Поножовщина на улице Есенина: один убитый, один раненый

Трагедия приключилась под самый конец Дня России на бульваре Есенина.

В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области GOROD48 сообщили, что в результате нападения один мужчина погиб на месте, второй получил серьёзное ранение. Пострадавшего увезли на «скорой», в настоящий момент за его жизнь борются врачи.





Полиция задержала подозреваемого в нападении. По предварительным данным, ранее мужчина уже был судим за причинение телесных повреждений средней тяжести.





Фото Telegram-канала «PRO» • Новости Липецка

Предварительно известно, что возле дома №5 неизвестный мужчина напал на жителей Липецка. По словам очевидцев, злоумышленник выскочил из 15-этажного дома с ножом в руках.