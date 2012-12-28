35-летний мужчина получил серьёзную электротравму: врачи борются за его жизнь

Пациенту диагностировали ожоги 32% поверхности тела.

Сегодня днём в областной ожоговый центр на скорой был доставлен 35-летний мужчина, который получил серьёзную электротравму при проведении частных работ.Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, мужчине диагностировали ожоги 32% поверхности тела: у него серьёзно поражены голова, руки и туловище.Пациент в тяжёлом состоянии, врачи-реаниматологи борются за его жизнь.