сегодня, 18:10
«Квадру» оштрафовали на 30 000 рублей за три незаасфальтированных раскопа
Организация проигнорировала предписания о восстановлении нарушенного благоустройства департамента развития территории администрации Липецка.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, департамент развития территории администрации Липецка обратилcя к ресурсоснабжающей организации с предписаниями, указав, что АО «Квадра» - «Липецкая генерация» не обеспечило восстановление нарушенного благоустройства в полном объеме после производства своих работ.
Так, до 28 сентября по улице Космонавтов, 5, корпус 6 не был восстановлен асфальт на проезжей части, до 3 октября по улице Октябрьской, 1 также не было восстановлено 40 квадратных метров повреждённого асфальтного покрытия. А по улице Космонавтов, 16 асфальт должны были восстановить до 9 октября.
В результате компанию оштрафовали по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ — невыполнение в установленный срок законного предписания.
Фото - vk.com/sud48
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