Происшествия
39 минут назад
Провалившийся «Форд»: автомобиль влетел в припаркованный «Хёндай» и свалился в коммунальный раскоп
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Водитель «Форда» сумел выбраться из машины.
На улице Суворова в Липецке, где сегодня в 11:00 автомобиль «Форд» провалился в коммунальный раскоп, работают полицейские. Они опрашивают водителя автомобиля.
По словам очевидцев аварии и женщины-водителя «Хёндая», «Форд» врезался в припаркованную на противоположной стороне дороги машину и потом полетел в раскоп справа от своей полосы. 27-летний водитель «Форда» сам выбрался из машины, от госпитализации он отказался.
«Ситуация с раскопками от наших ресурсоснабжающих организаций уже выходит за рамки разумного. В данном конкретном случае в выдаче разрешения на осуществление земляных работ отказано! Но тем не менее подрядную организацию ООО «ДельтаСтрой-Л» это не остановило. Исход мы видим. Предписание о необходимости восстановить нарушенное благоустройство было выдано подрядной организации. Сейчас оно находится на контроле. Уже готовим документы в прокуратуру и будем принимать необходимые меры. В данном случае речь идет не только о штрафе», — так написала об этой аварии мэр Евгения Уваркина в своем Telegram-канале.
Тем временем, «Форд» уже достал из ямы манипулятор.
По словам очевидцев аварии и женщины-водителя «Хёндая», «Форд» врезался в припаркованную на противоположной стороне дороги машину и потом полетел в раскоп справа от своей полосы. 27-летний водитель «Форда» сам выбрался из машины, от госпитализации он отказался.
«Ситуация с раскопками от наших ресурсоснабжающих организаций уже выходит за рамки разумного. В данном конкретном случае в выдаче разрешения на осуществление земляных работ отказано! Но тем не менее подрядную организацию ООО «ДельтаСтрой-Л» это не остановило. Исход мы видим. Предписание о необходимости восстановить нарушенное благоустройство было выдано подрядной организации. Сейчас оно находится на контроле. Уже готовим документы в прокуратуру и будем принимать необходимые меры. В данном случае речь идет не только о штрафе», — так написала об этой аварии мэр Евгения Уваркина в своем Telegram-канале.
Тем временем, «Форд» уже достал из ямы манипулятор.
3 996
Водитель Форда.
Правда
Ванька Грозный