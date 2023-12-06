Крепость — под снос?

Уникальная детская игровая площадка оказалась не нужной прежде всего жителям близлежащих домов.

На заседании комиссии по бюджету и муниципальной собственности Липецкого горсовета в который раз обсуждали, что делась с крепостью — уникальной детской игровой площадкой в 20 микрорайоне, построенной более 30 лет назад.Депутат Светлана Бессонова, в избирательном округе которой находится крепость, сославшись на имеющееся у департамента развития территории экспертное заключение, в котором сказано об аварийном состоянии площадки, потребовала немедленного ее сноса. Но не все так просто. Заместитель руководителя ведомства Алексей Тихомиров заявил, что прежде необходимо разработать проект сноса кирпичных стен.— Все опять застопорилось! Мы чего ждем? Того, что она обвалится на детей? — воскликнула Светлана Бессонова.Алексей Тихомиров попросил депутата подождать еще немного. До середины апреля следующего года. Когда мэрия определится со списком мест, которые будут облагорожены по муниципальной программе «Комфортная городская среда». Если в нее попадет общий для домов №1 и №3 по улице Водопьянова и дома №106 по проспекту Победы двор, то проектом благоустройства будет предусмотрен и снос крепости, за что, кстати, ратуют большинство опрошенных управой жителей близлежащих домов.— И все же мы просим вас максимально быстро определиться со сносом строения. У вас есть для этого и средства, и возможности, — обратился к Алексею Тихомирову первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев.… Неизвестно, кто и когда построил крепость в 20-м микрорайоне. Предполагается, что этот единственный в своем роде игровой городок возвел застройщик, который построил кирпичный дом №106 на проспекте Победы. Очевидно, избыточный кирпич строители использовали для стен игровой площадки.Крепость с недавних пор находится в муниципальной собственности. До этого управление Октябрьским округом Липецка годами пыталось передать ее жильцам близлежащих домов, но те упорно не желали включать «декоративный объект», как о нем когда-то отозвались в департаменте ЖКХ, в состав общего имущества домов, чтобы потом не платить за его содержание управляющим компаниям.В 2020 году состояние крепости оценили строительные эксперты. Оплатила экспертизу из средств «депутатского миллиона» Светлана Бессонова. Компания «Геостройкадастр» определила физический износ крепости в 45%. «Сооружение находится в ограниченно-работоспособном состоянии». А в феврале 2021 года площадку во время выездного заседания осмотрели члены комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета. И один из депутатов, Александр Кофанов, построивший школу на Манеже, тогда восхитился ее состоянием:— Стенам три десятка лет, и ни одной трещины! Сейчас так не строят.— При незначительных финансовых затратах крепость снова можно превратить в прекрасное место отдыха местных жителей. Нужно укрепить склоны, восстановить ночное освещение, установить малые архитектурные формы. Это знаковый объект для Липецка. Его можно и нужно привести в хорошее состояние. Двор, в котором находится Крепость, объединяет жителей нескольких домов. Если подойти комплексно к этому микрорайону, то туда можно будет экскурсии водить! — сказал другой депутат, Владимир Гугнин.… Последняя экспертиза, которая пришла к выводу об аварийном состоянии крепости, проводилась по заказу городской администрации. При внешнем осмотре это нисколько не очевидно. Из стены в полтора кирпича, например, не выпал ни один. Может, все же стоит ее спасти? Тем более, за первым же домом на проспекте Победы этой осенью установили памятник Александру Невскому. Крепость и Невский — это один и тот же пласт истории. При желании можно создать некое общее культурное пространство с историческим подтекстом, чего так не хватает архитектурно нищему Липецку.