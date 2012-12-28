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30 минут назад

Ночью в Липецкой области уничтожены БПЛА

Ночью на территорией 10 регионов России, в том числе Липецкой области, перехвачены 147 БПЛА самолетного типа, сообщает Минобороны РФ. 

Атака продолжалась с  половины двенадцатого ночи 16 июня до семи утра 17 июня. Кроме Липецкой области беспилотники сбиты над Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Тверской, Орловской, Тамбовской, Тульской и Московской областями.

Напомним, красный уровень угрозы был введен в Липецкой области сегодня в 0:03, отбой воздушной тревоги дан в 05:38.

БПЛА
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