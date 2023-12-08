Происшествия

39 минут назад

Провалившийся «Форд»: автомобиль влетел в припаркованный «Хёндай» и свалился в коммунальный раскоп

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#авария #ДТП #коммунальные раскопки
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Водитель «Форда» сумел выбраться из машины.

На улице Суворова в Липецке, где сегодня в 11:00 автомобиль «Форд» провалился в коммунальный раскоп, работают полицейские. Они опрашивают водителя автомобиля.

По словам очевидцев аварии и женщины-водителя «Хёндая», «Форд» врезался в припаркованную на противоположной стороне дороги машину и потом полетел в раскоп справа от своей полосы. 27-летний водитель «Форда» сам выбрался из машины, от госпитализации он отказался.

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«Ситуация с раскопками от наших ресурсоснабжающих организаций уже выходит за рамки разумного. В данном конкретном случае в выдаче разрешения на осуществление земляных работ отказано! Но тем не менее подрядную организацию ООО «ДельтаСтрой-Л» это не остановило. Исход мы видим. Предписание о необходимости восстановить нарушенное благоустройство было выдано подрядной организации. Сейчас оно находится на контроле. Уже готовим документы в прокуратуру и будем принимать необходимые меры. В данном случае речь идет не только о штрафе», — так написала об этой аварии мэр Евгения Уваркина в своем Telegram-канале.

Тем временем, «Форд» уже достал из ямы манипулятор.

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#авария #ДТП #коммунальные раскопки
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Комментарии (3)

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Водитель Форда.

5 минут назад
Продаётся форд не бит не крашен.
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Правда

6 минут назад
У и как гонщики!Успели?Молодёжь хватит гонять....
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Ванька Грозный

28 минут назад
Красотища-то какая , лепота !!
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27-00-00 — телефон для оперативного оформления ДТП
27-00-00 — телефон для оперативного оформления ДТП
Бизнес

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