В районах Карьера, Левобережья, Тракторного отключат холодную воду

Причиной перебоев с холодной водой 17 июня у жителей Карьера, Новолипецка, Тракторного станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».





С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома и здания №№ 2, 2а, 4 по улице Чапаева, № 2 по улице Карьерной, №№ 1а, 7, 10, 10а, 10/2 по улице 9 Января, №№ 8а, 10, 63, 67, 67а, 69, 71, 71а по улице Елецкой, №№ 4, 4а, 18, 20, 22, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39а, 39б, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 75а, 89, 91, 109, 109а, 109б, 109в, 109г, 116, 116а, 120, 122, 122а, 122в, ст.122д, 123, 124а, 126, 126а, 126б, 131, 159, 184, 187а, 188, 201, 205а по улице Студеновской, № 42 по улице Ленина, №№ 141, 154, 156 по улице Салтыкова-Щедрина, №№ 1, вл. 2, 2б, 2в, 3, 4, 5, 5/1, 5б, 7а на площади Металлургов, №№ 2а, 2б, стр. 2б по улице М. Расковой, № 5 по улице 9 Мая, №№ 31а, ст.31а, 36а, 37а, 38а, 46а по улице Ильича, № 1а в 1-м Театральном переулке.Подачу холодной воды в этот период также ограничат жителям частного сектора улиц Ватутина, Краснодонской, Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Партизанской, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, Украинской, Зелёной, Ильича, Маяковского, 20-го Партсъезда, Красной, Дарвина, Чапаева, Энергетической, Димитрова, Кольцевой, Фрунзе, Карьерной, 9 января, Елецкой, Павлова, Лескова, Студеновской, Салтыкова-Щедрина, переулков 1-го Лесного, 2-го Лесного, Линейного, 2-го Моторного, Моторный, Театрального, 2-го Театрального, Садового, 2-го Садового, Спортивного.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.17 июня плановые ремонтные работы на сетях будут проводить и энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 11 по улице Городовикова, № 7 по улице Исполкомовской, №№ 1, 1в, 1г, 1д по улице Прудной, обесточат также улицы Рябиновую, Солнечную, Смирнова, Надежды, Васильковую. Земляничную.