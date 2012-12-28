Ельчанин заплатил за улучшение качества мобильной связи 668 000 рублей

Возбуждено уголовное дело о краже с банковского счёта в крупном размере.

51-летний ельчанин обратился в полицию с заявлением о краже денег со счёта. Мужчине позвонил неизвестный, который представился сотрудником компании сотовой связи.«По телефону в течение трёх часов «менеджер» уговаривал ельчанина улучшить условия пользования сотовой связью и просил несколько раз сделать скриншот экрана сотового телефона. Но под предлогом улучшения качества связи мужчина установил на телефон вредоносную программу, с помощью которой с его счетов в различных банках были переведены деньги на неизвестный счёт. Кроме того, на его имя оформили кредиты. Всего мужчина лишился 668 000 рублей», — сообщает ОМВД России по городу Ельцу.Возбуждено уголовное дело по пунктам «в, г» части третьей 158 УК РФ «Кража с банковского счёта в крупном размере».