Новая лыжероллерная трасса у парка Победы уже почти готова, хотя сдать ее должны к 1 сентября
Как снять финансовую нагрузку при рождении ребёнка? Этими и другими вопросами задавались на форуме «Благополучие 2030»
Общество
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47 минут назад
Новость в полшестого: угроза атаки БПЛА в регионе миновала
Около 5:30 нам сообщили радостное известие.
Высокая вероятность прилёта БПЛА, падения обломков и т.д. сохранялась в Липецкой области всю ночь. Теперь небо снова очистилось на некоторое время.
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