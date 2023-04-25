Происшествия

57 минут назад

Врача осудили за взятку и служебный подлог

3 781
#взятка #врач #подлог
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Врача осудили за взятку и служебный подлог

Женщина за взятку в 5 000 рублей оформила знакомому больничный.

Становлянский районный суд вынес приговор 40-летней женщине — участковому врачу-терапевту по части 1 статьи 291.2 УК РФ, части 1 статьи 292 УК РФ за получение взятки и совершение служебного подлога — внесение в официальные документы заведомо ложных сведений из корыстной и иной личной заинтересованности.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, участковый врач-терапевт в августе прошлого года по просьбе знакомого оформила больничный, внеся в медицинскую информационную систему «Квазар» заведомо ложные сведения о заболевании и временной нетрудоспособности. За это врач получила взятку в 5 тысяч рублей переводом через мобильное приложение банка.

Врач вину признала и заявила ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. В результате женщину путём частичного сложения наказаний оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Приговор ещё не вступил в силу.
3 781
#взятка #врач #подлог
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Комментарии (3)

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911

26 минут назад
Слава Богу! Победили коррупцию в России!
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Нонка

38 минут назад
Даже взятку скрыть не смогла ,хотя диагноз подобрала верно!
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опер

39 минут назад
А в Липецке нет . что ли ?
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