Дачный остался без электроэнергии в результате ДТП

Подачу энергии обещают восстановить к девяти вечера.



Поселок Дачный остался без света: автомобиль повредил опору линии электропередачи. Ремонтные работы уже ведутся.«Подачу электроэнергии планируют восстановить до 21:00.По факту повреждения энергообъекта энергетики совместно с правоохранительными органами провели комплекс необходимых мероприятий», — сообщает мэрия.