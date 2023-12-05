За неделю ОРВИ заболели 7,7 тысячи человек, внебольничными пневмониями — 542

Заболеваемость ОРВИ выше уровня эпидпорога на 27%.

За неделю с 27 ноября по 3 декабря в Липецкой области ОРВИ заболели 7,7 тысячи человек, в том числе один — гриппом. По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, такая заболеваемость выше уровня расчетного эпидемического порога на 27% и ниже аналогичного периода 2022 года на 8%.



В основном, cейчас в нашем регионе циркулируют риновирусы, бокавирусы, вирусы парагриппа, аденовирусы.



На минувшей неделе зарегистрировано 534 случаев коронавируса, что в 2,5 раза выше аналогичного периода 2022 года. Также выявлено 542 случая внебольничных пневмоний, что также выше уровня аналогичного периода прошлого года.



Учитывая активное распространение внебольничных пневмоний среди учащихся, на внеочередном заседании областной санитарно-противоэпидемической комиссии принято решение в случаях выявления двух и более случаев пневмоний в классе (группе) и 10 и более случаев пневмоний в образовательной организации, приостанавливать деятельность (переводить на дистанционное обучение) на 21 день (это средний инкубационный период пневмоний, вызванных микоплазмой).



По состоянию на 4 декабря в области привито против гриппа 49,4% населения: 133 тысяч детей и 423 тысячи взрослых.