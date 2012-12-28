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Происшествия
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8 минут назад
Дачный остался без электроэнергии в результате ДТП
Подачу энергии обещают восстановить к девяти вечера.
«Подачу электроэнергии планируют восстановить до 21:00.
По факту повреждения энергообъекта энергетики совместно с правоохранительными органами провели комплекс необходимых мероприятий», — сообщает мэрия.
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