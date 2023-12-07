Общество

57 минут назад

Невозможное — возможно! В Липецке после глобального обновления открылась 54-я школа

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#школа #Евгения Уваркина
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Невозможное — возможно! В Липецке после глобального обновления открылась 54-я школа

Здание 1985 года постройки не узнать ни снаружи, ни внутри.

Школа №54 в поселке Матырский — вторая открывшаяся в Липецке после глобального капремонта. Поэтому было интересно сравнить, что тут сделано за полгода с ремонтом точно такой же школы №63 в 20 микрорайоне, открывшейся 27 ноября. Первое впечатление — входная группа в 54-й школе поскромнее, в холле первого этажа сразу же за постом охраны — две раздевалки, а не одна, как в 63-й за счет, как оказалось, большего числа начальных классов. В остальном, кроме такого же цвета дверей в классах, здесь все сделано по-иному.

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Главу Липецка сегодня у входа в школу ждали родители учеников. Председатель управляющего Совета школы Мария Печкарева, кстати, здешняя выпускница, золотая медалистка, у которой в 54-й учится сын-пятиклассник, в совершеннейшем восторге от преобразований:

— Сравнение, конечно, не в пользу школы, в которой я училась. Небольшой дискомфорт от того, что дети с сентября по начало декабря ходила на уроки во второй корпус школы, стоил состоявшегося результата. Новые туалеты, новые раздевалки с отдельными шкафчиками для каждого ученика. Открываются аварийные выходы, которые раньше были закрыты. Необыкновенным стал актовый зал. Все современно и комфортно. В коридорах и классах стало светлее. Появились зоны отдыха с пуфиками, креслами-грушами…

Мария Печкарева могла бы и дальше перечислять плюсы новой школы, ведь подрядчики оставили от здания советской эпохи только стены, как появилась глава Липецка. Евгению Уваркину в холле приветствовали двое примерных учеников.

— Мы с нетерпением ждали капремонт! Не думали даже, что перемены будут такими глобальными, — сказала девочка.

— Теперь это не просто школа, а настоящий Дворец знаний, — сказал мальчик.

Мэр оставила свою подпись на специальном стенде, посвященном капремонту, поблагодарила педагогов школы и ее директора Владимира Волкова «за внутренний смысл и идеи, которые реализовал подрядчик под их чутким контролем».

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— Знаю, Владимир Николаевич, что вы тут буквально жили. Как сказали ваши ученики, это теперь не просто школа, а Дворец знаний. Уверена, что кардинально обновленная школа станет для детей стимулом к большей вовлеченности в творчество, в образовательный процесс.

В школе — 1 175 учеников. Ее апгрейд начался в прошлом году со строительства школьного стадиона. Так тут появились площадки для игровых видов спорта, беговые дорожки, прыжковая яма и зона воркаута. А весной этого года в школу пришли строители. Из федерального бюджета на капремонт потратили 138 млн рублей. Но с учетом средств из областного и городского бюджетов сумма превысила 150 миллионов. Строители заменили в здании все сети, кровлю, смонтировали утепленный фасад. Изменилось и все внутри.

Евгения Уваркина совершила круг по второму этажу трехэтажного здания. Владимир Волков обратил внимание мэра на стены рекреации, где помещены QR-коды, по которым можно узнать о достопримечательностях России и Липецкой области, на открытый в школе Центр детских инициатив — новую, обязательную локацию федерального образовательного проекта «Школа мечты», которую поддерживает Общественная палата РФ. В нем — разноцветные стены, трансформируемая мебель, пуфики.

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— А это — одна из моих любимых цитат, — указала глава Липецка на выпуклую фразу на стене перед актовым залом. — «Все невозможное возможно».

В актовом зале мэра встретил школьный хор с гимном детей России. 

«...Мы новейшее поколение
Мир возможностей как во сне
И у нас лишь одно стремление
Быть полезным своей стране!»

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Через стену от актового зала — обновленный спортивный. В нем два класса, 5-й и 6-й, разделенные волейбольной сеткой, проводили разминку. По взмаху руки директора дети выстроились по линеечке и прокричали в ответ на вопрос Евгении Уваркиной, перебивая друг друга, что школа прекрасная! красивая! супер! Директор добавляет, что в прошлом году школа попала в проект Российского футбольного союза « Футбол в школе», получила новые мячи. И это оказалось как нельзя кстати.

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— Как видите, дети пока вынуждены делить спортзал. Но уже в следующем году заканчивается концессия на крытый футбольный манеж, который фактически находится на школьной территории. Это позволит школе перенести в него часть спортивных занятий, — говорит председатель департамента образования Светлана Бедрова.

Евгения Уваркина зашла в несколько классов, интересуясь у детей их мнением о новом месте учебы.

— Все дети в восторге от новой школы. В первый же день после того, как мы возобновили занятия, провели для учеников и их родителей экскурсии, у всех просто горели глаза. Никто не верил, что за полгода настолько возможно преобразить школу, — сказал Владимир Волков.

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Глава Липецка побудила директора приглашать в гости учителей других школ. Рассказывать о пилотном проекте Минпросвета РФ, в который попали в этом году 54-я и 63-я школы. Показывать, что невозможное — возможно.

Затем мэр осмотрела столовую. В ней все новое — оборудование пищеблока, мебель. Здесь появилась стойка, где можно перекусить, сидя как в кафе, на высоком стуле, а бутерброды, пирожные и фрукты приобрести в буфете. Также мэр спустилась в цокольный этаж, отданной под спортивные секции. Ранее к состоянию таких помещений были претензии МЧС и Роспотребнадзора. Сейчас, после капремонта, в некоторых кабинетах цокольного этажа появились окна, а там, где пробить стены было невозможно технически, сделали вентиляцию. Так у воспитанников секций карате, борьбы и самбо появились совершенно иные возможности для тренировок.

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Мэр сообщила, что в следующем году такого рода капремонт придет в три школы, в 2025-м — четыре, в 2026-м — сразу в 17. Евгения Уваркина хочет верить, что в начале следующего года Минпросвет РФ выделит финансирование еще нескольким школам, ведь Липецк как пилотный город в этом году с опережающими темпами отремонтировал две школы из тех, которые предполагалось сделать в 2024 году.

— Мы благодарим губернатора и правительство области за то, нам выделили дополнительное финансирование на те траты, которые не вошли в федеральный проект капремонта школ. За средства регионального бюджета мы купили новое оборудование для школ, благоустроили пришкольные территории, построили стадионы, ремонтируем при необходимости дороги и пешеходные зоны у образовательных учреждений, монтируем уличное освещение, — сказала глава города.
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#школа #Евгения Уваркина
2

Комментарии (2)

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Вася

16 минут назад
Когда же сделают кап.ремонт в 72 школе,в школе с открытия ремонт не делался ,благодаря новому директору хоть стены в школе покрасили.
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Ирина

19 минут назад
Владимир Николаевич школа -супер! Так держать! Побольше хороших оценок детям !
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Бизнес

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