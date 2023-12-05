Снег чистят, щепки летят

Снегоуборочная техника поломала скамейки.

В соцсети «ВКонтакте» появились фотографии поломанных снегоуборочной техникой скамеек.«Сегодня, гуляя по ведущей к Зеленому острову аллее, наблюдали, что остается от скамеек после того, как мимо них проезжала снегоуборочная машина», — прокомментировал снимки их автор.В пресс-службе администрации Липецка сообщили GOROD48, что подрядчик, отвечающий за уборку снега, признал свою вину.— Подрядчик демонтировал поврежденные скамейки и дал гарантийные обязательства восстановить их к началу весеннего сезона за свой счет, — отметили в мэрии.