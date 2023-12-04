Подростки устроили дебош на улице Терешковой: ломали дверь подъезда, перила, материли жильцов

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Воскресный вечер превратился для жильцов одного из подъездов дома № 22 по улице Терешковой в Липецке в кошмар.



«Вот так ученики 36-й школы «коротают» выходные. Сегодня, весь дом по адресу Терешковой, 22 содрогался. Данные персоны, просто разносили подъезд, издевались над пожилыми людьми, сломали имущество дома. Фамилии уже известны. Заявления от жителей в полицию написаны, завтра и ПДН поставят в известность. Очень надеемся, что и школа примет меры в отношении данных лиц», — написала жительница Липецка GOROD48.



На записях домофона и подъездной камеры наблюдения видно, что школьницы не давали пожилой женщине закрыть дверь подъезда. После перебранки девочки пинают дверь. Потом к ним присоединяются юноши. Замечания прохожих и жильцов они встречали отборной нецензурной бранью.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, сообщения от жильцов дома в полиции зарегистрированы.



— Отдел полиции №8 проводит проверку обращений, устанавливает обстоятельства, очевидцев и участников противоправных действий, — рассказали в полиции.

