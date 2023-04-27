Общество
27 минут назад
Евгения Уваркина: «136 раскопок — на нашем контроле. 60% из них не устранены вовремя»
1 112
Глава Липецка призвала городских депутатов бомбить прокуратуру жалобами на безалаберность энергетиков.
Сегодня на сессии Липецкого горсовета Евгения Уваркина ответила на множество вопросов депутатов о дорогах и благоустройстве, хотя адресованы он были председателям департаментов администрации, ставших вице-мэрами: Николаю Дергунову и Светлане Сурмий.
Депутат Екатерина Пинаева спросила Светлану Сурмий о том, почему горожане голосуют за те или иные объекты благоустройства, мэрия определяет победителей, а по факту деньги выделяют, в том числе и на иные объекты, которых не было в списках городских приоритетов? Этот вопрос был задан после того, как уже председатель департамента градостроительства сообщил, что в этом году на 224 млн рублей в Липецке будут обустроены 25 общественных пространств: 15 победивших в прошлогоднем голосовании на платформе 48.gorodsreda.ru и 10 тех, которые оплачивает региональный бюджет.
— Да, мы благоустраиваем больше объектов. На голосование мы выставляем самые знаковые, самые посещаемые. А на деньги из регионального бюджета те, о которых узнаем от жителей и от вас, депутатов. Например, мы уделяем большое внимание созданию пешеходных связей в городе. Это наша стратегия, ведь как раз такие связи формируют комфортную городскую среду, — сказала Евгения Уваркина.
Главу Липецка радует то, что в этом году с начала голосования за объекты благоустройства-2024 года на сайте 48.gorodsreda.ru, свой выбор уже сделали 35 тысяч горожан. «Это хорошо. Накручивать результаты возможности нет. Отдать голос можно только за один объект».
В свою очередь, спикер горсовета Евгения Фрай призвала коллег-депутатов, кураторов проектов благоустройства в округах, активно голосовать за будущее обновление общественных пространств и привлекать к этому избирателей. «Я свой выбор уже сделала».
Но больше всего вопросов было задано Николаю Дергунову.
Первым вице-мэра потревожил экс-вице-спикер горсовета, а сейчас председатель Общественной палаты Липецка Федор Жигаров:
— Прошли дожди. Они показали, что ездить по дорогам, даже новым, проблематично: везде лужи. Я не раз говорил, что отремонтированные дороги перед приемкой нужно проливать поливочной машиной, чтобы были видны неровности, в которых скапливается вода. Вот взять проспект Победы. На новой дороге на пешеходном переходе напротив бывшего кинотеатра «Спутник» во время и после дождя стоит большая лужа. И людей, которые переходят дорогу, окатывает грязной водой!
Николай Дергунов ответил, что в мае строивший дорогу подрядчик должен исправить все выявленные недостатки (в том числе, очевидно, и причину возникновения лужи).
Задался вопросом о дефектах на новых дорогах и депутат Николай Двугрошев, мол, кто будет платить за ремонт уже отремонтированного, и этим взвинтил главу города.
— Сам по себе вопрос не корректен. Это обычный человек так может сказать, а не вы! Если вы говорите о проблеме, называйте адрес, а не просто заявляйте: «Есть проблема!»
— Например, улица Баумана, — сказал депутат.
— Эта дорога у нас на контроле. На все отремонтированные дороги есть четырехлетняя гарантия, по которой мы выставляем претензии подрядчикам и контролируем исполнение работы. На улицу Баумана подрядчик выйдет в мае. Почему вы не говорите о хорошем. Прекрасная картина, например, на улицах Зегеля и Плеханова. Такой комплексный ремонт для нас уже стал нормой. У нас не очень много дефектов на новых дорогах через год-два после ремонтов, — ответила Евгения Уваркина.
Но депутат Николай Двугрошев тут же переключился на другую проблему: раскопок. Он обратил внимание на разрытую энергетиками яму на дороге по улице Студеновской, которая уже больше недели собирает хвосты из машин и автобусов.
Евгения Уваркина признала, что ресурсные организации не держат слова. Например, до 24 апреля энергетики должны были восстановить асфальт, тротуары и газоны на местах осенне-зимних работ в красных линиях главных улиц, но сроки сорвали. По словам мэра, под контролем управления главного смотрителя Липецка сейчас находятся 136 таких раскопок, 60% из которых так и остались в «зимнем варианте» — просто засыпанными землей или щебнем:
— Как вы знаете, с марта прошлого года власть ограничена в применении штрафов для бизнеса. Мы уже больше года выписываем предостережения с требованием устранения нарушений закона. Все необходимые предостережения виновным выписаны, направлены в прокуратуру. Мы, как мэрия, не можем написать жалобы, а вы, как депутаты, можете! Пишите жалобы, мы будем очень рады.
Евгению Уваркину поддержала Евгения Фрай. Она сказала, что еженедельно бывает на оперативных совещаниях у мэра и видит жесткий контроль ресурсных организаций.городской администрацией.
— А когда у нас появится муниципальная программа по строительству и ремонту дорог в частном секторе? — спросила депутат Евдокия Бычкова. — На сколько лет она будет рассчитана? На 10 лет, как я вижу ситуацию или на три года, как об этом говорит Николай Дергунов?
— Вы знаете возможности нашего бюджета. Все городские проблемы структурированы, у всех есть способы решения. Нам надо все довести до ума. Будем заниматься и программой дорог в частном секторе, но ее сначала важно обеспечить деньгами, — сказала мэр.
Депутат Андрей Захаров спросил, когда же ставший полноценной частью Липецка Военный городок увидит капвложения в его инфраструктуру? «Вам же уже дали на него 2,4 миллиона рублей».
— На эти деньги уже сделан ямочный ремонт. Следующая задача — демонтировать разрушенное здание КПП, сделать на его месте тротуар, добавить парковочные места. В перспективе — дорожные знаки, ремонт тротуаров, «лежачие полицейские», — ответил председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Дергунов.
А почему в 2022 году на уборку улиц и тротуаров мэрия потратила 460 млн рублей, а на этот год запланировала всего 392 миллиона. «Почему так? У нас что, все прекрасно с уборкой?» — спросил депутат Николай Двугрошев.
— Будет правильно сравнить эти суммы по итогам года. Допускаю, что после ряда поправок в бюджет выйдем на необходимое финансирование, — ответил Николай Дергунов.
И добавил, что если прошлой зимой на вывоз снега мэрия потратила 50 млн рублей, то этой — всего четыре миллиона. Вот вам и экономия!
Депутат Екатерина Пинаева спросила Светлану Сурмий о том, почему горожане голосуют за те или иные объекты благоустройства, мэрия определяет победителей, а по факту деньги выделяют, в том числе и на иные объекты, которых не было в списках городских приоритетов? Этот вопрос был задан после того, как уже председатель департамента градостроительства сообщил, что в этом году на 224 млн рублей в Липецке будут обустроены 25 общественных пространств: 15 победивших в прошлогоднем голосовании на платформе 48.gorodsreda.ru и 10 тех, которые оплачивает региональный бюджет.
— Да, мы благоустраиваем больше объектов. На голосование мы выставляем самые знаковые, самые посещаемые. А на деньги из регионального бюджета те, о которых узнаем от жителей и от вас, депутатов. Например, мы уделяем большое внимание созданию пешеходных связей в городе. Это наша стратегия, ведь как раз такие связи формируют комфортную городскую среду, — сказала Евгения Уваркина.
Главу Липецка радует то, что в этом году с начала голосования за объекты благоустройства-2024 года на сайте 48.gorodsreda.ru, свой выбор уже сделали 35 тысяч горожан. «Это хорошо. Накручивать результаты возможности нет. Отдать голос можно только за один объект».
В свою очередь, спикер горсовета Евгения Фрай призвала коллег-депутатов, кураторов проектов благоустройства в округах, активно голосовать за будущее обновление общественных пространств и привлекать к этому избирателей. «Я свой выбор уже сделала».
Но больше всего вопросов было задано Николаю Дергунову.
Первым вице-мэра потревожил экс-вице-спикер горсовета, а сейчас председатель Общественной палаты Липецка Федор Жигаров:
— Прошли дожди. Они показали, что ездить по дорогам, даже новым, проблематично: везде лужи. Я не раз говорил, что отремонтированные дороги перед приемкой нужно проливать поливочной машиной, чтобы были видны неровности, в которых скапливается вода. Вот взять проспект Победы. На новой дороге на пешеходном переходе напротив бывшего кинотеатра «Спутник» во время и после дождя стоит большая лужа. И людей, которые переходят дорогу, окатывает грязной водой!
Николай Дергунов ответил, что в мае строивший дорогу подрядчик должен исправить все выявленные недостатки (в том числе, очевидно, и причину возникновения лужи).
Задался вопросом о дефектах на новых дорогах и депутат Николай Двугрошев, мол, кто будет платить за ремонт уже отремонтированного, и этим взвинтил главу города.
— Сам по себе вопрос не корректен. Это обычный человек так может сказать, а не вы! Если вы говорите о проблеме, называйте адрес, а не просто заявляйте: «Есть проблема!»
— Например, улица Баумана, — сказал депутат.
— Эта дорога у нас на контроле. На все отремонтированные дороги есть четырехлетняя гарантия, по которой мы выставляем претензии подрядчикам и контролируем исполнение работы. На улицу Баумана подрядчик выйдет в мае. Почему вы не говорите о хорошем. Прекрасная картина, например, на улицах Зегеля и Плеханова. Такой комплексный ремонт для нас уже стал нормой. У нас не очень много дефектов на новых дорогах через год-два после ремонтов, — ответила Евгения Уваркина.
Но депутат Николай Двугрошев тут же переключился на другую проблему: раскопок. Он обратил внимание на разрытую энергетиками яму на дороге по улице Студеновской, которая уже больше недели собирает хвосты из машин и автобусов.
Евгения Уваркина признала, что ресурсные организации не держат слова. Например, до 24 апреля энергетики должны были восстановить асфальт, тротуары и газоны на местах осенне-зимних работ в красных линиях главных улиц, но сроки сорвали. По словам мэра, под контролем управления главного смотрителя Липецка сейчас находятся 136 таких раскопок, 60% из которых так и остались в «зимнем варианте» — просто засыпанными землей или щебнем:
— Как вы знаете, с марта прошлого года власть ограничена в применении штрафов для бизнеса. Мы уже больше года выписываем предостережения с требованием устранения нарушений закона. Все необходимые предостережения виновным выписаны, направлены в прокуратуру. Мы, как мэрия, не можем написать жалобы, а вы, как депутаты, можете! Пишите жалобы, мы будем очень рады.
Евгению Уваркину поддержала Евгения Фрай. Она сказала, что еженедельно бывает на оперативных совещаниях у мэра и видит жесткий контроль ресурсных организаций.городской администрацией.
— А когда у нас появится муниципальная программа по строительству и ремонту дорог в частном секторе? — спросила депутат Евдокия Бычкова. — На сколько лет она будет рассчитана? На 10 лет, как я вижу ситуацию или на три года, как об этом говорит Николай Дергунов?
— Вы знаете возможности нашего бюджета. Все городские проблемы структурированы, у всех есть способы решения. Нам надо все довести до ума. Будем заниматься и программой дорог в частном секторе, но ее сначала важно обеспечить деньгами, — сказала мэр.
Депутат Андрей Захаров спросил, когда же ставший полноценной частью Липецка Военный городок увидит капвложения в его инфраструктуру? «Вам же уже дали на него 2,4 миллиона рублей».
— На эти деньги уже сделан ямочный ремонт. Следующая задача — демонтировать разрушенное здание КПП, сделать на его месте тротуар, добавить парковочные места. В перспективе — дорожные знаки, ремонт тротуаров, «лежачие полицейские», — ответил председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Дергунов.
А почему в 2022 году на уборку улиц и тротуаров мэрия потратила 460 млн рублей, а на этот год запланировала всего 392 миллиона. «Почему так? У нас что, все прекрасно с уборкой?» — спросил депутат Николай Двугрошев.
— Будет правильно сравнить эти суммы по итогам года. Допускаю, что после ряда поправок в бюджет выйдем на необходимое финансирование, — ответил Николай Дергунов.
И добавил, что если прошлой зимой на вывоз снега мэрия потратила 50 млн рублей, то этой — всего четыре миллиона. Вот вам и экономия!
1 112
По энергетикам точно