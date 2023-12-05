Общество
43 минуты назад
Снег чистят, щепки летят
Снегоуборочная техника поломала скамейки.
В соцсети «ВКонтакте» появились фотографии поломанных снегоуборочной техникой скамеек.
«Сегодня, гуляя по ведущей к Зеленому острову аллее, наблюдали, что остается от скамеек после того, как мимо них проезжала снегоуборочная машина», — прокомментировал снимки их автор.
В пресс-службе администрации Липецка сообщили GOROD48, что подрядчик, отвечающий за уборку снега, признал свою вину.
— Подрядчик демонтировал поврежденные скамейки и дал гарантийные обязательства восстановить их к началу весеннего сезона за свой счет, — отметили в мэрии.
Фото — vk.com/predlog48
«Сегодня, гуляя по ведущей к Зеленому острову аллее, наблюдали, что остается от скамеек после того, как мимо них проезжала снегоуборочная машина», — прокомментировал снимки их автор.
В пресс-службе администрации Липецка сообщили GOROD48, что подрядчик, отвечающий за уборку снега, признал свою вину.
— Подрядчик демонтировал поврежденные скамейки и дал гарантийные обязательства восстановить их к началу весеннего сезона за свой счет, — отметили в мэрии.
Фото — vk.com/predlog48
А шо