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Общество
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44 минуты назад
Статистика: траты на платные услуги выросли за год всего на 0,2%
37,4 миллиарда рублей составил объем платных услуг населению в Липецкой области за первые четыре месяца — в сопоставимых ценах траты снизились по сравнению с январем-апрелем прошлого года на 0,2%, сообщает Липецкстат.
В целом на бытовые услуги липчане потратили за четыре месяца почти 5,5 миллиарда рублей. В сопоставимых ценах это на 1,4% больше января-апреля 2024 года. Так, 30% составили услуги по техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, 22% — ремонт и строительство жилья и других построек, 12% — парикмахерские и косметические услуги, 10% приходилось на ритуальные услуги.
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