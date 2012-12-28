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У браконьеров конфисковали лодку, мотор и аккумулятор: сами мужчины отделались условным сроком
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сегодня, 17:13

У браконьеров конфисковали лодку, мотор и аккумулятор: сами мужчины отделались условным сроком

Браконьеры успели поймать 26 голавлей.

Елецкий районный суд приговорил 62-летнего и 49-летнего мужчин к двум годам условного срока за незаконный вылов рыбы группой лиц по предварительному сговору, с применением плавсредства и запрещенных орудий (по части третьей статьи 256 УК РФ).

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, браконьеры попались вечером 7 января этого года на реке Быстрая Сосна. Там они на надувной лодке с помощью самодельной остроги ловили рыбу, приманивая её светом автомобильной фары, которая работала от аккумуляторной батареи. Всего мужчины успели поймать 26 голавлей общим весом 9 килограммов, причинив Азово-Черноморскому территориальному управлению Федерального агентства по рыболовству ущерб в 6500 рублей.

Вину рыбаки признали. По решению суда у них также конфискованы в доход государства надувная резиновая лодка «Посейдон Викинг», подвесной лодочный мотор «Ямаха» и аккумуляторная батарея марки «Red wolf» . А cамодельная острога и автомобильная фара переданы полиции для уничтожения.
рыбалка
браконьерство
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