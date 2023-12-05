Общество

сегодня, 13:20

В районе бывшего кинотеатра «Маяк» появятся шесть домов высотой до 25 этажей

24 913
#реновация #КРТ
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В районе бывшего кинотеатра «Маяк» появятся шесть домов высотой до 25 этажей

Мэрия Липецка подписала с воронежским застройщиком договор о комплексном развитии территории в границах улиц Ильича, Волгоградской, Студенческой и 3-го Сентября.

Сегодня вице-мэр Липецка Светлана Сурмий подписала договор о комплексном развитии района у бывшего кинотеатра «Маяк» на Тракторном с коммерческим директором воронежской ГК «Еврострой» Михаилом Комаровым.

Дочка «Евростроя», ООО СЗ «Маяк», в ноябре выкупила за 4,4 млн рублей право реновации территории в границах улиц Ильича, Волгоградской, Студенческой и 3-го Сентября.

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Общая площадь территории для комплексного развития — 104,2 тысячи кв.м. По договору, инвестор должен снести уже расселенные двухэтажные бараки и в течение 10 лет построить шесть домов высотой от 17 до 25 этажей. Также застройщик за свой счет возведет детсад на 160 мест, проложит внутриквартальные сети, построит трансформаторную подстанцию.

GOROD48 спросил у Михаила Комарова, считает ли он удачным место на границе жилой застройки ЛТЗ с промзоной для возведения столь высоких домов? Из ответа следовало, что да.

— К этой территории мы присматривались полгода. Мы все свои планы предварительно проговорили с департаментом градостроительства и архитектуры администрации Липецка. Все дома будут построены вдоль улицы Ильича. К ЛТЗ они будут повернуты торцами. Так что с одной стороны у жильцов наших домов будет вид на поселок, с другой — на поля и лес. Ну да, из окон будет виден НЛМК. Но металлургический комбинат в Липецке виден много откуда.

Михаил Комаров пояснил, дома вытянуты вверх для того, чтобы высвободить место под зону под реализацию концепции «двор — без машин». Зона под высотками станет почти парком. У домов будут красивые фасады, и квартиры с удобными планировками.

Первый дом застройщик начнет возводить после того, как мэрия Липецка одобрит проект планировки нового жилого массива. В ГК «Еврострой» говорят о начале стройки уже весной, завершить проект компания собирается за 6-7 лет.

На вопрос, почему воронежских застройщиков так тянет в Липецк, Михаил Комаров ответил философски: «Липецк — хороший город. Комфортный город. Развитой».
24 913
#реновация #КРТ
3

Комментарии (24)

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Как гость
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Ответ

2 минуты назад
Гость, с точностью до наборот , где , элитным жильём , где , просто дом с двор без машин.
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Не трёкал

8 минут назад
липецк, а басни пел,соловей наш певчий.
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Ирбис

10 минут назад
Вот так и нужно развивать город а не строить новые районы Елецкий Университетский Взлетный забывая про старые районы дом ветхий значит нужно снести и построить тут же новый.
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Хаха

10 минут назад
Ага, этот двор без машин , зато все соседние плюнуть не куда , все газоны и тротуары - парковка для жильцов дворов без машин.
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4675456

13 минут назад
И много желающих там приобрести жильё?
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липецк

16 минут назад
королев еще трекал что на том берегу где завод строить не будут ....онкология ....да и графит летает ...где меркудово сейчас на снегу посмотрите ...мозги включите ...строить там нельзя
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Гена

20 минут назад
Ответ, конечно довольны. Все оставляют машины вокруг дома.
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Гость

21 минуту назад
Ответ,да,эти дома называются,общаги
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Ответ

26 минут назад
Хаха, так ведь в Липецке уже есть дома с двором без машин , и ничего , все довольны ! )))))
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Ответ

27 минут назад
Хаха, а затем , что 25 умножить на 6 = 150 парковочных мест во дворе ? И это минимум ! Ты сам в это веришь ? ))))
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