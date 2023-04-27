Происшествия

38 минут назад

Елецкий слесарь арестован на два месяца

277
#поджог
Елецкий слесарь арестован на два месяца

Такую меру пресечения Юрию Безрукову выбрал суд.

Елецким городским судом избрана мера пресечения подозреваемому в совершении террористического акта Юрию Безрукову. Как сообщает пресс-служба судебной системы Липецкой области, он арестован на два месяца - время предварительного следствия.

Слесарь «Елецводоканала» Юрий Безруков обвиняется по части 1 статьи 205 УК РФ «Террористический акт»: 25 апреля он пытался поджечь здания районной администрации и районного суда

В ходе следствия Юрию Безрукову предстоит медицинская экспертиза: она должна определить его вменяемость. 


277
#поджог

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