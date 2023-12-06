сегодня, 16:45
За три года в Липецкой области отремонтируют 50 школ
Комитет по экономике областного Совета рекомендавал принять в двух чтениях бюджет региона 2024 года. Заседание не обошлось без обмена депутатов колкостями.
GOROD48 уже рассказывал о параметрах бюджета, озвученных на его публичных слушаниях. За три недели, после слушаний, доходы бюджета выросли на 15 млрд рублей — поступлений из федерального бюджета.
— Бюджет остается социально-орентированным. Более 60% средств будет направлено на социальные статьи, — сказал депутатам вице-губернатор Вячеслав Щеглеватых.
По словам вице-губернатора, зарплаты бюджетников будут проиндексированы на 8%. Всего же на увеличение их зарплат дополнительно направят 2,6 млрд руб. С 1 января 2024 года в Липецкой области увеличится МРОТ — до 19 242 рубля.
На 2 млрд рублей увеличено финансирование мер социальной поддержки. В 2024 году на них потратят 11 млрд рублей.
Предвосхищая вопросы депутатов Вячеслав Щеглеватых рассказал, что на ремонт детского лагеря «Прометей» в следующем году потратят 455 млн рублей.
На ближайшие три года запланирован ремонт 50 школ области, финансирование этих ремонтов составит шесть млрд рублей — рекордная за последние 20 лет цифра на такие мероприятия. Более 15 млрд рублей составит размер территориального дорожного фонда. Особое внимание будет уделяться водоснабжения и водоотведения — на три года зарезервировано 5 млрд рублей. На благоустройство территорий области потратят миллиард за год.
Существенно увеличены суммы на обеспечение жильем детей-сирот — один миллиард 100 миллионов рублей. В уходящем году эта сумма составилаа 824, 6 млн рублей.
Вопросов к вице-губернатору по поводу бюджета оказалось немного. Депутата-коммуниста Александра Ушакова волновало, хватит ли средств, выделенных на квартиры детям-сиротам, ведь их стоимость только увеличивается. Вячеслав Щеглеватых заверил, что правительство следит за ситуацией на рынке.
Когда депутаты перешли к выступлениям, коммунисты высказали все, что наболело и их никто не прерывал.
— Мы поддерживаем социальную направленность бюджета, но принципиально выступаем за иной порядок его формирования. Чтобы обеспечить жильем детей сирот, решить социальные проблемы, необходимо пересмотреть налоговую политику. Национализировать предприятия. Данный бюджет мы не можем назвать социально-ориентированным и голосовать за него не будем, — заявил коммунист Александр Ушаков.
— Теперь мы говорим, что у нас бюджет развития. За год мы построим три школы. В советские времена по четыре школы в одном из микрорайонов Липецка строили, — поддержал однопартийца депутат Сергей Токарев.
На выпады коммунистов ответил единорос, вице-спикер Андрей Фролов. Он предложил поддержать проект закона областного бюджета:
— Хочу поблагодарить Вячеслава Михайловича и финансовый блок правительства за сбалансированную и продуманную финансовую политику, которая позволяет не латать дыры, а назвать бюджет — бюджетом развития. О чем это говорит, что будут строиться школы, ремонтироваться дороги, большие средства выделяются на развитие сельских территорий. Не замечать это могут только глухие, слепые и некоторые наши товарищи.
Председатель комитета по экономике Ольга Митрохина призвала депутатов не забывать об этике. Но председатель облсовета Владимир Сериков попросил ее быть построже.
— У нас стали появляться некорректные высказывания. Если есть желание обменяться подколками, давайте придумаем для этого другую площадку. Нехорошо, что мы скатываемся к обмену колкостями, а не обсуждаем бюджет, — заявил Владимир Сериков.
— Бюджет сбалансированный. На мой взгляд, в этом бюджете сочетаются две вещи: социальная ориентированность и определенная развитие. При исполнении всех социальных обязательства, индексации заработной платы бюджетников, есть еще большая часть, которая идет на строительство новых объектов в сфере здравоохранения, образования. Действительно, рекордное количество школ будет капитально и теукуще отремонтировано за ближайшие три года — 50 школ в современной истории Липецкой области такого не было. Надеюсь, что удастся эти обязательства исполнить, — заявил Владимир Сериков после завершения комиссии.
Дрон
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Рустам
Да уж