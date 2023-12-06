«Квадру» оштрафовали на 30 000 рублей за три незаасфальтированных раскопа

Организация проигнорировала предписания о восстановлении нарушенного благоустройства департамента развития территории администрации Липецка.

Мировой судья судебного участка № 12 Правобережного судебного района Липецка оштрафовал филиал АО «Квадра» - «Липецкая генерация» за три незарытых раскопа — по 10 тысяч рублей за каждый.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, департамент развития территории администрации Липецка обратилcя к ресурсоснабжающей организации с предписаниями, указав, что АО «Квадра» - «Липецкая генерация» не обеспечило восстановление нарушенного благоустройства в полном объеме после производства своих работ.Так, до 28 сентября по улице Космонавтов, 5, корпус 6 не был восстановлен асфальт на проезжей части, до 3 октября по улице Октябрьской, 1 также не было восстановлено 40 квадратных метров повреждённого асфальтного покрытия. А по улице Космонавтов, 16 асфальт должны были восстановить до 9 октября.В результате компанию оштрафовали по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ — невыполнение в установленный срок законного предписания.