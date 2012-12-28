Липецкая вечЁрка: бой с автомобилями, машина всмятку — водитель ушел домой и возвращение из плена
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Происшествия
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сегодня, 15:27
35-летний мужчина получил серьёзную электротравму: врачи борются за его жизнь
Пациенту диагностировали ожоги 32% поверхности тела.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, мужчине диагностировали ожоги 32% поверхности тела: у него серьёзно поражены голова, руки и туловище.
Пациент в тяжёлом состоянии, врачи-реаниматологи борются за его жизнь.
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