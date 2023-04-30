Неделя 48
сегодня, 08:00
Да надо просто быть бараном чтоб не пойти на шашлыки!
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Итоги недели.
Завтра — 1 мая. «Липецкие профсоюзы снова остались без праздничного шествия». В этот раз — по соображениям безопасности. В итоге это уже четвертый год без привычного Первомая (кстати, лидер липецкого профсоюзного движения Анатолий Жидких ушел в отставку после 27 лет пребывания на этой непыльной должности).
— Хорошо, что эти показушные первомайские шествия и парады остались навсегда в прошлом, — написал наш читатель с ником Наконец-то дошло.
— А что плохого в том, что люди радовались жизни? У всех на парадах участников были эмоции только счастья, здоровья, успехов. Все с удовольствием шли себя показать и других посмотреть, пообщаться, послушать патриотические песни и самим попеть, — возразила Ностальгия.
Тогда что, на рыбалку? Это пока можно. Но помните, что на это дело с 20 апреля действуют ограничения. До 1 июня на всех водоемах региона из-за нереста рыбакам разрешен лов только или одной поплавочной удочкой, или одним спиннингом, или одной донкой с единственным крючком. Причем только с берега.
Остаются шашлыки. Мы спросили у горожан: «Какой маринад для шашлыка лучше?» Нам назвали множество рецептов, но два ингредиента были в них неизменными: лук и перец. Вот только место для розжига углей надо выбирать с умом. А то вот «Липчанин попался с мангалом в лесу у Силикатных озёр», и теперь его оштрафуют на 40 000 рублей. На природе есть опасность быть укушенным клещами: с начала весны к медикам уже обратились 247 человек, пострадавших от этих насекомых. Можно, конечно, задавить такого гада, но лучше положить его в баночку и сдать в лабораторию, проверить на клещевой боррелиоз, гранулоцитарный анаплазмоз и моноцитарный эрлихиоз.
И будьте осторожны с алкоголем и режущими предметами! А то вот на этой неделе «Жительница Грязей воткнула нож в спину сожителя», а «В пьяной драке у пивбара житель Ельца убил ножом своего друга».
«Я повидал немало горя», — сказал в эфире вице-мэр
и что-то про себя прикинув, добавил: «на своем веку»
На этой неделе Евгения Уваркина презентовала депутатам Липецкого горсовета новую структуру мэрии. Теперь у нее — сразу шесть замов. Мэр пояснила, что это нужно для увеличения ведомственной персональной ответственности председателей департаментов, которые будут курировать комплексное развитие территорий, а также реализацию концессий с многомиллиардными вложениями в развитие горэлектротранспорта, станцию аэрации, водопроводно-канализационную сеть.
— Наша команда справляется со всеми поставленными амбициозными задачами. Пока вносятся изменения в Устав города, временным первым заместителем будет куратор социального блока Анна Шамаева, — сказала Евгения Уваркина.
Первый зам — временный. На три месяца, пока не изменят Устав Липецка, в котором прописана упраздненная Уваркиной должность первого вице-мэра. Итак, к уже имеющемуся вице-мэру Ирине Артемовой прибавились Наталья Попова (ранее управделами мэрии, которая пришла вместе с Уваркиной городскую администрацию из фирмы «Трио»), Николай Дергунов (прежде председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства), Светлана Сурмий и Ирина Вербецкая (двое последних совмещают новую должность со старыми — председателей департамента градостроительства и архитектуры и департамента ЖКХ).
Депутат Евдокия Бычкова благословила изменения структуры мэрии со словами «главное, был бы от этого эффект», а депутат Вера Урываева со свойственной ей эмоциональностью усомнилась в необходимости упразднения должности первого заместителя, так и не поняв замысла Уваркиной.
А концессионеры уже идут! В ночь с 29 на 30 апреля «Мовиста регионы Липецк» приступила к реконструкции трамвайных путей на участке вдоль улиц Краснозаводской и 3-го Сентября. С сегодняшнего дня движение трамваев от остановки «Краснозаводская улица» до остановки «Доменная печь № 6» прекратилось. Эту часть путей обещают реконструировать к концу июля, после чего движение трамваев возобновится. На время работ дептранс мэрии изменил схему трамвайных и автобусных маршрутов в поселке ЛТЗ.
На этой же сессии горсовета депутат Николай Двугрошев взвинтил мэра вопросом о том, кто будет платить за ремонт недавно отремонтированных дорог. Евгения Уваркина сочла вопрос бестактным. Мол, вы — не человек с улицы, и если говорите о проблеме, называйте адрес.
— Например, улица Баумана, — сказал депутат.
— На все отремонтированные дороги есть четырехлетняя гарантия, по которой мы выставляем претензии подрядчикам и контролируем исполнение работы. На улицу Баумана подрядчик выйдет в мае. Почему вы не говорите о хорошем. Прекрасная картина, например, на улицах Зегеля и Плеханова. Такой комплексный ремонт для нас уже стал нормой, — ответила Евгения Уваркина.
Но депутат Николай Двугрошев тут же переключился на другую проблему: раскопок, которых ну уж очень много! Евгения Уваркина сказал, что ресурсники не держат слова. Например, до 24 апреля энергетики должны были восстановить асфальт, тротуары и газоны на местах осенне-зимних работ в красных линиях главных улиц, но сроки сорвали. По словам мэра, в городе сейчас 136 таких раскопок, 60% из которых так и остались в «зимнем варианте» — просто засыпанными землей или щебнем.
Люблю у интеллектуалов
узнать, чо как, и чо так стало?
Липецк стал значительно чище после серии «Чистых четвергов» и субботников. Однако на оперативке у мэра ответственные за чистоту расписались в бессилии отучить горожан и коммерсантов выбрасывать мусор в одни и те же места, которые тут же становятся свалками, сколько бы их не убирали. Не помогают ни предупреждения, ни установленные видеокамеры, ни угрозы крупных штрафов.
— Ситуация не радует. Нам нужны другие решения, — сказала Евгения Уваркина. И призвала решить проблему появления свалок с помощью искусственного интеллекта, раз традиционные способы обучить жителей Липецка культуре не работают.
Если на вооружении мэрии уже есть ИИ, то почему бы не привлечь его к решению и других проблем. Например, благоустройства площади Победы. Приглашаем читателей и чиновников включить воображение и пройти по этой площади от ТРЦ «Уют» по направлению к магазину «Меркурий». Итак, первая точка на нем — пешеходный переход через проспект Победы на улицу Неделина.
— На новой дороге на пешеходном переходе напротив бывшего кинотеатра «Спутник» во время и после дождя стоит большая лужа. И людей, которые переходят дорогу, окатывает грязной водой! — сказал на сессии горсовета председатель Общественной палаты Липецка Федор Жигаров.
Ему ответили: в мае строивший дорогу подрядчик должен исправить все выявленные недостатки (в том числе, очевидно, и причину возникновения лужи).
Вторая точка на нашем маршруте — дом №3а на площади Победы. На высоту всех его 9 этажей нанесено патриотическое граффити. Своим фасадом он выходит на памятную стелу. А из окон, выходящих во двор, жильцы видят вечную лужу. На нее жильцы дома жаловались еще мэру Михаилу Гулевскому. Потом — Сергею Иванову. И сейчас, наверное, жалуются Евгении Уваркиной. Лужа действительно уникальная. Например, в 2019 году в ней даже поселилась пара диких уток.
Посмотрим на пешеходную зону напротив «Пятерочки» и ТЦ «Победа», помеченную знаками с пешеходом в синем круге. Как только в субботу с нее съехала ярмарка, она снова превратилась в парковку. Пешеходный переход между площадью Победы и Центральным рынком — место незаконной уличной торговли. То же самое можно сказать о подземной переходе, который к тому же тонет после каждого дождя. Примечательно, что де-юре этот линейный объект транспортной инфраструктуры мэрии не принадлежит. Уже несколько лет городская администрация не может заставить владельца перехода содержать его за свой счет. Ну и, наконец, «зебра» у магазина «Меркурий» — на ней тоже после дождя стоит вода, хотя убрать ее в мэрии обещают давно.
Кажется, что площадь Победы — сплошное место беды. Когда же тут наведут порядок?
Лебедь из покрышки наш украсил двор.
Что вы о дизайне знали до сих пор!
На этой неделе «Между вице-мэром Анной Шамаевой и депутатами Липецкого горсовета пробежала черная кошка». Депутаты заявили, что программа «Мой двор» стала для чиновников самоцелью, из-за чего депутаты не могут выполнить наказы избирателей. В 2021 году, например, мэрия помогла депутатам выполнить 95% наказов, а в прошлом году, когда заработал «Мой двор», — всего 15%. В свою очередь, Анна Шамаева обвиняла своих визави в местечковости, которая мешает им смотреть шире на благоустройство города.
— Понимаю, что вы привыкли к точечным решениям. Но благоустройство должно быть комплексным. Мы пошли по правильному пути, когда у нас появилась программа «Мой двор», — сказала вице-мэр.
Но тут же выяснилось, не все хорошо и с программой «Мой двор». На ее реализацию в прошлом году было выделено 181,6 млн рублей. Но из-за недоделок работы по 13 дворам были перенесены на март-май этого года.
Анна Шамаева согласилась с тем, что в провалах реализации наказов избирателей есть доля вины городской администрации. Но тут же упрекнула депутатов в неумении работать с людьми. По ее словам, у горожан — слишком большие запросы на благоустройство. На них не хватит и половины городского бюджета. Депутатам нужно воспитывать избирателей, давать им понять, что у мэрии есть приоритеты, и что дойти до каждого медвежьего угла просто невозможно. «Понятно, что всем не угодить. Наша с вами задача — дать это понять липчанам».
Бюджет Липецка все больше зависит от субсидий, дотаций и субвенций из областной и федеральной казны. Поэтому сейчас даже в детских садах и школах родителей просят проголосовать за тот или иной объект благоустройства, чтобы получить на это как можно больше средств. Активность горожан, например, привела к тому, что в 2021 году Липецк дополнительно получил на благоустройство по проекту «Комфортная городская среда» 70 миллионов рублей, а в прошлом — еще 36 миллионов.
Новые скверы и иные общественные пространства, обновленные дворы и пляжи — это, безусловно, хорошо. Но не стоит забывать о содержании того, что есть. Чтобы избежать провалов, как образных, так и тех, что внезапно разверзаются под ногами. Стоит включать мозги, чтобы из хороших дел не получались анекдоты, как это случилось с лавочкой на новой остановке «Дом художника», забраться на которую сможет не каждый.
— Это для сумок, как вы не поймете, а лавочка ниже будет, — посмеялся Мастер.
— Зато в школьных чатах ЗАСТАВЛЯЮТ голосовать за новые пространства и их ремонт. Старые бы доделали, — совершенно резонно заметила Светлана.
И да, было бы, наконец, правильно дать по кривым рукам тем, кто проектирует объекты благоустройства. Чтобы они в срок и по уму чертили и обсчитывали необходимые мэрии работы. Мэр Липецка совершенно правильно требует от подчиненных исполнительской дисциплины, но, очевидно, не до всех это доходит. Вот, например, в прошлом году по заказу мэрии должны были быть сделаны проекты реконструкции мостов на улицах Советской и Первомайской, но исполнители с заданием не справились. И работы перенесли на этот год.
А вот каких-то десяти миллионов на то, чтобы в этом году, как в предыдущие, поездки на сады были ежедневными, у мэрии не нашлось. «Дептранс взял паузу до конца мая на решение вопроса безлимитной работы садоводческих маршрутов». Пока же горожане лишены возможности ездить на дачи и огороды по вторникам и четвергам.
Деньги я в карманы набивал бы, но
мне по жизни это, видно, не дано
Всегда интересно посчитать деньги в чужом кошельке. Но липчане, как, впрочем, и все россияне, теперь лишены этого развлечения. Информация о доходах депутатов, в соответствии с измененным законодательством, теперь публикуется в обезличенном виде.
— Доходы ведь не уменьшились? — неожиданно заволновался Us.
— Правильно, нечего народ злить, — считает Липчанин.
Липецкий горсовет вслед за областным тоже не опубликует декларации депутатов. Нам остается лишь вспомнить, что по итогам 2021 года 33 депутата горсовета из 36-ти были миллионерами. Самым богатым депутатом тогда оказалась Евдокия Бычкова с ее 182 миллионами рублей дохода, 24 земельным участками, тремя домами, четырьмя квартирами и несколькими нежилыми помещениями. Самой состоятельной была семья Андрея Выжанова. Депутат показал 36 миллионов рублей дохода, а его жена — 198 миллионов. В собственности супругов — жилой дом и две квартиры, земельные участки, коммерческая недвижимость, гаражи, автопарк из восьми иномарок, прицеп, маломерное судно, снегоход и квадроцикл.
Остальные зарабатывают как могут. «Врача осудили за взятку и служебный подлог»: за пять тысяч рублей она оформила знакомому больничный. А в детсаде «Мир детства», по данным Следственного комитета, вообще действовал преступный синдикат, в который входили заведующая детсадом, три ее заместителя, главбух и… председатель профсоюзной организации! По данным следствия, эти женщины обложили подчиненных данью за покровительство в работе и начислении стимулирующих выплат, наварив более 2,5 млн рублей. Интересно, что «Обвиняемая во взяточничестве заведующая детсадом успела издать приказ о противодействии коррупции».
Мы уже писали о том, что каждый третий дворник МБУ «Управление благоустройства Липецка» — судимый. Оказалось, дело еще хуже. Рабочих рук не хватает бизнесу. «40 предприятий Липецка готовы взять на работу осужденных», предоставив им питание, проживание и зарплату в 30-40 тысяч рублей
— Вторым этапом сотрудничества станет увеличение заключенных, — мрачно изрек Созерцатель.
Ну и ну!
«Слесарь из Ельца пытался поджечь районную администрацию и суд». Перед этим 36-летний мужчина записал невнятное видео, где непонятно в чей адрес заявил: «За мой счет живут» и невесть у кого спросил: «Где мои деньги?». Юрия Безрукова обвинили в терроризме и арестовали на два месяца. В ходе следствия Юрию Безрукову предстоит медицинская экспертиза: она должна определить его вменяемость.
А председатель Октябрьского районного суда Липецка Светлана Букреева прекратила уголовный процесс по обвинению Алексея Фомина в убийстве жены и падчерицы в связи с истечением срока давности, так как даже в случае вынесения обвинительного приговора подсудимый подлежал бы безусловному освобождению. Примечательно, что Фомин все время заявлял о своей невиновности, следствие так и не нашло тел убитых, а судебные медики меж тем уверенно заявили о характере полученных ими смертельных травм!
«Мужчину и женщину обвиняют в ограблении 10-летнего мальчика». Летом прошлого года они заметили у незнакомого им ребенка деньги и обобрали его, как кот Базилио и лиса Алиса — Буратино.
На этой неделе Липецкий техуниверситет минировали четыре раза! В последний раз, в пятницу, сорвав не только студенческие занятия, но и олимпиаду по русскому языку среди школьников «Грамотей». Ни одно из сообщений о минировании не подтвердилось.
Ну, и анекдот на посошок: «На занятиях в ЛГТУ завкафедрой сильно ударило током».
— Хорошо, что эти показушные первомайские шествия и парады остались навсегда в прошлом, — написал наш читатель с ником Наконец-то дошло.
— А что плохого в том, что люди радовались жизни? У всех на парадах участников были эмоции только счастья, здоровья, успехов. Все с удовольствием шли себя показать и других посмотреть, пообщаться, послушать патриотические песни и самим попеть, — возразила Ностальгия.
Тогда что, на рыбалку? Это пока можно. Но помните, что на это дело с 20 апреля действуют ограничения. До 1 июня на всех водоемах региона из-за нереста рыбакам разрешен лов только или одной поплавочной удочкой, или одним спиннингом, или одной донкой с единственным крючком. Причем только с берега.
Остаются шашлыки. Мы спросили у горожан: «Какой маринад для шашлыка лучше?» Нам назвали множество рецептов, но два ингредиента были в них неизменными: лук и перец. Вот только место для розжига углей надо выбирать с умом. А то вот «Липчанин попался с мангалом в лесу у Силикатных озёр», и теперь его оштрафуют на 40 000 рублей. На природе есть опасность быть укушенным клещами: с начала весны к медикам уже обратились 247 человек, пострадавших от этих насекомых. Можно, конечно, задавить такого гада, но лучше положить его в баночку и сдать в лабораторию, проверить на клещевой боррелиоз, гранулоцитарный анаплазмоз и моноцитарный эрлихиоз.
И будьте осторожны с алкоголем и режущими предметами! А то вот на этой неделе «Жительница Грязей воткнула нож в спину сожителя», а «В пьяной драке у пивбара житель Ельца убил ножом своего друга».
«Я повидал немало горя», — сказал в эфире вице-мэр
и что-то про себя прикинув, добавил: «на своем веку»
На этой неделе Евгения Уваркина презентовала депутатам Липецкого горсовета новую структуру мэрии. Теперь у нее — сразу шесть замов. Мэр пояснила, что это нужно для увеличения ведомственной персональной ответственности председателей департаментов, которые будут курировать комплексное развитие территорий, а также реализацию концессий с многомиллиардными вложениями в развитие горэлектротранспорта, станцию аэрации, водопроводно-канализационную сеть.
— Наша команда справляется со всеми поставленными амбициозными задачами. Пока вносятся изменения в Устав города, временным первым заместителем будет куратор социального блока Анна Шамаева, — сказала Евгения Уваркина.
Первый зам — временный. На три месяца, пока не изменят Устав Липецка, в котором прописана упраздненная Уваркиной должность первого вице-мэра. Итак, к уже имеющемуся вице-мэру Ирине Артемовой прибавились Наталья Попова (ранее управделами мэрии, которая пришла вместе с Уваркиной городскую администрацию из фирмы «Трио»), Николай Дергунов (прежде председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства), Светлана Сурмий и Ирина Вербецкая (двое последних совмещают новую должность со старыми — председателей департамента градостроительства и архитектуры и департамента ЖКХ).
Депутат Евдокия Бычкова благословила изменения структуры мэрии со словами «главное, был бы от этого эффект», а депутат Вера Урываева со свойственной ей эмоциональностью усомнилась в необходимости упразднения должности первого заместителя, так и не поняв замысла Уваркиной.
А концессионеры уже идут! В ночь с 29 на 30 апреля «Мовиста регионы Липецк» приступила к реконструкции трамвайных путей на участке вдоль улиц Краснозаводской и 3-го Сентября. С сегодняшнего дня движение трамваев от остановки «Краснозаводская улица» до остановки «Доменная печь № 6» прекратилось. Эту часть путей обещают реконструировать к концу июля, после чего движение трамваев возобновится. На время работ дептранс мэрии изменил схему трамвайных и автобусных маршрутов в поселке ЛТЗ.
На этой же сессии горсовета депутат Николай Двугрошев взвинтил мэра вопросом о том, кто будет платить за ремонт недавно отремонтированных дорог. Евгения Уваркина сочла вопрос бестактным. Мол, вы — не человек с улицы, и если говорите о проблеме, называйте адрес.
— Например, улица Баумана, — сказал депутат.
— На все отремонтированные дороги есть четырехлетняя гарантия, по которой мы выставляем претензии подрядчикам и контролируем исполнение работы. На улицу Баумана подрядчик выйдет в мае. Почему вы не говорите о хорошем. Прекрасная картина, например, на улицах Зегеля и Плеханова. Такой комплексный ремонт для нас уже стал нормой, — ответила Евгения Уваркина.
Но депутат Николай Двугрошев тут же переключился на другую проблему: раскопок, которых ну уж очень много! Евгения Уваркина сказал, что ресурсники не держат слова. Например, до 24 апреля энергетики должны были восстановить асфальт, тротуары и газоны на местах осенне-зимних работ в красных линиях главных улиц, но сроки сорвали. По словам мэра, в городе сейчас 136 таких раскопок, 60% из которых так и остались в «зимнем варианте» — просто засыпанными землей или щебнем.
Люблю у интеллектуалов
узнать, чо как, и чо так стало?
Липецк стал значительно чище после серии «Чистых четвергов» и субботников. Однако на оперативке у мэра ответственные за чистоту расписались в бессилии отучить горожан и коммерсантов выбрасывать мусор в одни и те же места, которые тут же становятся свалками, сколько бы их не убирали. Не помогают ни предупреждения, ни установленные видеокамеры, ни угрозы крупных штрафов.
— Ситуация не радует. Нам нужны другие решения, — сказала Евгения Уваркина. И призвала решить проблему появления свалок с помощью искусственного интеллекта, раз традиционные способы обучить жителей Липецка культуре не работают.
Если на вооружении мэрии уже есть ИИ, то почему бы не привлечь его к решению и других проблем. Например, благоустройства площади Победы. Приглашаем читателей и чиновников включить воображение и пройти по этой площади от ТРЦ «Уют» по направлению к магазину «Меркурий». Итак, первая точка на нем — пешеходный переход через проспект Победы на улицу Неделина.
— На новой дороге на пешеходном переходе напротив бывшего кинотеатра «Спутник» во время и после дождя стоит большая лужа. И людей, которые переходят дорогу, окатывает грязной водой! — сказал на сессии горсовета председатель Общественной палаты Липецка Федор Жигаров.
Ему ответили: в мае строивший дорогу подрядчик должен исправить все выявленные недостатки (в том числе, очевидно, и причину возникновения лужи).
Вторая точка на нашем маршруте — дом №3а на площади Победы. На высоту всех его 9 этажей нанесено патриотическое граффити. Своим фасадом он выходит на памятную стелу. А из окон, выходящих во двор, жильцы видят вечную лужу. На нее жильцы дома жаловались еще мэру Михаилу Гулевскому. Потом — Сергею Иванову. И сейчас, наверное, жалуются Евгении Уваркиной. Лужа действительно уникальная. Например, в 2019 году в ней даже поселилась пара диких уток.
Посмотрим на пешеходную зону напротив «Пятерочки» и ТЦ «Победа», помеченную знаками с пешеходом в синем круге. Как только в субботу с нее съехала ярмарка, она снова превратилась в парковку. Пешеходный переход между площадью Победы и Центральным рынком — место незаконной уличной торговли. То же самое можно сказать о подземной переходе, который к тому же тонет после каждого дождя. Примечательно, что де-юре этот линейный объект транспортной инфраструктуры мэрии не принадлежит. Уже несколько лет городская администрация не может заставить владельца перехода содержать его за свой счет. Ну и, наконец, «зебра» у магазина «Меркурий» — на ней тоже после дождя стоит вода, хотя убрать ее в мэрии обещают давно.
Кажется, что площадь Победы — сплошное место беды. Когда же тут наведут порядок?
Лебедь из покрышки наш украсил двор.
Что вы о дизайне знали до сих пор!
На этой неделе «Между вице-мэром Анной Шамаевой и депутатами Липецкого горсовета пробежала черная кошка». Депутаты заявили, что программа «Мой двор» стала для чиновников самоцелью, из-за чего депутаты не могут выполнить наказы избирателей. В 2021 году, например, мэрия помогла депутатам выполнить 95% наказов, а в прошлом году, когда заработал «Мой двор», — всего 15%. В свою очередь, Анна Шамаева обвиняла своих визави в местечковости, которая мешает им смотреть шире на благоустройство города.
— Понимаю, что вы привыкли к точечным решениям. Но благоустройство должно быть комплексным. Мы пошли по правильному пути, когда у нас появилась программа «Мой двор», — сказала вице-мэр.
Но тут же выяснилось, не все хорошо и с программой «Мой двор». На ее реализацию в прошлом году было выделено 181,6 млн рублей. Но из-за недоделок работы по 13 дворам были перенесены на март-май этого года.
Анна Шамаева согласилась с тем, что в провалах реализации наказов избирателей есть доля вины городской администрации. Но тут же упрекнула депутатов в неумении работать с людьми. По ее словам, у горожан — слишком большие запросы на благоустройство. На них не хватит и половины городского бюджета. Депутатам нужно воспитывать избирателей, давать им понять, что у мэрии есть приоритеты, и что дойти до каждого медвежьего угла просто невозможно. «Понятно, что всем не угодить. Наша с вами задача — дать это понять липчанам».
Бюджет Липецка все больше зависит от субсидий, дотаций и субвенций из областной и федеральной казны. Поэтому сейчас даже в детских садах и школах родителей просят проголосовать за тот или иной объект благоустройства, чтобы получить на это как можно больше средств. Активность горожан, например, привела к тому, что в 2021 году Липецк дополнительно получил на благоустройство по проекту «Комфортная городская среда» 70 миллионов рублей, а в прошлом — еще 36 миллионов.
Новые скверы и иные общественные пространства, обновленные дворы и пляжи — это, безусловно, хорошо. Но не стоит забывать о содержании того, что есть. Чтобы избежать провалов, как образных, так и тех, что внезапно разверзаются под ногами. Стоит включать мозги, чтобы из хороших дел не получались анекдоты, как это случилось с лавочкой на новой остановке «Дом художника», забраться на которую сможет не каждый.
— Это для сумок, как вы не поймете, а лавочка ниже будет, — посмеялся Мастер.
— Зато в школьных чатах ЗАСТАВЛЯЮТ голосовать за новые пространства и их ремонт. Старые бы доделали, — совершенно резонно заметила Светлана.
И да, было бы, наконец, правильно дать по кривым рукам тем, кто проектирует объекты благоустройства. Чтобы они в срок и по уму чертили и обсчитывали необходимые мэрии работы. Мэр Липецка совершенно правильно требует от подчиненных исполнительской дисциплины, но, очевидно, не до всех это доходит. Вот, например, в прошлом году по заказу мэрии должны были быть сделаны проекты реконструкции мостов на улицах Советской и Первомайской, но исполнители с заданием не справились. И работы перенесли на этот год.
А вот каких-то десяти миллионов на то, чтобы в этом году, как в предыдущие, поездки на сады были ежедневными, у мэрии не нашлось. «Дептранс взял паузу до конца мая на решение вопроса безлимитной работы садоводческих маршрутов». Пока же горожане лишены возможности ездить на дачи и огороды по вторникам и четвергам.
Деньги я в карманы набивал бы, но
мне по жизни это, видно, не дано
Всегда интересно посчитать деньги в чужом кошельке. Но липчане, как, впрочем, и все россияне, теперь лишены этого развлечения. Информация о доходах депутатов, в соответствии с измененным законодательством, теперь публикуется в обезличенном виде.
— Доходы ведь не уменьшились? — неожиданно заволновался Us.
— Правильно, нечего народ злить, — считает Липчанин.
Липецкий горсовет вслед за областным тоже не опубликует декларации депутатов. Нам остается лишь вспомнить, что по итогам 2021 года 33 депутата горсовета из 36-ти были миллионерами. Самым богатым депутатом тогда оказалась Евдокия Бычкова с ее 182 миллионами рублей дохода, 24 земельным участками, тремя домами, четырьмя квартирами и несколькими нежилыми помещениями. Самой состоятельной была семья Андрея Выжанова. Депутат показал 36 миллионов рублей дохода, а его жена — 198 миллионов. В собственности супругов — жилой дом и две квартиры, земельные участки, коммерческая недвижимость, гаражи, автопарк из восьми иномарок, прицеп, маломерное судно, снегоход и квадроцикл.
Остальные зарабатывают как могут. «Врача осудили за взятку и служебный подлог»: за пять тысяч рублей она оформила знакомому больничный. А в детсаде «Мир детства», по данным Следственного комитета, вообще действовал преступный синдикат, в который входили заведующая детсадом, три ее заместителя, главбух и… председатель профсоюзной организации! По данным следствия, эти женщины обложили подчиненных данью за покровительство в работе и начислении стимулирующих выплат, наварив более 2,5 млн рублей. Интересно, что «Обвиняемая во взяточничестве заведующая детсадом успела издать приказ о противодействии коррупции».
Мы уже писали о том, что каждый третий дворник МБУ «Управление благоустройства Липецка» — судимый. Оказалось, дело еще хуже. Рабочих рук не хватает бизнесу. «40 предприятий Липецка готовы взять на работу осужденных», предоставив им питание, проживание и зарплату в 30-40 тысяч рублей
— Вторым этапом сотрудничества станет увеличение заключенных, — мрачно изрек Созерцатель.
Ну и ну!
«Слесарь из Ельца пытался поджечь районную администрацию и суд». Перед этим 36-летний мужчина записал невнятное видео, где непонятно в чей адрес заявил: «За мой счет живут» и невесть у кого спросил: «Где мои деньги?». Юрия Безрукова обвинили в терроризме и арестовали на два месяца. В ходе следствия Юрию Безрукову предстоит медицинская экспертиза: она должна определить его вменяемость.
А председатель Октябрьского районного суда Липецка Светлана Букреева прекратила уголовный процесс по обвинению Алексея Фомина в убийстве жены и падчерицы в связи с истечением срока давности, так как даже в случае вынесения обвинительного приговора подсудимый подлежал бы безусловному освобождению. Примечательно, что Фомин все время заявлял о своей невиновности, следствие так и не нашло тел убитых, а судебные медики меж тем уверенно заявили о характере полученных ими смертельных травм!
«Мужчину и женщину обвиняют в ограблении 10-летнего мальчика». Летом прошлого года они заметили у незнакомого им ребенка деньги и обобрали его, как кот Базилио и лиса Алиса — Буратино.
На этой неделе Липецкий техуниверситет минировали четыре раза! В последний раз, в пятницу, сорвав не только студенческие занятия, но и олимпиаду по русскому языку среди школьников «Грамотей». Ни одно из сообщений о минировании не подтвердилось.
Ну, и анекдот на посошок: «На занятиях в ЛГТУ завкафедрой сильно ударило током».
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