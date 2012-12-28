Королёва стала второй с короткого разбега

Соревноваться пришлось в крайне непростых условиях.

Соревноваться пришлось в непростых условиях: турнир перенесли из парка Горького в самое сердце столицы на улицу Никольскую: престижа стало ещё больше, но технически неудобно. Спортсменам пришлось сократить длину разбега. Из-за этого первые сбои у Кристины начались уже на высоте 183 см, которую она покорила лишь с третьей попытки. Затем она справилась с планкой на 189 см, тоже с третьей.















Единственной, кому покорилась эта высота, оказалась Мария Кочанова из Санкт-Петербурга, которая и стала обладательницей главного приза. Королёва вторая – 189 см, третье место у Натальи Спиридоновой из Пскова.











Пьедестал почёта, Кристина крайняя слева





Всего на старт вышли 5 спортсменок, несмотря на международный статус турнира, все они были россиянками.



На Недели лёгкой атлетики в Москве прошёл знаменитый Мемориал братьев Знаменских. Липчанин Данила Будюкин в беге на 110 метров с барьерами занял 12-е место с результатом 14,64 секунды. здесь стал кубинец Яндер Эррера (13,55).

Липчанка Елизавета Алисова в беге на 300 метров с барьерами заняла 5-е место – 41,79. Правда, спортсменка уже некоторое время выступает не за малую родину, а за Санкт-Петербург.



Фото Всероссийской федерации лёгкой атлетики



Липчанка Кристина Королёва заняла 2-е место в международном Дне прыжков, который прошёл в рамках Недели лёгкой атлетики в столице.А вот на отметке в 191 см 34-летняя прыгунья вынуждена была завершить своё выступление.