Происшествия

31 минуту назад

На занятиях в ЛГТУ завкафедрой сильно ударило током

4 795
#производственный травматизм
1
На занятиях в ЛГТУ завкафедрой сильно ударило током

Заведующий кафедрой электрооборудования получил электротравму, ожоги II-III степеней.

Прокуратура Советского района Липецка провела проверку по факту несчастного случая в Липецком государственном техническом университете.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, утром 31 января этого года заведующий кафедрой электрооборудования во время учебного занятия при осмотре и проверке наличия напряжения на открытых токоведущих частях электроустановки получил удар электрическим током.

В результате преподавателю была диагностирована электротравма, электроожоги II-III степени лица, волосистой части головы, век.

«Несчастный случай стал следствием нарушения требований охраны труда: не проведение обучения и тестирования знаний по безопасной работе с электроустановками, не проведения практических занятий по снятию параметров электрического режима и параметров качества электрической энергии, не осуществление контроля за содержанием электроустановок в исправном состоянии и их безопасной эксплуатацией», - отмечают в прокуратуре.

В адрес руководства ЛГТУ прокуратура внесла представление.
4 795
#производственный травматизм
1

Комментарии (4)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

да

10 минут назад
Так что если студенты увидят в политехе обгоревшего препода с палеными волосами на голове - лучше к нему на лекции не ходите
ответить

Очумелые ручки

18 минут назад
Чему же он студентов научит, если его самого током бъет ?
ответить

ИИ

20 минут назад
Зачет не сдал!
ответить

ИИ

21 минуту назад
Похоже акадэмик ,свой диплом купил в переходе.
ответить
Коронавирус в России: «арктур» готовится атаковать?
#COVID #хроники коронавируса
13
Коронавирус в России: «арктур» готовится атаковать?
Коронавирус

Еще в рубрике

10-летнего мальчика на самокате сбил «Фольксваген»
#ДТП #дети #самокат
7
10-летнего мальчика на самокате сбил «Фольксваген»

сегодня, 10:02

Происшествия
Жительница Грязей воткнула нож в спину сожителя
#Убийство
3
Жительница Грязей воткнула нож в спину сожителя

сегодня, 09:46

Происшествия
Из-за пожара в доме на улице Зегеля возбуждено уголовное дело
#уголовное дело #пожар #прокуратура
13
Из-за пожара в доме на улице Зегеля возбуждено уголовное дело

сегодня, 09:37

Происшествия
Кражу телефона в липецком супермаркете записала камера видеонаблюдения
#кража
1
Кражу телефона в липецком супермаркете записала камера видеонаблюдения

сегодня, 09:37

Происшествия
18 пожаров за сутки: сгорели «Дэу Матиз», гараж и балкон
#пожар
1
18 пожаров за сутки: сгорели «Дэу Матиз», гараж и балкон

сегодня, 09:20

Происшествия
Мать сильно ударила 15-летнего сына феном из-за пропавшей бутылки самогона
#дети #побои
17
Мать сильно ударила 15-летнего сына феном из-за пропавшей бутылки самогона

вчера, 17:42

Происшествия