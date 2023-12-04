Происшествия

53 минуты назад

Подростки устроили дебош на улице Терешковой: ломали дверь подъезда, перила, материли жильцов

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#подростки #дебош #
5
Воскресный вечер превратился для жильцов одного из подъездов дома № 22 по улице Терешковой в Липецке в кошмар.

«Вот так ученики 36-й школы «коротают» выходные. Сегодня, весь дом по адресу Терешковой, 22 содрогался. Данные персоны, просто разносили подъезд, издевались над пожилыми людьми, сломали имущество дома. Фамилии уже известны. Заявления от жителей в полицию написаны, завтра и ПДН поставят в известность. Очень надеемся, что и школа примет меры в отношении данных лиц», — написала жительница Липецка GOROD48.

На записях домофона и подъездной камеры наблюдения видно, что школьницы не давали пожилой женщине закрыть дверь подъезда. После перебранки девочки пинают дверь. Потом к ним присоединяются юноши. Замечания прохожих и жильцов они встречали отборной нецензурной бранью. 

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, сообщения от жильцов дома в полиции зарегистрированы.

— Отдел полиции №8 проводит проверку обращений, устанавливает обстоятельства, очевидцев и участников противоправных действий, — рассказали в полиции.
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#подростки #дебош #
5

Комментарии (20)

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гость

8 минут назад
Бастрыкину надо доложить. В Липецке полно таких, особенно в ТЦ, только охрана помалкивает, не хочет внимание привлекать...
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игого

8 минут назад
Эти ЖЕребёнки вырастут и нарожают своих таких же и с удивлением будут негодовать, за что они должны возмещать вред за порчу имущества !?
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Бим

11 минут назад
Китайский городовой, не важнее
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Житель

13 минут назад
Патриот, ага, да. В российском городе, в российской школе, у российских родителей выросли европейцы, потому что они себя плохо ведут? Все у тебя в голове сходится как нужно?
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наоборот. гуманизация

13 минут назад
нквд, вместо года тюрьмы заставить в течение года каждую неделю этот подъезд драить до блеска. Научатся уважать и имущество, и людей старше себя.
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Жилец

13 минут назад
да, Вы совершенно правы! В Липецке полиции не существует
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Ванька Грозный

13 минут назад
Красотища-то какая , лепота !!
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Житель дома

14 минут назад
Подростки приходили в подъезд на протяжении всей недели, их неоднократно выпроваживали. Но они возвращались ещё агрессивнее. Это был дикий ужас! Реально страшно...
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Версия

17 минут назад
Упаси Бог от такого "светлого будущего"! Чьи то цветы жизни расцвели!
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Ответ

17 минут назад
да, или провести * молодежного парламента и молодежного правительства Липецкой области , организованным управлением молодёжной политики, под названием , Брэндбук Липецка или Колористика в названии Липецка , за и против ! Как идея ?
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