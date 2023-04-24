В Липецкой области уже 247 человек пострадали от клещей

Среди покусанных — 113 детей.

По состоянию на 20 апреля по поводу присасывания клещей в медицинские организации области обратились 247 человек, среди пострадавших 113 детей. Такие данные сегодня приводит управление Роспотребнадзора по Липецкой области.



Покусы клещами зарегистрированы во всех городах и районах Липецкой области.



237 снятых с людей клещей были доставлены в лаборатории, из них 22 были инфицированы возбудителем клещевого боррелиоза (9,3%), 21 — возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека (8,9%), 3 – возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека (1,3%).



В 16,6% случаев присасывание клещей произошло в природных условиях, в — 67,2% случаев на территории домовладений и приусадебных участков.



Поэтому липчанам напоминают о необходимости принятия профилактических мер. Нужно следить за благоустройством территорий, личных приусадебных участков и прилегающих территорий в радиусе не менее двух метров (окашивать траву, освобождать территорию от прошлогодней листвы, прореживать кустарники, освобождать землю от мусора). Это поможет снизить риск возникновения случаев присасывания клещей на территории личного домовладения.



Не стоит забывать об индивидуальной защите, которая включает в себя соблюдение правил поведения на опасной в отношении клещей территории, правильное ношение одежды, применение акарицидных средств для обработки одежды и репеллентов для обработки кожных покровов.

