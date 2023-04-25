На занятиях в ЛГТУ завкафедрой сильно ударило током

Заведующий кафедрой электрооборудования получил электротравму, ожоги II-III степеней.

Прокуратура Советского района Липецка провела проверку по факту несчастного случая в Липецком государственном техническом университете.



Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, утром 31 января этого года заведующий кафедрой электрооборудования во время учебного занятия при осмотре и проверке наличия напряжения на открытых токоведущих частях электроустановки получил удар электрическим током.



В результате преподавателю была диагностирована электротравма, электроожоги II-III степени лица, волосистой части головы, век.



«Несчастный случай стал следствием нарушения требований охраны труда: не проведение обучения и тестирования знаний по безопасной работе с электроустановками, не проведения практических занятий по снятию параметров электрического режима и параметров качества электрической энергии, не осуществление контроля за содержанием электроустановок в исправном состоянии и их безопасной эксплуатацией», - отмечают в прокуратуре.



В адрес руководства ЛГТУ прокуратура внесла представление.