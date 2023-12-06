Общество

сегодня, 18:10

«Квадру» оштрафовали на 30 000 рублей за три незаасфальтированных раскопа

14 485
#ЖКХ
3
«Квадру» оштрафовали на 30 000 рублей за три незаасфальтированных раскопа

Организация проигнорировала предписания о восстановлении нарушенного благоустройства департамента развития территории администрации Липецка.

Мировой судья судебного участка № 12 Правобережного судебного района Липецка оштрафовал филиал АО «Квадра» - «Липецкая генерация» за три незарытых раскопа — по 10 тысяч рублей за каждый.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, департамент развития территории администрации Липецка обратилcя к ресурсоснабжающей организации с предписаниями, указав, что АО «Квадра» - «Липецкая генерация» не обеспечило восстановление нарушенного благоустройства в полном объеме после производства своих работ.

Так, до 28 сентября по улице Космонавтов, 5, корпус 6 не был восстановлен асфальт на проезжей части, до 3 октября по улице Октябрьской, 1 также не было восстановлено 40 квадратных метров повреждённого асфальтного покрытия. А по улице Космонавтов, 16 асфальт должны были восстановить до 9 октября.

В результате компанию оштрафовали по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ — невыполнение в установленный срок законного предписания.

Фото - vk.com/sud48
14 485
#ЖКХ
3

Комментарии (15)

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Житель

5 минут назад
а почему суммы штрафов настолько ничтожные? вам самим то не смешно ? они могут десятилетиями платить по 10 тысяч за раскопку без вреда для компании.
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Жители

10 минут назад
Круговая порука в Липецке. Над нами насмехаются!
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ворчиха

12 минут назад
это еще раз говорит о том, что этот департамент никто всерьез не воспринимает.
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У них

16 минут назад
Фокс, не осталось денег на Беликова)))
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С

23 минуты назад
За октябрь за отопление за полмесяца собрали, как за полный, можно весь город в руинах оставить на такие штрафы.
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Сергей

29 минут назад
Для жителей, этот штраф по приговору, как плевок в лицо....... А разве такие штрафы для юр.лиц?
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Серж

30 минут назад
Смешно
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Не зря

54 минуты назад
Что это за штраф, смех.
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СССР

сегодня, 18:34
Ну что вы до асфальта докопались, его из Китая везут ,под новый год подвезут.!!!
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Партработник

сегодня, 18:32
Фокс, молодец, посмеялся от души.
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