«Прошу отнестись с пониманием»: мэр призывает липчан с понедельника носить маски

В Липецке вводятся санитарные ограничения сроком на 10 дней.

Мэр Липецка Евгения Уваркина в своём Telegram-канале сообщила о введении в городе ограничительных мер с 11 по 21 декабря.

Она объяснила их введение сложной эпидемиологической обстановкой в городе.

С ближайшего понедельника и в течение 10 дней в Липецке запретят проведение массовых культурных, спортивных и других мероприятий с участием детей. В это же время в организациях спорта, культуры и искусства будут разрешены только индивидуальные занятия.

Кроме того, общественный транспорт будет ежедневно проходить санитарную обработку, а липчанам рекомендуют в общественных местах использовать маски.

- Прошу отнестись с пониманием к предпринимаемым мерам! Надеемся, что эпидемиологическая ситуация восстановится, и новогодние мероприятия мы проведем в праздничном режиме. Помните, здоровье у нас одно – и очень важно его беречь! – написала градоначальница.