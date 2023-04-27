Общество
сегодня, 14:18
Липчанин попался с мангалом в лесу у Силикатных озёр — его оштрафуют на 40 000 рублей
Во время майских праздников количество патрулей в лесах вырастет.
Сегодня у Силикатных озёр лесные инспекторы заметили мужчину, который разжёг мангал. Шашлыки обойдутся ему очень дорого — за нарушение противопожарного режима ему грозит штраф в 40 000 рублей. На мужчину уже составлен соответствующий протокол. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления лесного хозяйства Липецкой области, нарушитель был замечен во время рейда, которые государственные лесные инспекторы проводят вместе с МЧС и полицией.
Во время майских праздников число таких патрулей увеличится.
Особый противопожарный режим введён на территории Липецкой области с 14 апреля по 10 мая. Во время действия режима штрафы за нарушения противопожарной безопасности в лесах начинаются для граждан от 40 тысяч рублей.
Фото - vk.com/uprlesxoz48
Во время майских праздников число таких патрулей увеличится.
Особый противопожарный режим введён на территории Липецкой области с 14 апреля по 10 мая. Во время действия режима штрафы за нарушения противопожарной безопасности в лесах начинаются для граждан от 40 тысяч рублей.
Фото - vk.com/uprlesxoz48
Наталья
Депутат
Личи
Гуливер
Можно
laser
липчанин
Гость
липчанин
Animal planet.