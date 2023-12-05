Мэрия уже заработала на продаже старых трамвайных рельсов 31 миллион рублей

и выручила еще 54 миллиона на распродаже недвижимости в Военном городке.

Сегодня мэрия представила комиссии по бюджету и муниципальной собственности Липецкого горсовета последние в этом году поправки бюджета этого года.



Из бюджета выпали 139 млн рублей — их забрали налоговики в счет переплаты по налогам. Но бюджет пополнился ровно на такую же сумму! За счет продажи старых рельсов, демонтированных концессионером, мэрия заработала 31 млн рублей, за продажи старой бани и руин профилактория 1917 года постройки в Военном городке — еще 54 миллиона. 11 миллионов бюджет получил за счет сокращения задолженности по платежам МУП «ЛиСА», еще 18 миллионов — за счет аукционов на право заключения договоров аренды и от инвестора, купившего право на комплексную застройку участка в районе Тракторного…



Но все же по доходам и расходам размеры бюджета увеличились на 89,5 млн рублей за счет безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов. Эти средства, в частности, городской департамент финансов предложил потратить на новогоднее праздничное оформление Липецка (31 млн рублей), на снос сухих и аварийных деревьев (21 млн рублей), на строительство новой инженерной инфраструктуры в районе Тракторного (20,8 млн рублей), на ремонт дорог (11,5 млн рублей), на реализацию спортивного проекта губернатора «Мультиспортивная детская лига» (6 млн рублей), на повышение оплаты труды отдельным категориям работников бюджетной сферы в соответствие с майскими указами президента РФ (6 млн рублей), на строительство модульной спортплощадки (5 млн рублей).



Депутат Николай Двугрошев забросал вопросами председателя городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павла Звонарева об обеспеченности техникой и людьми МБУ «Управление благоустройства Липецка». Из ответов следовало, что на днях управление купило в лизинг три новые дорожные машины, тем самым увеличив количество зимней техники для уборки улиц до 19 единиц. Однако треть имеющихся в распоряжении МБУ машин нуждаются в замене, а это — еще 30 единиц техники. С 1 декабря на предприятии повышают зарплату именно тем, кто работает на земле: дворникам — до 36 400 рублей, водителям коммунальной техники — до 70 тысяч рублей.



— Надеемся, что скоро мы доукомплектуем штат нужных нам работников, — сказал Николай Звонарев.



— В бюджет 2024 года мы заложили 40 миллионов рублей на увеличение зарплаты этим категориям сотрудников МБУ, — добавила председатель департамента финансов Татьяна Григорова.



Депутат Светлана Бессонова поинтересовалась, когда же профильный департамент будет должным образом убирать улицы частного сектора? Павел Звонарев ответил, что с 1 января. На уборку улиц частного сектора выделены на следующий год 30 млн рублей. Техзаданием предусмотрена механизированная уборка и вывоз снега с внутриквартальных проездов, тротуаров и улиц частного сектора частной компанией, которая выиграет торги.



В результате вносимых изменений бюджет Липецка на 2023 год по доходам составит 23,9 млрд рублей, по расходам — 25,3 миллиарда.