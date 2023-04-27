Общество

17 минут назад

Липецкие профсоюзы снова остались без праздничного шествия

1 144
#Первомай
Липецкие профсоюзы снова остались без праздничного шествия

В этот раз — по соображениям безопасности.

В последний раз первомайскую демонстрацию Липецк видел в 2019 году. Потом были три года коронавирусных ограничений. А в этом году массовых мероприятий не будет по соображениям безопасности. Об этом GOROD48 сообщил заместитель председателя Совета федерации профсоюзов Липецкой области Иван Дедяев.

— Нам было не рекомендовано проводить массовые акции. Но мы придумали другие. С 24 апреля объявлен конкурс на лучшее историческое фото «Липецкий Первомай». Вчера в электронном формате мы обновили нашу Доску Почета. Наш актив встретится с руководством региона с единой по стране повесткой «Развитие социального партнерства, помощь участникам СВО и их семьям», пройдут собрания в трудовых коллективах, начато голосование за первомайскую резолюцию на сайте ФНП России. В это году первомайская акция в Липецкой области пройдёт под девизом: «Солидарность трудящихся – единство страны!» Непосредственно 1 мая мы проведем небольшой митинг у областной Доски Почета «Трудовая слава Липецкой области».

Последний репортаж с массовой акции профсоюзов GOROD48 опубликовал 1 мая 2019 года под названием «Первомай для галочки». Так что и мы можем поучаствовать в конкурсе СФПЛО с историческими фотографиями. Вот некоторые из них.

4c471277cfca9175ad99366b784d7beb.jpg

bd2ea8538dc8e0783c47bd44b546ee73.jpg

f63f907be9a8a3112b29378b824e894a.jpg

0e764d0c67150e32a9fbbfd6b85dd1fd.jpg


1 144
#Первомай

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ленин

12 минут назад
тогда хоть путевки раздайте в город Сочи бесплатные
ответить
Новое слово в детской инженерии: в Липецк пришла сеть школ РобоКидс!
13
Новое слово в детской инженерии: в Липецк пришла сеть школ РобоКидс!
Бизнес

Еще в рубрике

Участница Великой Отечественной войны отпраздновала 101-летие
#долгожители
Участница Великой Отечественной войны отпраздновала 101-летие

10 минут назад

Общество
Евгения Уваркина: «136 раскопок — на нашем контроле. 60% из них не устранены вовремя»
#дороги #благоустройство
1
Евгения Уваркина: «136 раскопок — на нашем контроле. 60% из них не устранены вовремя»

25 минут назад

Общество
В Липецке появятся официальные выездные регистрации браков
#ЗАГС #свадьба
В Липецке появятся официальные выездные регистрации браков

31 минуту назад

Общество
Липчанин попался с мангалом в лесу у Силикатных озёр — его оштрафуют на 40 000 рублей
#лес
10
Липчанин попался с мангалом в лесу у Силикатных озёр — его оштрафуют на 40 000 рублей

сегодня, 14:18

Общество
Евгения Уваркина: «Во время моего отсутствия мои обязанности будет осуществлять один из моих замести...
#Липецкий горсовет #мэрия Липецка #кадры
9
Евгения Уваркина: «Во время моего отсутствия мои обязанности будет осуществлять один из моих замести...

сегодня, 12:36

Общество
374-ю годовщину пожарной охраны отпразднуют автопробегом, концертом и соревнованиями
#автопробег #МЧС
2
374-ю годовщину пожарной охраны отпразднуют автопробегом, концертом и соревнованиями

сегодня, 12:25

Общество