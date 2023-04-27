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Липчанин попался с мангалом в лесу у Силикатных озёр — его оштрафуют на 40 000 рублей

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#лес
Липчанин попался с мангалом в лесу у Силикатных озёр — его оштрафуют на 40 000 рублей

Во время майских праздников количество патрулей в лесах вырастет.

Сегодня у Силикатных озёр лесные инспекторы заметили мужчину, который разжёг мангал. Шашлыки обойдутся ему очень дорого — за нарушение противопожарного режима ему грозит штраф в 40 000 рублей. На мужчину уже составлен соответствующий протокол. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления лесного хозяйства Липецкой области, нарушитель был замечен во время рейда, которые государственные лесные инспекторы проводят вместе с МЧС и полицией.

Во время майских праздников число таких патрулей увеличится.

Особый противопожарный режим введён на территории Липецкой области с 14 апреля по 10 мая. Во время действия режима штрафы за нарушения противопожарной безопасности в лесах начинаются для граждан от 40 тысяч рублей.


Фото - vk.com/uprlesxoz48
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#лес

Комментарии (10)

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Наталья

8 минут назад
Лет 30 назад, когда ещё училась в школе, мы с классной руководительницей всем классом ездили на шашлыки, в том числе на Силикатные. Потом уже, будучи студентами, жарили сосиски в районе пляжа. И кто угодно мог разводить костер на природе - никаких пожаров не было. Мусор только после себя оставляли - это да, противно. А сейчас спичку не зажги. Не перегибаем?
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Депутат

10 минут назад
Наверное ещё и готовый шашлык конфисковали, как орудие преступления
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Личи

12 минут назад
Animal planet., конечно. А вот если собака нагадит - штраф))), если гриб сорвешь - штраф))
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Гуливер

35 минут назад
Ну да, гонять отдыхающих это проще чем создавать зоны где можно пожарить шашлык. Вся Россия сплошной бумажный отчёт!
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Можно

38 минут назад
Animal Planet ,и полежать на травке в лесу с собакой ! Это не запрещено !
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laser

47 минут назад
Animal planet., гулять можно, запрет введён на костры, мангалы и непотушенные окурки. Если пожарная опасность усилится — вот тогда введут запрет на посещение лесов и опустят шлагбаумы.
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липчанин

49 минут назад
Animal planet., можно , но только осторожно ! УКус клеща может привести к тяжелым заболеваниям сердца и почек собаки ! Будь осторожнее , дружище и остальных собаководов предупреди !
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Гость

51 минуту назад
Animal planet., 15 тыщ. штраф, не ходи
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липчанин

53 минуты назад
Дураков бесполезно учить -их нужно наказывать рублем ! штраф в 100 000 руб думаю достаточно !
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Animal planet.

59 минут назад
А просто в лесу собакой можно гулять?
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