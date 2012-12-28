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425
47 минут назад
2

В Липецкой области не ждут разгула непогоды, как у соседей

В соседней Воронежской области на 18 июня сразу по четырем критериям установлен желтый уровень погодной опасности.

Завтра в соседней Воронежской области сразу по четырем критериям установили желтый уровень погодной опасности: непогоду с ливнями, градом, грозами и ветром до 15-17 м/с прогнозируют с 06:00 до 18:00.

Как сообщили GOROD48 в Липецком центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Липецкой области ни красного, ни жёлтого уровня погодной опасности на 18 июня не устанавливают. В отдельных населённых пунктах области пройдут кратковременные дожди. Там, где встанет кучево-дождевое облако, возможны и грозы. Но никого разгула стихии у нас не ждут.
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Комментарии (2)

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Сначала новые
5 минут назад
Ого? Не может быть!
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Житель
10 минут назад
Раз не ждут, значит будет 100% .....
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