Врача осудили за взятку и служебный подлог

Женщина за взятку в 5 000 рублей оформила знакомому больничный.

Становлянский районный суд вынес приговор 40-летней женщине — участковому врачу-терапевту по части 1 статьи 291.2 УК РФ, части 1 статьи 292 УК РФ за получение взятки и совершение служебного подлога — внесение в официальные документы заведомо ложных сведений из корыстной и иной личной заинтересованности.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, участковый врач-терапевт в августе прошлого года по просьбе знакомого оформила больничный, внеся в медицинскую информационную систему «Квазар» заведомо ложные сведения о заболевании и временной нетрудоспособности. За это врач получила взятку в 5 тысяч рублей переводом через мобильное приложение банка.



Врач вину признала и заявила ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. В результате женщину путём частичного сложения наказаний оштрафовали на 50 тысяч рублей.



Приговор ещё не вступил в силу.