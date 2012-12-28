Липецкая вечЁрка: бой с автомобилями, машина всмятку — водитель ушел домой и возвращение из плена
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Металлург, спасатель, двое полицейских, водитель трамвая, врач, артист, музыкант и патологоанатом
Погода в Липецке
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47 минут назад
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В Липецкой области не ждут разгула непогоды, как у соседей
В соседней Воронежской области на 18 июня сразу по четырем критериям установлен желтый уровень погодной опасности.
Как сообщили GOROD48 в Липецком центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Липецкой области ни красного, ни жёлтого уровня погодной опасности на 18 июня не устанавливают. В отдельных населённых пунктах области пройдут кратковременные дожди. Там, где встанет кучево-дождевое облако, возможны и грозы. Но никого разгула стихии у нас не ждут.
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