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Происшествия
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30 минут назад
Ночью в Липецкой области уничтожены БПЛА
Атака продолжалась с половины двенадцатого ночи 16 июня до семи утра 17 июня. Кроме Липецкой области беспилотники сбиты над Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Тверской, Орловской, Тамбовской, Тульской и Московской областями.
Напомним, красный уровень угрозы был введен в Липецкой области сегодня в 0:03, отбой воздушной тревоги дан в 05:38.
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