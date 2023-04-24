Общество

15 минут назад

«Забраться на лавочку на остановке невозможно!»

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#благоустройство #остановка
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Лавочку обещают опустить.

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В редакцию GOROD48 обратились липчане с жалобой на лавочку на новой остановке «Дом художника»: она слишком высокая, и многим пассажирам общественного транспорта забраться на сиденье просто невозможно.

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«Остановка «Дом художника», 15-й микрорайон. Всё для людей: я при росте 1 метр 87 сантиметров с прыжка только могу присесть на эту лавочку, и то ноги свисают. Бедные бабульки!», - сообщил один из наших читателей.

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Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, обновление остановочного комплекса произвели за свой счет собственники расположенных здесь торговых точек.

«Подрядчик еще не завершил все монтажные работы. Осталось установить заднюю стенку остановочного навеса. Она будет выполнена из оргстекла. При ее монтаже специалисты опустят лавочку. Ориентировочно все работы должны завершить в конце мая», - отметили в мэрии.

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#благоустройство #остановка
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