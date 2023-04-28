Происшествия
38 минут назад
Обвиняемая во взяточничестве заведующая детсадом успела издать приказ о противодействии коррупции
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Издала его заведующая детсадом — одна из подозреваемых по уголовному делу, в котором — сразу шесть фигурантов.
Вчера липецкий Следком сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении заведующей детсадом, трех ее заместителей, главного бухгалтера и председателя профсоюзной организации. Все они подозреваются в совершении 12 эпизодов преступления, предусмотренного п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («получение взятки в крупном размере»). По данным следствия, эти женщины обложили подчиненных данью за покровительство в работе и начислении стимулирующих выплат. Им инкриминируют действия группой лиц по предварительному сговору, в результате чего верхушка детского сада получила, по данным следствия, более 2,5 млн рублей.
Как стало известно GOROD48, речь идет о детсаде №50 «Мир детства» в микрорайоне «Елецкий». Примечательно, что его заведующая Оксана Гладышева в январе издала приказ о противодействии коррупции.
Кстати, законные зарплаты обвиненной во взяточничестве администрации детского сада были приличными и без левого приработка. Например, в сведениях о доходах работников муниципальных организаций, которые можно найти на сайте городской администрации, сказано, что заведующая Оксана Гладышева в 2021 году получала, в среднем, по 86 749 рублей в месяц, а ее заместители — от 63 до 73 тысяч.
Примечательно и другое: все подозреваемые в коррупции работники детского сада находятся под подпиской о невыезде, но все они — на своих рабочих местах.
— У нас никто не отстранен от работы, — сообщили GOROD48 в 50-м детском саду.
— Департамент образования мэрии не располагает никакими сведениями об этой истории. Никаких документов от правоохранительных органов нам не поступало, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе мэрии.
Как стало известно GOROD48, речь идет о детсаде №50 «Мир детства» в микрорайоне «Елецкий». Примечательно, что его заведующая Оксана Гладышева в январе издала приказ о противодействии коррупции.
Кстати, законные зарплаты обвиненной во взяточничестве администрации детского сада были приличными и без левого приработка. Например, в сведениях о доходах работников муниципальных организаций, которые можно найти на сайте городской администрации, сказано, что заведующая Оксана Гладышева в 2021 году получала, в среднем, по 86 749 рублей в месяц, а ее заместители — от 63 до 73 тысяч.
Примечательно и другое: все подозреваемые в коррупции работники детского сада находятся под подпиской о невыезде, но все они — на своих рабочих местах.
— У нас никто не отстранен от работы, — сообщили GOROD48 в 50-м детском саду.
— Департамент образования мэрии не располагает никакими сведениями об этой истории. Никаких документов от правоохранительных органов нам не поступало, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе мэрии.
фото: Яндекс Карты
7 665
Сельдерей куку Елецкий.
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