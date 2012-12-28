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сегодня, 19:31
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В селе Сенцово пропала 40-летняя женщина

С заявлением о пропаже в полицию обратился её муж.

В селе Сенцово Липецкого округа пропала 40-летняя Татьяна Полякова (Грачева). Как сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт Липецк», женщина ушла из дома 12 июня и до сих пор не вернулась.

Приметы пропавшей без вести: рост 181 сантиметр, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Была одета в красно-белое платье, обута в белые кроссовки.

— Сотрудниками полиции проводятся мероприятия по розыску женщины. Информация о её безвестном исчезновении поступила в полицию от супруга, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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Комментарии (1)

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Сначала новые
опер
50 минут назад
Надо алиби мужа тщательно проверить.
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