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31 минуту назад
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На замену оборудования спортплощадок в Липецке в этом году не предусмотрено ни копейки

Тем временем даже некоторые новые объекты благоустройства тут же становятся ущербными потому, что собственников им ищут по году и больше.

Сегодня на сессии Липецкого горсовета вице-мэр Светлана Сурмий рассказала об обустроенных в прошлом году объектах благоустройства и планах на этот год.

Выяснилось, что в прошлом году велось благоустройство 43-х территорий. На это из федерального, областного и городского бюджетов было выделено 772,4 млн рублей. Однако освоено всего 83% от этих средств по причине не исполнения ульяновским подрядчиком муниципального контракта на строительство спортивной зоны на Зеленом острове (ООО «ДСК Стандарт» должен был закончить к 31 декабря, но до сих пор не ушел с объекта). На формирование комфортной городской среды по наказам избирателей потрачено 21,9 млн рублей (исполненными не были два из них: у дома №2 на улице Свиридова до сих пор не восстановили провалившийся тротуар, а между улицей Салтыкова-Щедрина и педагогическим университетом так и не построили лестницу). Также 6,3 млн рублей было выделено на памятники Героям России Андрею Теперику и Эдуарду Белану на улицах, названных в их честь.

В этом году на программу «Формирование современной городской среды» выделено как никогда мало средств, всего 205,1 млн рублей. И средства эти сугубо федеральные. На них планируется обновить в разных районах города 28 объектов. Из-за мизерного финансирования некоторые из них заказчик, МКУ «Управление строительства Липецка», вынужденно дробит на этапы. Так это было в случае Молодежного парка: в прошлом году мэрии хватило денег лишь на строительство в нем спортплощадки, в этом появится скейт-парк. Этапами делали зону отдыха в Студенческом городке. Вот уже третий год формируют удобные пешеходные развязки с освещением в районе областной детской больницы — у клиники еще осталось построить «непотопляемую» дорожку между пешеходным переходом через железную дорогу и второстепенным проездом по улице Московской.

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Понимая причины такого дробления, депутаты выразили мэрии признательность за то, пусть так, частями, но в Липецке вместо пустырей появляются окультуренные места. Однако выразили недоумение тем, что новые объекты благоустройства порой на год и больше остаются беспризорными, ведь заказчик, городское управление строительства, очень долго ищет им балансодержателей. И за это время обновленные территории зарастают бурьяном и мусором, а качели, спортинвентарь, лавочки и урны вандалы приводят в негодность. «Как бы синхронизировать процессы строительства с процессами поиска построенному хозяев?»

Светлана Сурмий согласилась с критикой. Она сообщила, что эту проблему взял под контроль глава города Роман Ченцов. И сейчас в мэрии разрабатывают новые регламенты, позволяющие передавать объекты благоустройства их последующим балансодержателям в течение нескольких недель после завершения строительства, поскольку у МКУ «Управление строительства» нет средств на содержание нового имущества.

Депутат Вера Урываева обратила внимание на другую проблему: поломанное оборудование старых спортивных площадок. В ее округе на улице Депутатской есть Дом детского творчества «Октябрьский», у которого работники городского детско-юношеского центра «Спортивный» только и делают, что срезают вышедшие из строя тренажеры без его замены на новое.

Председатель городского департамента по физкультуре и спорту Елена Стародубцева сказала, что эта проблема — с бородой. «Возрастные» тренажеры повсеместно выходят из строя. Чтобы не быть потенциально травмоопасными, их демонтируют. А вот на замену их на новые в департаменте нет ни копейки.

Действительно, мэрия по понятным причинам живет в режиме сверхэкономии. На счету — каждый рубль. Приоритет — исполнение муниципальных социальных обязательств, а также выплаты контрактникам (на этот год на 500-тысячные единовременные выплаты в городском бюджете зарезервированы 800 млн рублей).
благоустройство
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Выход
9 минут назад
всегда есть, можно поднять цены на все и все!
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Сокол
17 минут назад
Отличная новость! Прекрасный заголовок. Дальше могли бы ничего не писать! Сокольский парк так и останется без детского городка. Печаль
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Смехопанорама
22 минуты назад
Бред , посмотрите по годам сколько денег выделено на т н физкультуру и спорт.Опупеете. Всё есть в открытом доступе.
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