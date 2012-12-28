Липецкая вечЁрка: бой с автомобилями, машина всмятку — водитель ушел домой и возвращение из плена
У браконьеров конфисковали лодку, мотор и аккумулятор: сами мужчины отделались условным сроком
Происшествия
384
сегодня, 17:13
У браконьеров конфисковали лодку, мотор и аккумулятор: сами мужчины отделались условным сроком
Браконьеры успели поймать 26 голавлей.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, браконьеры попались вечером 7 января этого года на реке Быстрая Сосна. Там они на надувной лодке с помощью самодельной остроги ловили рыбу, приманивая её светом автомобильной фары, которая работала от аккумуляторной батареи. Всего мужчины успели поймать 26 голавлей общим весом 9 килограммов, причинив Азово-Черноморскому территориальному управлению Федерального агентства по рыболовству ущерб в 6500 рублей.
Вину рыбаки признали. По решению суда у них также конфискованы в доход государства надувная резиновая лодка «Посейдон Викинг», подвесной лодочный мотор «Ямаха» и аккумуляторная батарея марки «Red wolf» . А cамодельная острога и автомобильная фара переданы полиции для уничтожения.
0
0
1
0
2
Комментарии