Район МЖК остался без воды

Праздник начался не с кофе - для кофе нет воды.

РВК «Липецк» сообщил о внеплановом отречении холодной воды. Вплоть до завершения ремонтных работ без удобств останутся:- ул. Водопьянова, 39.- ул. Смургиса, 3, 5, 6, 7, 11;- ул. Стаханова, 2.Воду обещают подвозить к дому на улице Смургиса, 7. После окончания ремонта вода некоторое время может быть мутной. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *6048, (4742) 236-048.