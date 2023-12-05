Общество

43 минуты назад

Снег чистят, щепки летят

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#снег #дороги
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Снег чистят, щепки летят

Снегоуборочная техника поломала скамейки.

В соцсети «ВКонтакте» появились фотографии поломанных снегоуборочной техникой скамеек.

«Сегодня, гуляя по ведущей к Зеленому острову аллее, наблюдали, что остается от скамеек после того, как мимо них проезжала снегоуборочная машина», — прокомментировал снимки их автор.

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В пресс-службе администрации Липецка сообщили GOROD48, что подрядчик, отвечающий за уборку снега, признал свою вину.

— Подрядчик демонтировал поврежденные скамейки и дал гарантийные обязательства восстановить их к началу весеннего сезона за свой счет, — отметили в мэрии.

Фото —   vk.com/predlog48
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#снег #дороги
2

Комментарии (1)

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