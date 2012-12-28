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Происшествия
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сегодня, 19:31
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В селе Сенцово пропала 40-летняя женщина
С заявлением о пропаже в полицию обратился её муж.
Приметы пропавшей без вести: рост 181 сантиметр, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Была одета в красно-белое платье, обута в белые кроссовки.
— Сотрудниками полиции проводятся мероприятия по розыску женщины. Информация о её безвестном исчезновении поступила в полицию от супруга, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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