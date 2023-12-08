Общество
19 минут назад
В департаменте ЖКХ мэрии Липецка красным пометили ряд управляющих компаний
Состояние их жилфонда глава города Евгения Уваркина назвала катастрофой.
Сегодня глава Липецка чрезвычайно жестко призвала управляющие компании к ответственному отношению к делу. В этот раз Евгения Уваркина пригрозила представителям частного бизнеса проверками протоколов общих собраний жильцов многоквартирных домов, которыми те руководствуются при повышении тарифов на свои услуги.
— У меня есть основания предполагать, что часть таких протоколов, мягко говоря, некорректна. При подтверждении фактов мы будем обращаться в прокуратуру!
Глава Липецка выражает недовольство работой УК с начала отопительного сезона. Который, как уже не раз говорила мэр, провалили вместе с «Квадрой» управляющие компании.
На большой экран перед руководителям УК Евгения Уваркина вывела вот этот слайд.
— Красная линия — это среднее количество жалоб на один дом. И это только по данным ЕДС! А ведь есть ещё жалобы горожан в ваши аварийки, — сказала мэр.
В ТОП-10 антилидеров среди УК с начала нынешнего отопительного сезона попали «Маяк», «Вариант», «Проспект», «Новый город», «Выбор», «Жилфондпроект», «Рассвет», «Триумф Л», «Континент», «Четыре сезона». «Маяк» глава города назвала абсолютным лидером по жалобам: 1 777 на 178 домов. Но если другой показатель — количество жалоб на один дом — то в лидеры этого списка выбивается «Вариант» с его 27 жалобами на дом.
— Это катастрофа! Жители Липецка должны знать своих антигероев!
Из слайда также следует, что с начала отопительного сезона в Липецке «Квадра» отключала тепло в 144 домах, а еще в 935 многоэтажках полностью сливали на время ремонтов тепловых сетей горячую воду. В итоге от таких действий пострадали 158 878 человек, или почти каждый третий житель Липецка!
— Все, кто выше этой красной линии, подвергнутся жесткому административному контролю! — сказала мэр.
А после выступления заместителя руководителя ГЖИ Сергея Музалевских в зале вообще наступила зловещая тишина. Представитель жилинспекции вывел свой слайд с ТОП-10 УК, на которые больше всего жалоб, и ТОП-10 более всех других подвергнутых штрафным санкциям «управляшек». В обоих списках были и «Маяк», и «Вариант». В оба списка попали УК «Солнечный город», «Парус», «Угловая», «Малахит», «Проспект».
Сергей Музалевских напомнил директорам УК о том, что при неоднократном нарушении лицензионных требований одним и тем же должностным лицом плюсом к очередному штрафу предусмотрена и возможность его дисквалификации. Также суд может аннулировать у организации лицензию после рассмотрения заявления органа государственного жилищного надзора. А вот и новость: в Госдуму на рассмотрение уже попал законопроект о жилищном надзоре, который при его принятии наделит Госжилинспекцию правом без предупреждения выходить на место нарушения жилищных прав заявителя и накладывать штрафы за выявленные нарушения. Сейчас же ГЖИ ограничены в карательных правах, так как «управляшки» находятся под действием моратория на проверки бизнеса. И чтобы не нарушить закон, сотрудники ведомства вынуждены уведомлять УК о своем визите за пять дней.
— Это не ваш собственный частный бизнес! Вас наняли. Вы должны работать в интересах жителей. Это пока вы легко получаете лицензию на свою деятельность в уведомительном порядке. Это неправильно, это расслабляет. А надо, чтобы вы бегали за жильцами, — сказала глава Липецка.
Евгения Уваркина предложила Сергею Музалевских начать дисквалифицировать директоров «управляшек». «Нужна пара показательных примеров, чтобы навести порядок».
Глава Липецка еще раз настоятельно рекомендовала руководителям УК начать процедуру подписания допсоглашения с «Квадрой» о параметрах теплоносителя (температуре и давлении в подающем трубопроводе) на входе в каждый дом и на выходе из него, если через один трубопровод теплоноситель получают несколько домов. Департамент ЖКХ разработал бланк такого документа, который разослали всем УК через специальный чат.
— Вам нужно лишь купить лотерейный билет, чтобы мы могли дальше отрабатывать эту историю. Пусть теперь «Квадра» посмеет вам отказать в подписании такого допсоглашения!
Тут же разобрали, как модно теперь говорить, кейс (историю) 15 микрорайона, где хуже всего обстоят дела с отоплением. Вице-мэр Ирина Вербецкая сообщила, что ни в одном из 45 домов параметры не соответствовали стандартам. А вот в колледжах в том же районе были зафиксированы перетопы! «Квадре» и УК дали указания до 15 декабря исправить ситуацию.
— Перестаньте, наконец, заниматься пинг-понгом! В этом году жалоб на отопление больше, чем год назад. Это говорит о вашей общей безответственности, — обратилась мэр к директорам «управляшек» и представителю ресурсной организации. — Мы готовы оказать вам содействие, но не работать вместо вас! В ином случае мы инициируем проверки и передавать акты в ФАС. Поверьте, полномочия у нас на это есть.
Как уже сообщал GOROD48, прямо в ходе этого совещания Евгения Уваркина ввела режим повышенной готовности в Липецке из-за грядущих снегопадов. Мэр обратилась к председателю городского департамента развития территории с просьбой взять уборку снега во дворах на повышенный режим контроля.
Мэр напомнила, что к середине этой недели все УК должны были передать в мэрию поименный список дворников с указанием их зарплат и закрепленных за ними домов, заявив, что не верит предоставленной частным бизнесом ранее информации об их количестве. И что же? 24 УК по состоянию на сегодня не сделали то, о чем их просили.
— Для нас условным нормативом является показатель «Один дом - один дворник». Но что мы видим, исходя из вами же предоставленных сведений? То, что есть компании, у которых один дворник — на несколько домов. Такие компании попали в красную зону этого слайда, — сказала Евгения Уваркина.
От УК настоятельно потребовали разместить информацию с именами закрепленных за домами дворников не только в общедомовых чатах, но и на доске объявлений в каждом подъезде.
Руководители УК узнали еще об одной новации: теперь чек-листы проверки уборок снега и сосулек будут заполнять вместе с сотрудниками управ старшие по домам или по подъездам. Такой общественный контроль необходим для того, чтобы уйти от обвинений мэрии в предвзятости.
В конце совещания глава Липецка еще раз призвала УК включиться в программу «Ремонт двора» с 90-процентным софинансированием расходов на ремонт ям, обновление качелей, заменой мусорных контейнеров и снос сухостоя. Но чтобы получить бюджетное софинансирование, «управляшкам» нужно соблюсти ряд условий. Во-первых, подписать соглашение с мэрией о признании границами дворов всех их территорий. Во-вторых, подписать соглашение о содержании всего того, что в этих дворах есть — асфальта, тротуарной плитки, детских и спортивных площадок, зеленых насаждений. В-третьих, претендующая на софинансирование из бюджета УК не должна иметь ни копейки долгов по обязательным платежам.
Если на прошлой неделе управляющие компании подписали документы на участие в новой программе всего 237 дворов из более чем полутора тысяч существующих, то к сегодняшнему дню УК взяли в свою полную юрисдикцию уже 664 двора. Но оказалось, что есть и отказники: «Привокзальная», «Комфорт-Л», «Микрорайон 19», «Слобода», Строй-Сервис-Э», «Авангард», «Домостроительный комбинат».
Глава Липецка предупредила их руководителей о том, что жители 267 домов, находящихся в их обслуживании, не будут иметь возможности участвовать в муниципальных программах благоустройства дворов.
— У меня есть основания предполагать, что часть таких протоколов, мягко говоря, некорректна. При подтверждении фактов мы будем обращаться в прокуратуру!
Глава Липецка выражает недовольство работой УК с начала отопительного сезона. Который, как уже не раз говорила мэр, провалили вместе с «Квадрой» управляющие компании.
На большой экран перед руководителям УК Евгения Уваркина вывела вот этот слайд.
— Красная линия — это среднее количество жалоб на один дом. И это только по данным ЕДС! А ведь есть ещё жалобы горожан в ваши аварийки, — сказала мэр.
В ТОП-10 антилидеров среди УК с начала нынешнего отопительного сезона попали «Маяк», «Вариант», «Проспект», «Новый город», «Выбор», «Жилфондпроект», «Рассвет», «Триумф Л», «Континент», «Четыре сезона». «Маяк» глава города назвала абсолютным лидером по жалобам: 1 777 на 178 домов. Но если другой показатель — количество жалоб на один дом — то в лидеры этого списка выбивается «Вариант» с его 27 жалобами на дом.
— Это катастрофа! Жители Липецка должны знать своих антигероев!
Из слайда также следует, что с начала отопительного сезона в Липецке «Квадра» отключала тепло в 144 домах, а еще в 935 многоэтажках полностью сливали на время ремонтов тепловых сетей горячую воду. В итоге от таких действий пострадали 158 878 человек, или почти каждый третий житель Липецка!
— Все, кто выше этой красной линии, подвергнутся жесткому административному контролю! — сказала мэр.
А после выступления заместителя руководителя ГЖИ Сергея Музалевских в зале вообще наступила зловещая тишина. Представитель жилинспекции вывел свой слайд с ТОП-10 УК, на которые больше всего жалоб, и ТОП-10 более всех других подвергнутых штрафным санкциям «управляшек». В обоих списках были и «Маяк», и «Вариант». В оба списка попали УК «Солнечный город», «Парус», «Угловая», «Малахит», «Проспект».
Сергей Музалевских напомнил директорам УК о том, что при неоднократном нарушении лицензионных требований одним и тем же должностным лицом плюсом к очередному штрафу предусмотрена и возможность его дисквалификации. Также суд может аннулировать у организации лицензию после рассмотрения заявления органа государственного жилищного надзора. А вот и новость: в Госдуму на рассмотрение уже попал законопроект о жилищном надзоре, который при его принятии наделит Госжилинспекцию правом без предупреждения выходить на место нарушения жилищных прав заявителя и накладывать штрафы за выявленные нарушения. Сейчас же ГЖИ ограничены в карательных правах, так как «управляшки» находятся под действием моратория на проверки бизнеса. И чтобы не нарушить закон, сотрудники ведомства вынуждены уведомлять УК о своем визите за пять дней.
— Это не ваш собственный частный бизнес! Вас наняли. Вы должны работать в интересах жителей. Это пока вы легко получаете лицензию на свою деятельность в уведомительном порядке. Это неправильно, это расслабляет. А надо, чтобы вы бегали за жильцами, — сказала глава Липецка.
Евгения Уваркина предложила Сергею Музалевских начать дисквалифицировать директоров «управляшек». «Нужна пара показательных примеров, чтобы навести порядок».
Глава Липецка еще раз настоятельно рекомендовала руководителям УК начать процедуру подписания допсоглашения с «Квадрой» о параметрах теплоносителя (температуре и давлении в подающем трубопроводе) на входе в каждый дом и на выходе из него, если через один трубопровод теплоноситель получают несколько домов. Департамент ЖКХ разработал бланк такого документа, который разослали всем УК через специальный чат.
— Вам нужно лишь купить лотерейный билет, чтобы мы могли дальше отрабатывать эту историю. Пусть теперь «Квадра» посмеет вам отказать в подписании такого допсоглашения!
Тут же разобрали, как модно теперь говорить, кейс (историю) 15 микрорайона, где хуже всего обстоят дела с отоплением. Вице-мэр Ирина Вербецкая сообщила, что ни в одном из 45 домов параметры не соответствовали стандартам. А вот в колледжах в том же районе были зафиксированы перетопы! «Квадре» и УК дали указания до 15 декабря исправить ситуацию.
— Перестаньте, наконец, заниматься пинг-понгом! В этом году жалоб на отопление больше, чем год назад. Это говорит о вашей общей безответственности, — обратилась мэр к директорам «управляшек» и представителю ресурсной организации. — Мы готовы оказать вам содействие, но не работать вместо вас! В ином случае мы инициируем проверки и передавать акты в ФАС. Поверьте, полномочия у нас на это есть.
Как уже сообщал GOROD48, прямо в ходе этого совещания Евгения Уваркина ввела режим повышенной готовности в Липецке из-за грядущих снегопадов. Мэр обратилась к председателю городского департамента развития территории с просьбой взять уборку снега во дворах на повышенный режим контроля.
Мэр напомнила, что к середине этой недели все УК должны были передать в мэрию поименный список дворников с указанием их зарплат и закрепленных за ними домов, заявив, что не верит предоставленной частным бизнесом ранее информации об их количестве. И что же? 24 УК по состоянию на сегодня не сделали то, о чем их просили.
— Для нас условным нормативом является показатель «Один дом - один дворник». Но что мы видим, исходя из вами же предоставленных сведений? То, что есть компании, у которых один дворник — на несколько домов. Такие компании попали в красную зону этого слайда, — сказала Евгения Уваркина.
От УК настоятельно потребовали разместить информацию с именами закрепленных за домами дворников не только в общедомовых чатах, но и на доске объявлений в каждом подъезде.
Руководители УК узнали еще об одной новации: теперь чек-листы проверки уборок снега и сосулек будут заполнять вместе с сотрудниками управ старшие по домам или по подъездам. Такой общественный контроль необходим для того, чтобы уйти от обвинений мэрии в предвзятости.
В конце совещания глава Липецка еще раз призвала УК включиться в программу «Ремонт двора» с 90-процентным софинансированием расходов на ремонт ям, обновление качелей, заменой мусорных контейнеров и снос сухостоя. Но чтобы получить бюджетное софинансирование, «управляшкам» нужно соблюсти ряд условий. Во-первых, подписать соглашение с мэрией о признании границами дворов всех их территорий. Во-вторых, подписать соглашение о содержании всего того, что в этих дворах есть — асфальта, тротуарной плитки, детских и спортивных площадок, зеленых насаждений. В-третьих, претендующая на софинансирование из бюджета УК не должна иметь ни копейки долгов по обязательным платежам.
Если на прошлой неделе управляющие компании подписали документы на участие в новой программе всего 237 дворов из более чем полутора тысяч существующих, то к сегодняшнему дню УК взяли в свою полную юрисдикцию уже 664 двора. Но оказалось, что есть и отказники: «Привокзальная», «Комфорт-Л», «Микрорайон 19», «Слобода», Строй-Сервис-Э», «Авангард», «Домостроительный комбинат».
Глава Липецка предупредила их руководителей о том, что жители 267 домов, находящихся в их обслуживании, не будут иметь возможности участвовать в муниципальных программах благоустройства дворов.