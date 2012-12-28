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51 минуту назад
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В районах Карьера, Левобережья, Тракторного отключат холодную воду

Причиной перебоев с холодной водой 17 июня у жителей Карьера, Новолипецка, Тракторного станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома и здания №№ 2, 2а, 4 по улице Чапаева, № 2 по улице Карьерной, №№ 1а, 7, 10, 10а, 10/2 по улице 9 Января, №№ 8а, 10, 63, 67, 67а, 69, 71, 71а по улице Елецкой, №№ 4, 4а, 18, 20, 22, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39а, 39б, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 75а, 89, 91, 109, 109а, 109б, 109в, 109г, 116, 116а, 120, 122, 122а, 122в, ст.122д, 123, 124а, 126, 126а, 126б, 131, 159, 184, 187а, 188, 201, 205а по улице Студеновской, № 42 по улице Ленина, №№ 141, 154, 156 по улице Салтыкова-Щедрина, №№ 1, вл. 2, 2б, 2в, 3, 4, 5, 5/1, 5б, 7а на площади Металлургов, №№ 2а, 2б, стр. 2б по улице М. Расковой, № 5 по улице 9 Мая, №№ 31а, ст.31а, 36а, 37а, 38а, 46а по улице Ильича, № 1а в 1-м Театральном переулке. 

Подачу холодной воды в этот период также ограничат жителям частного сектора улиц Ватутина, Краснодонской, Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Партизанской, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, Украинской, Зелёной, Ильича, Маяковского, 20-го Партсъезда, Красной, Дарвина, Чапаева, Энергетической, Димитрова, Кольцевой, Фрунзе, Карьерной, 9 января, Елецкой, Павлова, Лескова, Студеновской, Салтыкова-Щедрина, переулков 1-го Лесного, 2-го Лесного, Линейного, 2-го Моторного, Моторный, Театрального, 2-го Театрального, Садового, 2-го Садового, Спортивного.

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

17 июня плановые ремонтные работы на сетях будут проводить и энергетики. 

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 11 по улице Городовикова, № 7 по улице Исполкомовской, №№ 1, 1в, 1г, 1д по улице Прудной, обесточат также улицы Рябиновую, Солнечную, Смирнова, Надежды, Васильковую. Земляничную. 

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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
Р
9 минут назад
Прямой вопрос. Чем власти в стране занимались последние 25 лет. Почему СССР в Липецкой области построил заводы такие как нлмк, мосты и дамбы. А сейчас водород сгнил и население вымирает. Это разве успехи или провал?
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Анатолий
14 минут назад
Постоянные отключения воды уже стали нормой в нашем городе. При этом вышеуказанное отключение не является аварийным, поэтому продолжительность не должна превышать 4 часов, а в месяц не более 8 час. При превышении данных норм поставщик должен произвести уменьшение платы за коммунальный ресурс. Но на практике в нашем городе это не происходит, а надзорный орган данное нарушение не замечает. Хотелось бы на данном портале получить ответ от поставщика услуги.
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27мкрн.
29 минут назад
А когда включать горячую? Третью неделю уже нет воды.
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Гость
34 минуты назад
В ближайшии год, полтора от бездействий вода будет поставляется по районам города в определенное время и очередности согласно списков. Так что готовимся к этому.
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