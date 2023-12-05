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40 минут назад

«Я хочу тебя убить»: липецкой девятикласснице угрожали через Telegram

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#конфликт
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Мать девочки обратилась в полицию. Правоохранители склоняются к версии личного конфликта.

Мать липецкой школьницы рассказала GOROD48 об угрозах, которые получила ее дочь. Сообщение девятикласснице пришло через Telegram. Казалось бы, какой только спам не рассылается в мессенджерах. Но автор отправлений не только угрожаел девочке убийством, но и назвал ее реальный адрес.

 

— Я очень испугалась, и до сих пор отойти не могу! Дочь лучше себя чувствует, она у меня не из робкого десятка, — говорит женщина.

Паникующая мать выяснила, что точно такие же сообщения получила еще одна девочка из школы дочери, и обратилась в полицию:

— В полиции нам объяснили, что такие сообщения поступают от различных групп, может быть, даже смерти. Но найти автора невозможно, так как он пишет в Telegram. Он ничего не сделает девочке, но может довести до чего-то нехорошего.

Отправитель сообщений подписался «Сербская леди». Если погуглить это словосочетание, то можно узнать о городской легенде, появившейся в 2019 году. По легенде, танцующая по ночам в Белграде женщина нападает с ножом на каждого, кто её окликнет. В феврале этого года легенда стала популярной благодаря TikTok.

В УМВД России по Липецкой области GOROD48 подтвердили обращение матери девочки. Оно единственное, подобных в полиции больше нет.

— Разберемся. Здесь может быть все что угодно: как ошибка, технический сбой, так и, возможно, какие-то конфликтные ситуации в окружении. Приобрести аккаунт в том же самом Телеграме не составляет никакого труда, все продается, стоит копейки. Любой человек может писать, что пожелает. Я склоняюсь к последней версии — конфликт со сверстниками, — рассказал начальник отдела по борьбе с противоправным использованием информационно- коммуникационных технологий УМВД России по Липецкой области Алексей Лялякин.

Айтишники в таких случаях советуют тут же блокировать любые неизвестные контакты, ни в коем случае не продолжать переписку и обязательно сообщать о ней родителям.

Председатель городского департамента образования Светлана Бедрова рассказала, что с подобной ситуацией не сталкивалась.

— Очень правильно сделала мама, что обратилась в полицию. Такую ситуацию нельзя скрывать. Если полиция установит, что это результат школьного конфликта, тогда мы подключимся, — добавила Светлана Бедрова.
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#конфликт
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