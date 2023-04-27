Происшествия
38 минут назад
Елецкий слесарь арестован на два месяца
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Такую меру пресечения Юрию Безрукову выбрал суд.
Елецким городским судом избрана мера пресечения подозреваемому в совершении террористического акта Юрию Безрукову. Как сообщает пресс-служба судебной системы Липецкой области, он арестован на два месяца - время предварительного следствия.
Слесарь «Елецводоканала» Юрий Безруков обвиняется по части 1 статьи 205 УК РФ «Террористический акт»: 25 апреля он пытался поджечь здания районной администрации и районного суда.
В ходе следствия Юрию Безрукову предстоит медицинская экспертиза: она должна определить его вменяемость.
Слесарь «Елецводоканала» Юрий Безруков обвиняется по части 1 статьи 205 УК РФ «Террористический акт»: 25 апреля он пытался поджечь здания районной администрации и районного суда.
В ходе следствия Юрию Безрукову предстоит медицинская экспертиза: она должна определить его вменяемость.
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