Общество
17 минут назад
Липецкие профсоюзы снова остались без праздничного шествия
В этот раз — по соображениям безопасности.
В последний раз первомайскую демонстрацию Липецк видел в 2019 году. Потом были три года коронавирусных ограничений. А в этом году массовых мероприятий не будет по соображениям безопасности. Об этом GOROD48 сообщил заместитель председателя Совета федерации профсоюзов Липецкой области Иван Дедяев.
— Нам было не рекомендовано проводить массовые акции. Но мы придумали другие. С 24 апреля объявлен конкурс на лучшее историческое фото «Липецкий Первомай». Вчера в электронном формате мы обновили нашу Доску Почета. Наш актив встретится с руководством региона с единой по стране повесткой «Развитие социального партнерства, помощь участникам СВО и их семьям», пройдут собрания в трудовых коллективах, начато голосование за первомайскую резолюцию на сайте ФНП России. В это году первомайская акция в Липецкой области пройдёт под девизом: «Солидарность трудящихся – единство страны!» Непосредственно 1 мая мы проведем небольшой митинг у областной Доски Почета «Трудовая слава Липецкой области».
Последний репортаж с массовой акции профсоюзов GOROD48 опубликовал 1 мая 2019 года под названием «Первомай для галочки». Так что и мы можем поучаствовать в конкурсе СФПЛО с историческими фотографиями. Вот некоторые из них.
— Нам было не рекомендовано проводить массовые акции. Но мы придумали другие. С 24 апреля объявлен конкурс на лучшее историческое фото «Липецкий Первомай». Вчера в электронном формате мы обновили нашу Доску Почета. Наш актив встретится с руководством региона с единой по стране повесткой «Развитие социального партнерства, помощь участникам СВО и их семьям», пройдут собрания в трудовых коллективах, начато голосование за первомайскую резолюцию на сайте ФНП России. В это году первомайская акция в Липецкой области пройдёт под девизом: «Солидарность трудящихся – единство страны!» Непосредственно 1 мая мы проведем небольшой митинг у областной Доски Почета «Трудовая слава Липецкой области».
Последний репортаж с массовой акции профсоюзов GOROD48 опубликовал 1 мая 2019 года под названием «Первомай для галочки». Так что и мы можем поучаствовать в конкурсе СФПЛО с историческими фотографиями. Вот некоторые из них.
Ленин