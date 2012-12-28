Как снять финансовую нагрузку при рождении ребёнка? Этими и другими вопросами задавались на форуме «Благополучие 2030»
День Росси в Липецке: как отпраздновать, где погулять, куда обращаться в экстренной ситуации
Общество
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35 минут назад
Район МЖК остался без воды
Праздник начался не с кофе - для кофе нет воды.
- ул. Водопьянова, 39.
- ул. Смургиса, 3, 5, 6, 7, 11;
- ул. Стаханова, 2.
Воду обещают подвозить к дому на улице Смургиса, 7. После окончания ремонта вода некоторое время может быть мутной. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *6048, (4742) 236-048.
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