День Росси в Липецке: как отпраздновать, где погулять, куда обращаться в экстренной ситуации
День Росси в Липецке: как отпраздновать, где погулять, куда обращаться в экстренной ситуации
Происшествия
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30 минут назад
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Поножовщина на улице Есенина: один убитый, один раненый
Трагедия приключилась под самый конец Дня России на бульваре Есенина.
В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области GOROD48 сообщили, что в результате нападения один мужчина погиб на месте, второй получил серьёзное ранение. Пострадавшего увезли на «скорой», в настоящий момент за его жизнь борются врачи.
Полиция задержала подозреваемого в нападении. По предварительным данным, ранее мужчина уже был судим за причинение телесных повреждений средней тяжести.
Фото Telegram-канала «PRO» • Новости Липецка
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