, десять метров от границы земельного участка под таким объектов — зона ответственности бизнеса. Но тут, во дворе дома, от «Пролетарского» до входа в подъезд — шагов двадцать пять, не больше.
— К сожалению, такой момент пока никак не урегулирован. Но если дом граничит с нежилыми помещениями, или такие помещения находятся на первом этаже, между УК и их собственниками или арендаторами, как правило, заключается договор товарищества на поочередную уборку. Или же бизнес своими силами убирает прилегающую территорию, — поясняет заместитель председателя департамента развития территории.
Следующий дом — на Первомайской, 65. Его обслуживает УК «КиТ». Входные группы почищены. А вот на проезде уже наметилась колея. Еще один снегопад, и машины будут скрести снег брюхом.
— Я чищу проходы от подъездов и пешеходную дорожку вдоль дома! Проезд трактор должен чистить. Чистить его за восемь тысяч зарплаты лопатой и скребком я не собираюсь, — говорит женщина-дворник.
— А где трактор от вашей компании?
— Вот этого я не знаю.
55-летняя Людмила обслуживает два дома — этот и еще один, но в другой «управляшке». В двух организациях на круг получает 16 тысяч. А что делать? «Я по старым правилам уже бы на пенсию вышла. А по новым залетела еще на пять лет. Вот и вкалываю — пенсию ж нужно хоть какую-то заработать!» Конечно, женщине хотелось бы получать побольше, но в УК ей сказали, что рассчитывать на это нечего, ведь она работает не целый день. Это возмущает Людмилу, ведь после больших снегопадов у нее руки отваливаются за четыре часа работы у этого дома и еще за четыре — у другого. Хорошо, что иногда ей помогает муж.
Поплевав на рукавицы, дворник взяла лопату, а муж — за средство малой механизации, скребок на длинной ручке. И пошла работа: он скалывает лед с асфальта, она сгребает его лопатой.
— Довольна я нашей дворничихой, ничего плохого сказать не могу. Живу на первом этаже — она часто в окне передо мной мелькает, — говорит пожилая женщина, входящая в подъезд.
Первомайская, 38. Здесь хозяйничает УК «Маяк». Дворников на момент визита проверяющих нет. Площадки у подъездов и ступеньки, как определяют чиновники, после последнего снегопада не убирались. Жильцы дома просто утоптали снег. Получалось небезопасно — с обледеневших ступенек можно запросто навернуться. Тогда либо ушиб, либо перелом, либо сотрясение мозга.
Как работает дворник? Мнения у пожилых супругов, вышедших из первого подъезда разошлись. Женщина считает, что все более-менее нормально:
— Грех жаловаться. Слава богу, отопление есть, вода есть, свет есть. А это уже немало.
Ее муж возражает:
— Где же нормально, если я сам, бывает, с пачкой соли вход в подъезд обрабатываю? Да и трактор тут явление редкое.
К подъезду подошла их соседка помоложе. Что она думает об уборке снега?
— Хреноватенько! — вынесла женщина вердикт.
— Да ладно, жить можно, — сделала еще одну попытку вступиться за свою «управляшку» пенсионерка.
— Жить можно везде! Но где-то недолго, — отреагировала ее соседка.