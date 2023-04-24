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40 предприятий Липецка готовы взять на работу осужденных: бизнесу не хватает рабочих рук
Евгения Уваркина призвала экономический блок мэрии уже к концу мая завершить переговоры с УФСИН о привлечении рабочих рук на городские предприятия.
Ирина Артемова сообщила, что один из резидентов МБУ «Технопарк-Липецк», ООО «Амбилайф», выпускающий обеззараживатели воздуха, уже сотрудничает с РЖД, и что этому монополисту еще интересна продукция еще четырех предприятий. Мэрия подписала соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в инновационной сфере с Юго-Восточной железной дорогой, подразумевающее укрепление кооперационных связей, поддержку опытно-экспериментальных работ, внедрение новых технологий в производство.
Также Ирина Артемова рассказала о прошедшем 30 апреля совещании в управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Липецкой области, посвященном возможности привлечения осужденных на городские предприятия, а также взаимовыгодной кооперации учреждений ФСИН с предпринимательским сообществом.
— Сотрудничество бизнеса с исправительными учреждениями дает возможность предпринимателям проявить свою социальную ответственность, обеспечив трудовую занятость осужденных. Кроме того, есть достаточно много реальных экономических преимуществ, которые можно получить, взаимодействуя с этой системой, — сказала Ирина Артемова.
По словам вице-мэра, 40 предприятий города готовы взять на работу осужденных, предоставив им питание и даже проживание:
— В прошлом году средняя зарплата осужденных, которые работали на предприятиях Липецка, составляла 20 тысяч рублей. В этом году предприниматели готовы платить в полтора-два раза больше. Идёт конкуренция за кадры. Бизнесу не хватает рабочих рук.
Ирина Артемова сообщила, что в исправительном Центре УФСИН по Липецкой области могут разместиться более 300 осужденных к принудительным работам (этот вид наказания не связан с изоляцией от общества). Их привлекают к труду в организациях любой правовой формы (GOROD48 уже писал о том, что каждый третий дворник МБУ «Управление благоустройства Липецка» - судимый). Всех тех, кто имел право на содержание в исправительном Центре, региональное управление ФСИН уже трудоустроило. В этом году ведомство может предложить исправработы еще для 160 осужденных.
— УФСИН по Липецкой области готов участвовать во всех городских мероприятиях, — сказала Ирина Артемова.
В липецких колониях выпускают около 500 наименований изделий. Производственный сектор регионального управления располагает металлорежущим, сварочным, прессовым, термическим, деревообрабатывающим, швейным оборудованием. Общая площадь цехов и участков за колючей проволокой – 68 тысяч кв.м., площадь складских помещений – 12 тысяч кв.м.
Глава Липецка Евгения Уваркина призвала экономический блок мэрии уже к концу мая решить вопросы кооперации городских предприятий с учреждениями ФСИН.
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