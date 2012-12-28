Сегодня в Липецке: в какой валюте лучше хранить сбережения, липчане начали платить таксистам по 100 рублей сверху
Общество
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51 минуту назад
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В районах Карьера, Левобережья, Тракторного отключат холодную воду
Причиной перебоев с холодной водой 17 июня у жителей Карьера, Новолипецка, Тракторного станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».
Подачу холодной воды в этот период также ограничат жителям частного сектора улиц Ватутина, Краснодонской, Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Партизанской, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, Украинской, Зелёной, Ильича, Маяковского, 20-го Партсъезда, Красной, Дарвина, Чапаева, Энергетической, Димитрова, Кольцевой, Фрунзе, Карьерной, 9 января, Елецкой, Павлова, Лескова, Студеновской, Салтыкова-Щедрина, переулков 1-го Лесного, 2-го Лесного, Линейного, 2-го Моторного, Моторный, Театрального, 2-го Театрального, Садового, 2-го Садового, Спортивного.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
17 июня плановые ремонтные работы на сетях будут проводить и энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 11 по улице Городовикова, № 7 по улице Исполкомовской, №№ 1, 1в, 1г, 1д по улице Прудной, обесточат также улицы Рябиновую, Солнечную, Смирнова, Надежды, Васильковую. Земляничную.
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