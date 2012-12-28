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Липецкая вечЁрка: бой с автомобилями, машина всмятку — водитель ушел домой и возвращение из плена
Общество
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34 минуты назад
Липецкая вечЁрка: бой с автомобилями, машина всмятку — водитель ушел домой и возвращение из плена
Сегодня, 16 июня, опубликована видеозапись бокса с автомобилями, инспекторы рассказали об аварии, после которой машина не подлежит восстановлению, а водитель отделался легким испугом, и губернатор сообщил о двух липчанах, возвращающихся на родину из плена.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений». Бойцу грозит до пяти лет лишения свободы.
Необычная новость набрала большое количество комментариев.
«Стиль пьяный мастер», — написал Липчанин.
«Наверное, 33 года на печи просидел, как Илья Муромец, и решил силушку свою богатырскую показать людям, это во всем змей зелёный виноват», — считает Шурик.
«Загадка, ну почему бы не сделать улицы шире и большие парковки? В Елецком не пройти — кругом одни автомобили, приходится обходить постоянно, так как закрывают тротуары. Район людей и автомобилей», — заметила Ель Сибирская.
«Мужик не виноват. Он отпугивал от автомобилей всякую нечисть из параллельных миров», — уверен Мужик с Липецка.
В минувшие выходные произошла авария, про участника которой можно сказать — в рубашке родился. В Усманском районе на дороге Студенки — Беляево 25-летний водитель «ВАЗ-2114» не справился с управлением и вылелет в кювет. Машина превратилась в груду металла. А водителя, после оказания помощи, отпустили домой.
«А на фото ВАЗ счастливчика? Долгой и здоровой ему жизни!» — пожелала Бабка Первая.
А утром, недалеко от Косыревского кладбища на дороге опрокинулся на бок грузовик.
Среди обменянных на днях пленных оказались двое липчан. Пока они находятся в Беларуси.
«После небольшого периода восстановления они вернутся домой, где их ждут родные и помощь от региона», — сообщил губернатор Игорь Артамонов.
«Ребята заслужили, что быть в администрации города! А халявщиков, и блатных, надо убирать, от них толку нет», — сделал предложение о трудоустройстве Рома.
Завтра в Липецке еще немного потеплеет, но не надолго. По прогнозам синоптиков, в городе будет от +23 до +25 градусов. Ожидается небольшой дождь.
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