В районе бывшего кинотеатра «Маяк» появятся шесть домов высотой до 25 этажей

Мэрия Липецка подписала с воронежским застройщиком договор о комплексном развитии территории в границах улиц Ильича, Волгоградской, Студенческой и 3-го Сентября.

Сегодня вице-мэр Липецка Светлана Сурмий подписала договор о комплексном развитии района у бывшего кинотеатра «Маяк» на Тракторном с коммерческим директором воронежской ГК «Еврострой» Михаилом Комаровым.Дочка «Евростроя», ООО СЗ «Маяк», в ноябре выкупила за 4,4 млн рублей право реновации территории в границах улиц Ильича, Волгоградской, Студенческой и 3-го Сентября.Общая площадь территории для комплексного развития — 104,2 тысячи кв.м. По договору, инвестор должен снести уже расселенные двухэтажные бараки и в течение 10 лет построить шесть домов высотой от 17 до 25 этажей. Также застройщик за свой счет возведет детсад на 160 мест, проложит внутриквартальные сети, построит трансформаторную подстанцию.GOROD48 спросил у Михаила Комарова, считает ли он удачным место на границе жилой застройки ЛТЗ с промзоной для возведения столь высоких домов? Из ответа следовало, что да.— К этой территории мы присматривались полгода. Мы все свои планы предварительно проговорили с департаментом градостроительства и архитектуры администрации Липецка. Все дома будут построены вдоль улицы Ильича. К ЛТЗ они будут повернуты торцами. Так что с одной стороны у жильцов наших домов будет вид на поселок, с другой — на поля и лес. Ну да, из окон будет виден НЛМК. Но металлургический комбинат в Липецке виден много откуда.Михаил Комаров пояснил, дома вытянуты вверх для того, чтобы высвободить место под зону под реализацию концепции «двор — без машин». Зона под высотками станет почти парком. У домов будут красивые фасады, и квартиры с удобными планировками.Первый дом застройщик начнет возводить после того, как мэрия Липецка одобрит проект планировки нового жилого массива. В ГК «Еврострой» говорят о начале стройки уже весной, завершить проект компания собирается за 6-7 лет.На вопрос, почему воронежских застройщиков так тянет в Липецк, Михаил Комаров ответил философски: «Липецк — хороший город. Комфортный город. Развитой».