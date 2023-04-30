Да надо просто быть бараном чтоб не пойти на шашлыки!

Итоги недели.

Завтра — 1 мая.. В этот раз — по соображениям безопасности. В итоге это уже четвертый год без привычного Первомая (кстати, лидер липецкого профсоюзного движенияпребывания на этой непыльной должности).— Хорошо, что эти показушные первомайские шествия и парады остались навсегда в прошлом, — написал наш читатель с ником— А что плохого в том, что люди радовались жизни? У всех на парадах участников были эмоции только счастья, здоровья, успехов. Все с удовольствием шли себя показать и других посмотреть, пообщаться, послушать патриотические песни и самим попеть, — возразилаТогда что, на рыбалку? Это пока можно. Но помните, что на это дело. До 1 июня на всех водоемах региона из-за нереста рыбакам разрешен лов только или одной поплавочной удочкой, или одним спиннингом, или одной донкой с единственным крючком. Причем только с берега.Остаются шашлыки. Мы спросили у горожан:Нам назвали множество рецептов, но два ингредиента были в них неизменными: лук и перец. Вот только место для розжига углей надо выбирать с умом. А то вот, и теперь его оштрафуют на 40 000 рублей. На природе есть опасность быть укушенным клещами: с начала весны, пострадавших от этих насекомых. Можно, конечно, задавить такого гада, но лучше положить его в баночку и сдать в лабораторию, проверить на клещевой боррелиоз, гранулоцитарный анаплазмоз и моноцитарный эрлихиоз.И будьте осторожны с алкоголем и режущими предметами! А то вот на этой неделе, аНа этой неделе Евгения Уваркина презентовала депутатам Липецкого горсовета новую структуру мэрии.. Мэр пояснила, что это нужно для увеличения ведомственной персональной ответственности председателей департаментов, которые будут курировать комплексное развитие территорий, а также реализацию концессий с многомиллиардными вложениями в развитие горэлектротранспорта, станцию аэрации, водопроводно-канализационную сеть.— Наша команда справляется со всеми поставленными амбициозными задачами. Пока вносятся изменения в Устав города, временным первым заместителем будет куратор социального блока Анна Шамаева, — сказала Евгения Уваркина.. На три месяца, пока не изменят Устав Липецка, в котором прописана упраздненная Уваркиной должность первого вице-мэра. Итак, к уже имеющемуся вице-мэру Ирине Артемовой прибавились Наталья Попова (ранее управделами мэрии, которая пришла вместе с Уваркиной городскую администрацию из фирмы «Трио»), Николай Дергунов (прежде председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства), Светлана Сурмий и Ирина Вербецкая (двое последних совмещают новую должность со старыми — председателей департамента градостроительства и архитектуры и департамента ЖКХ).Депутат Евдокия Бычкова благословила изменения структуры мэрии со словами «главное, был бы от этого эффект», а депутат Вера Урываева со свойственной ей эмоциональностью усомнилась в необходимости упразднения должности первого заместителя, так и не поняв замысла Уваркиной.А концессионеры уже идут! В ночь с 29 на 30 апреля «Мовиста регионы Липецк»на участке вдоль улиц Краснозаводской и 3-го Сентября. С сегодняшнего дня движение трамваев от остановки «Краснозаводская улица» до остановки «Доменная печь № 6» прекратилось. Эту часть путей обещают реконструировать к концу июля, после чего движение трамваев возобновится. На время работ дептранс мэрии изменил схему трамвайных и автобусных маршрутов в поселке ЛТЗ.На этой же сессии горсовета депутат Николай Двугрошев взвинтил мэра вопросом о том, кто будет платить за ремонт недавно отремонтированных дорог. Евгения Уваркина сочла вопрос бестактным. Мол, вы — не человек с улицы, и если говорите о проблеме, называйте адрес.— Например, улица Баумана, — сказал депутат.— На все отремонтированные дороги есть четырехлетняя гарантия, по которой мы выставляем претензии подрядчикам и контролируем исполнение работы. На улицу Баумана подрядчик выйдет в мае. Почему вы не говорите о хорошем. Прекрасная картина, например, на улицах Зегеля и Плеханова. Такой комплексный ремонт для нас уже стал нормой, — ответила Евгения Уваркина.Но депутат Николай Двугрошев тут же переключился на другую проблему: раскопок, которых ну уж очень много! Евгения Уваркина сказал, что. Например, до 24 апреля энергетики должны были восстановить асфальт, тротуары и газоны на местах осенне-зимних работ в красных линиях главных улиц, но сроки сорвали. По словам мэра, в городе сейчас 136 таких раскопок, 60% из которых так и остались в «зимнем варианте» — просто засыпанными землей или щебнем.Липецк стал значительно чище после серии «Чистых четвергов» и субботников. Однако на оперативке у мэра ответственные за чистоту расписались в бессилии отучить горожан и коммерсантов выбрасывать мусор в одни и те же места, которые тут же становятся свалками, сколько бы их не убирали. Не помогают ни предупреждения, ни установленные видеокамеры, ни угрозы крупных штрафов.— Ситуация не радует. Нам нужны другие решения, — сказала Евгения Уваркина. И, раз традиционные способы обучить жителей Липецка культуре не работают.Если на вооружении мэрии уже есть ИИ, то почему бы не привлечь его к решению и других проблем. Например, благоустройства площади Победы. Приглашаем читателей и чиновников включить воображение и пройти по этой площади от ТРЦ «Уют» по направлению к магазину «Меркурий». Итак, первая точка на нем —— На новой дороге на пешеходном переходе напротив бывшего кинотеатра «Спутник» во время и после дождя стоит большая лужа. И людей, которые переходят дорогу, окатывает грязной водой! — сказал на сессии горсовета председатель Общественной палаты Липецка Федор Жигаров.Ему ответили:(в том числе, очевидно, и причину возникновения лужи).Вторая точка на нашем маршруте — дом №3а на площади Победы. На высоту всех его 9 этажей нанесено патриотическое граффити. Своим фасадом он выходит на памятную стелу. А из окон, выходящих во двор, жильцы видят. На нее жильцы дома жаловались еще мэру Михаилу Гулевскому. Потом — Сергею Иванову. И сейчас, наверное, жалуются Евгении Уваркиной. Лужа действительно уникальная. Например, в 2019 году в ней даже поселилась пара диких уток.Посмотрим на пешеходную зону напротив «Пятерочки» и ТЦ «Победа», помеченную знаками с пешеходом в синем круге. Как только в субботу с нее съехала ярмарка, она снова превратилась в парковку. Пешеходный переход между площадью Победы и Центральным рынком —. То же самое можно сказать о подземной переходе,. Примечательно, что де-юре этот линейный объект транспортной инфраструктуры мэрии не принадлежит. Уже несколько лет городская администрация не может заставить владельца перехода содержать его за свой счет. Ну и, наконец, «зебра» у магазина «Меркурий» —, хотя убрать ее в мэрии обещают давно.Кажется, что площадь Победы — сплошное место беды. Когда же тут наведут порядок?На этой неделе. Депутаты заявили, что программа «Мой двор» стала для чиновников самоцелью, из-за чего депутаты не могут выполнить наказы избирателей. В 2021 году, например, мэрия помогла депутатам выполнить 95% наказов, а в прошлом году, когда заработал «Мой двор», — всего 15%. В свою очередь, Анна Шамаева обвиняла своих визави в местечковости, которая мешает им смотреть шире на благоустройство города.— Понимаю, что вы привыкли к точечным решениям. Но благоустройство должно быть комплексным. Мы пошли по правильному пути, когда у нас появилась программа «Мой двор», — сказала вице-мэр.Но тут же выяснилось, не все хорошо и с программой «Мой двор». На ее реализацию в прошлом году было выделено 181,6 млн рублей. Но из-за недоделок работы по 13 дворам были перенесены на март-май этого года.Анна Шамаева согласилась с тем, что в провалах реализации наказов избирателей есть доля вины городской администрации. Но тут же упрекнула депутатов в неумении работать с людьми. По ее словам, у горожан — слишком большие запросы на благоустройство. На них не хватит и половины городского бюджета. Депутатам нужно воспитывать избирателей, давать им понять, что у мэрии есть приоритеты, и что дойти до каждого медвежьего угла просто невозможно. «Понятно, что всем не угодить. Наша с вами задача — дать это понять липчанам».Бюджет Липецка все больше зависит от субсидий, дотаций и субвенций из областной и федеральной казны. Поэтому сейчас даже в детских садах и школах родителей просят проголосовать за тот или иной объект благоустройства,. Активность горожан, например, привела к тому, что в 2021 году Липецк дополнительно получил на благоустройство по проекту «Комфортная городская среда» 70 миллионов рублей, а в прошлом — еще 36 миллионов.Новые скверы и иные общественные пространства, обновленные дворы и пляжи — это, безусловно, хорошо. Но не стоит забывать о содержании того, что есть. Чтобы избежать провалов, как образных,. Стоит включать мозги, чтобы из хороших дел не получались анекдоты, как это случилось с лавочкой на новой остановке «Дом художника»,— Это для сумок, как вы не поймете, а лавочка ниже будет, — посмеялся— Зато в школьных чатах ЗАСТАВЛЯЮТ голосовать за новые пространства и их ремонт. Старые бы доделали, — совершенно резонно заметилаИ да, было бы, наконец, правильно дать по кривым рукам тем, кто проектирует объекты благоустройства. Чтобы они в срок и по уму чертили и обсчитывали необходимые мэрии работы. Мэр Липецка совершенно правильно требует от подчиненных исполнительской дисциплины, но, очевидно, не до всех это доходит. Вот, например, в прошлом году по заказу мэрии должны были быть сделаны проекты реконструкции мостов на улицах Советской и Первомайской,. И работы перенесли на этот год.А вот каких-то десяти миллионов на то, чтобы в этом году, как в предыдущие, поездки на сады были ежедневными, у мэрии не нашлось.. Пока же горожане лишены возможности ездить на дачи и огороды по вторникам и четвергам.Всегда интересно посчитать деньги в чужом кошельке. Но липчане, как, впрочем, и все россияне, теперь лишены этого развлечения. Информация о доходах депутатов, в соответствии с измененным законодательством,— Доходы ведь не уменьшились? — неожиданно заволновался— Правильно, нечего народ злить, — считаетЛипецкий горсовет вслед за областным. Нам остается лишь вспомнить, что по итогам 2021 года 33 депутата горсовета из 36-ти были миллионерами. Самым богатым депутатом тогда оказалась Евдокия Бычкова с ее 182 миллионами рублей дохода, 24 земельным участками, тремя домами, четырьмя квартирами и несколькими нежилыми помещениями. Самой состоятельной была семья Андрея Выжанова. Депутат показал 36 миллионов рублей дохода, а его жена — 198 миллионов. В собственности супругов — жилой дом и две квартиры, земельные участки, коммерческая недвижимость, гаражи, автопарк из восьми иномарок, прицеп, маломерное судно, снегоход и квадроцикл.Остальные зарабатывают как могут.: за пять тысяч рублей она оформила знакомому больничный. А в детсаде «Мир детства», по данным Следственного комитета, вообще действовал преступный синдикат, в который входили заведующая детсадом, три ее заместителя, главбух и… председатель профсоюзной организации! По данным следствия, эти женщины обложили подчиненных данью за покровительство в работе и начислении стимулирующих выплат, наварив более 2,5 млн рублей. Интересно, чтоМы уже писали о том, что. Оказалось, дело еще хуже. Рабочих рук не хватает бизнесу., предоставив им питание, проживание и зарплату в 30-40 тысяч рублей— Вторым этапом сотрудничества станет увеличение заключенных, — мрачно изрек. Перед этим 36-летний мужчина записал невнятное видео, где непонятно в чей адрес заявил: «За мой счет живут» и невесть у кого спросил: «Где мои деньги?».и арестовали на два месяца. В ходе следствия Юрию Безрукову предстоит медицинская экспертиза: она должна определить его вменяемость.А председатель Октябрьского районного суда Липецка Светлана Букреева прекратила уголовный процесс по обвинению Алексея Фомина, так как даже в случае вынесения обвинительного приговора подсудимый подлежал бы безусловному освобождению. Примечательно, что Фомин все время заявлял о своей невиновности, следствие так и не нашло тел убитых, а судебные медики меж тем уверенно заявили о характере полученных ими смертельных травм!. Летом прошлого года они заметили у незнакомого им ребенка деньги и обобрали его, как кот Базилио и лиса Алиса — Буратино.На этой неделеВ последний раз, в пятницу, сорвав не только студенческие занятия, но и олимпиаду по русскому языку среди школьников «Грамотей». Ни одно из сообщений о минировании не подтвердилось.Ну, и анекдот на посошок: