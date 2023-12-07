Общество

сегодня, 13:12

Трагедии в Брянске: директора липецких школ обсудят проблему буллинга, а ЧОПы — меры охраны

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#школа #конфликт
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Трагедии в Брянске: директора липецких школ обсудят проблему буллинга, а ЧОПы — меры охраны

Городской департамент образования проведет совещания с директорами школ и руководителями ЧОПов после трагедии в Брянске.

Председатель департамента образования администрации Липецка Светлана Бедрова рассказала GOROD48 о проведении в ближайшее время совещания с директорами школ, на котором будут обсуждаться межличностные отношения детей.

— Надо внимательнее следить за межличностными взаимоотношениями детей не только во время уроков в классах, но и на переменах. Мы еще раз рекомендуем педагогам проверить социальные сети детей на предмет суицидальных и агрессивных высказываний, наличия символов, которые могут говорить о нестабильном состоянии ребенка, — рассказала Светлана Бедрова.

Поводом для совещания стала трагедия в гимназии № 5 Брянска. Утром 7 декабря ее 14-летняя ученица расстреляла одноклассников из отцовского ружья, а затем покончила с собой. Пострадали пять школьников, одноклассница девочки была убита. По предварительным данным, устроившая стрельбу девочка повергалась травле.

— Это трагедия жутчайшая! Непонятно, как никто не заметил, что ребенка травили с начальной школы и до восьмого класса! — эмоционально добавила Светлана Бедрова.

Помимо совещания с директорами департамент проведёт встречу с руководителями организаций, которые занимаются охраной школ.
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#школа #конфликт
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Комментарии (13)

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7

4 минуты назад
Вы,загнули,лям семьсот,это круто!
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Лилу

6 минут назад
В 35 школе оборудовали пост охраны! Якобы отдали за это 1700 000. И как итог: охрана- бабуля 65+, рамка металлоискателя Не РАБОТАЕТ.
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Лиза

16 минут назад
Почему одноклассники издевались над девочкой, за что, и на протяжении стольких лет? Почему она не говорила об этом родителям, почему молчала её сестра (в новостях сказали, что у неё была сестра-двойняшка, которая училась в этом же классе). Ведь трагедии можно было бы избежать, если бы родители интересовались у детей, как дела в школе. И ещё вина отца в том что хранил ружьё в открытом доступе.
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Ника

20 минут назад
Даа, а ружье то из дома принесла,а учитель виноват, мать с отцом для для чего нужны?
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Гость

20 минут назад
ну и проведут это совещание.И что.Где у нас деятельностный подход в образовании?Мало говорить, нужно делать, да со знанием дела делать. Не хватает, к сожалению, руководителей со стратегическим мышлением в управлении образованием.Все гонятся за какой-то мишурой, украшательством,.новациями..Вот и загнали систему в угол.Посмотришь со стороны- вроде всю жизнь человек в системе отработал, а что он умеет, что сделал именно нужного??
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Сокол

24 минуты назад
Вообще то, мы же в России.У нас на этот случай есть отличная поговорка "Пока петух в ж.пу не клюнет". Предупреждать не умеем...
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ага

27 минут назад
Пенсионер, да кому они нужны ваши чоповцы, школьники все ходы и выходы знают в школе, что где и когда пронести если захотят и чоповца твоего отвлекут, тот и не заметит. здесь надо учителям внимательно следить, психологи должны работать, прививать грамотные отношения
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Волонтер

27 минут назад
Втаких трагедиях виноват интернет и телевидение.Очень мало добрых фильмов одни убийства, воспитывающие жестокость.А родителям некогда поговорить с ребенком,надо зарабатывать деньги.
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Даа

28 минут назад
Учителя виноваты, не смотрят
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Более того

28 минут назад
Местный житель, и дети травят учителей
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