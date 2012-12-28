Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Угроза атаки БПЛА по всей области
Происшествия
День Росси в Липецке: как отпраздновать, где погулять, куда обращаться в экстренной ситуации
Общество
Новость в полшестого: угроза атаки БПЛА в регионе миновала
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Королёва стала второй с короткого разбега
Спорт
Район МЖК остался без воды
Общество
В Липецкую область придут дожди и похолодает
Погода в Липецке
На месте тюбинговой трассы в Молодежном парке оборудуют теннисные корты
Общество
В Ельце — угроза атаки БПЛА
Происшествия
Поножовщина на улице Есенина: один убитый, один раненый
Происшествия
Читать все
На месте тюбинговой трассы в Молодежном парке оборудуют теннисные корты
Общество
День Росси в Липецке: как отпраздновать, где погулять, куда обращаться в экстренной ситуации
Общество
Королёва стала второй с короткого разбега
Спорт
В Липецкую область придут дожди и похолодает
Погода в Липецке
Район МЖК остался без воды
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Поножовщина на улице Есенина: один убитый, один раненый
Происшествия
Угроза атаки БПЛА по всей области
Происшествия
В Ельце — угроза атаки БПЛА
Происшествия
Новость в полшестого: угроза атаки БПЛА в регионе миновала
Общество
Читать все
Происшествия
603
30 минут назад
2

Поножовщина на улице Есенина: один убитый, один раненый

Трагедия приключилась под самый конец Дня России на бульваре Есенина.

Предварительно известно, что возле дома №5 неизвестный мужчина напал на жителей Липецка. По словам очевидцев, злоумышленник выскочил из 15-этажного дома с ножом в руках.

В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области GOROD48 сообщили, что в результате нападения один мужчина погиб на месте, второй получил серьёзное ранение. Пострадавшего увезли на «скорой», в настоящий момент за его жизнь борются врачи.

Полиция задержала подозреваемого в нападении. По предварительным данным, ранее мужчина уже был судим за причинение телесных повреждений средней тяжести. 

Фото Telegram-канала «PRO» • Новости Липецка
Поножовщина
0
3
7
1
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
какой праздник
1 минуту назад
такие и итоги
Ответить
Физкультурник
17 минут назад
А что с нападавшим?
Ответить
Рекомендуем
Общество
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
НЛМК Live
НЛМК приглашает школьников в летний проект «Корпорация дети»
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Спорт
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Общество
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!
Общество
В липецкой мэрии заявили, что почти 64% горожан — активные спортсмены
Происшествия
Мошенники переключились на детей: в полицию обратились родители 15-летней девочки
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить