Тупиковая ветка: дом на улице Гагарина мерзнет, а энергетики и УК кивают друг на друга

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Жильцам дома № 88 на улице Гагарина не повезло. Старая двухэтажка замыкает ветку теплоснабжения, из-за чего в ней периодически возникали перебои с теплом. Но в этом сезоне, ситуация, кажется, стала неразрешимой.



Отопление в дом подали почти вовремя, в двадцатых числах октября. А потом недалеко, на улице Нестерова, прорвало теплотрассу. Энергетики ее залатали и вернули отопление во все отключенные из-за аварии дома. Именно тогда и начались проблемы.



— На линии случилось еще несколько порывов, поэтому «Квадра» раскопала практически всю теплотрассу. Рабочие периодически отключали и включали отопление во всех домах по улицам Нестерова и Гагарина. Однако, когда основная работа была закончена и отопление включили окончательно, батареи в нашем доме, в отличие от тех, что на улице Нестерова, остались холодными, — говорят жильцы двухэтажки.



В квартирах, по словам жильцов, если не включать обогреватели и газовые плиты, не выше +16. Жильцы дома обращались в «Квадру» и УК «ЖКХ Центр» и получили взаимоисключающие ответы. Представители управляющей компании сообщили, что «Квадра» не выдерживает необходимые параметры теплоносителя, а «Квадра» — что сделала все от нее зависящее, и теперь дело за УК.



Пресс-служба липецкого филиала компании «Квадра» в ответе на запрос GOROD48 сообщила, что дом № 88 не имеет теплового пункта, то есть батареи подключены напрямую к теплосети. По такому же принципу подключены дома № 1,3,5 и 7 по улице Нестерова.



«Эти дома также не имеют узлов смешивания в системе теплопотребления. Как следствие, они нарушают режим теплопотребления всего участка. Это подтверждается показателем температуры теплоносителя на выходе из домов. Разница значений у первого по ходу движения воды дома (улица Нестерова, 7) и последнего (улица Гагарина, 88) достигает 20 градусов. Поясним, что при правильной регулировке режима теплопотребления домов управляющими организациями этот показатель должен быть одинаков как в первом, так и во втором случае. В данной ситуации можно констатировать, что большая часть ресурса, предназначенного для всех подключенных к участку теплосети домов, проходит через дом № 7 по улице Нестерова и возвращается назад в сеть, не поступая остальным. Данный факт является закономерным следствием неудовлетворительной работы со стороны управляющей организации ООО УК „ЖКХ Центр“ по подготовке жилого фонда к прохождению отопительного периода. Только в случае проведения управляющей организацией должной регулировки режима теплопотребления всех домов, подключенных к участку тепловой сети, температура воздуха в жилых помещениях дома № 88 по улице Гагарина сможет сместиться от пороговых значений к более комфортным», — говорится в ответе «Квадры».



Жильцы дома обратились в правительство области и в мэрию и получили одинаковые ответы:



«В настоящее время после произведенных работ УК (стравливание стояков), теплоснабжение по данному адресу соответствует нормам. По санитарным нормам и правилам, температура в квартире должна быть не ниже 18 градусов (если угловая квартира, то не ниже 20 градусов). Если у вас в квартире температура ниже нормы, то следует обратиться для проведения соответствующей проверки в Государственную жилищную инспекцию Липецкой области. Если нормы законодательства будут не соблюдены, ГЖИ выдаст предписание УК на исправление нарушений».



И в Госжилинспекцию и прокуратуру обитатели двухэтажки уже обращались. Срок рассмотрения жалоб в этих ведомствах — месяц.



— Ежемесячная плата за отопление квартиры площадью 53,3 квадратных метра составляет почти 4 700 рублей. Как вам это? Почти пять тысяч за холод в квартирах! А прибавьте к этому еще и повышенную плату за электроэнергию, потому что мы живем с обогревателями, — возмущаются жильцы.



В пресс-службе мэрии Липецка GOROD48 пояснили, что: «Руководителю УК и липецкому филиалу компании „Квадра“ указано на необходимость срочно принять меры».



Сегодня в доме работает межведомственная комиссия, состоящая из сотрудников прокуратуры, Госжилинспекции, Липецкого филиала компании «Квадра» и УК «ЖКХ Центр». Как выяснилось, горячая вода не доходит до двухэтажке из-за засора. Но вот кто его должен пробить, так и осталось неизвестным.



Во время работы комиссии в доме потеплело, как только она уехала, снова стало холодно.