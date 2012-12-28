Липецкая вечЁрка: бой с автомобилями, машина всмятку — водитель ушел домой и возвращение из плена

Сегодня, 16 июня, опубликована видеозапись бокса с автомобилями, инспекторы рассказали об аварии, после которой машина не подлежит восстановлению, а водитель отделался легким испугом, и губернатор сообщил о двух липчанах, возвращающихся на родину из плена.