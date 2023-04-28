Происшествия

38 минут назад

Обвиняемая во взяточничестве заведующая детсадом успела издать приказ о противодействии коррупции

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#коррупция
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Обвиняемая во взяточничестве заведующая детсадом успела издать приказ о противодействии коррупции

Издала его заведующая детсадом — одна из подозреваемых по уголовному делу, в котором — сразу шесть фигурантов.

Вчера липецкий Следком сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении заведующей детсадом, трех ее заместителей, главного бухгалтера и председателя профсоюзной организации. Все они подозреваются в совершении 12 эпизодов преступления, предусмотренного п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («получение взятки в крупном размере»). По данным следствия, эти женщины обложили подчиненных данью за покровительство в работе и начислении стимулирующих выплат. Им инкриминируют действия группой лиц по предварительному сговору, в результате чего верхушка детского сада получила, по данным следствия, более 2,5 млн рублей.

Как стало известно GOROD48, речь идет о детсаде №50 «Мир детства» в микрорайоне «Елецкий». Примечательно, что его заведующая Оксана Гладышева в январе издала приказ о противодействии коррупции.

приказ.jpg
приказ1.jpg

Кстати, законные зарплаты обвиненной во взяточничестве администрации детского сада были приличными и без левого приработка. Например, в сведениях о доходах работников муниципальных организаций, которые можно найти на сайте городской администрации, сказано, что заведующая Оксана Гладышева в 2021 году получала, в среднем, по 86 749 рублей в месяц, а ее заместители — от 63 до 73 тысяч.

Примечательно и другое: все подозреваемые в коррупции работники детского сада находятся под подпиской о невыезде, но все они — на своих рабочих местах.

— У нас никто не отстранен от работы, — сообщили GOROD48 в 50-м детском саду.

— Департамент образования мэрии не располагает никакими сведениями об этой истории. Никаких документов от правоохранительных органов нам не поступало, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе мэрии.


фото: Яндекс Карты

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#коррупция
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Комментарии (7)

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Сельдерей куку Елецкий.

4 минуты назад
И почему я не удивлен. Елецкий трешовый район.
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Липчанка

7 минут назад
Эта схема работает у них успешно с начала 2000-х... наверняка и в Прокуратуре знают об этом так как люди писали жаловались ..и в городское управление детских дошкольных учреждений.... схема жива по сей день!
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Юрист

9 минут назад
(данью за покровительство в работе). В цивилизованных странах это называется лоббирование, и не преследуеся законом.
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80 тысяч

18 минут назад
а всё ноют и ноют.....
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Самые обездоленные

22 минуты назад
врачи , учителя и работники детсадов.
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юрист

23 минуты назад
город 48, они не обвиняемые, а подозреваемые. Исправьте заголовок в статье. Надо быть внимательнее.
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Чайковский

24 минуты назад
А почему они не должны быть на своих рабочих местах?
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