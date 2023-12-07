Городской департамент образования проведет совещания с директорами школ и руководителями ЧОПов после трагедии в Брянске.

Председатель департамента образования администрации Липецка Светлана Бедрова рассказала GOROD48 о проведении в ближайшее время совещания с директорами школ, на котором будут обсуждаться межличностные отношения детей.



— Надо внимательнее следить за межличностными взаимоотношениями детей не только во время уроков в классах, но и на переменах. Мы еще раз рекомендуем педагогам проверить социальные сети детей на предмет суицидальных и агрессивных высказываний, наличия символов, которые могут говорить о нестабильном состоянии ребенка, — рассказала Светлана Бедрова.



Поводом для совещания стала трагедия в гимназии № 5 Брянска. Утром 7 декабря ее 14-летняя ученица расстреляла одноклассников из отцовского ружья, а затем покончила с собой. Пострадали пять школьников, одноклассница девочки была убита. По предварительным данным, устроившая стрельбу девочка повергалась травле.



— Это трагедия жутчайшая! Непонятно, как никто не заметил, что ребенка травили с начальной школы и до восьмого класса! — эмоционально добавила Светлана Бедрова.



Помимо совещания с директорами департамент проведёт встречу с руководителями организаций, которые занимаются охраной школ.