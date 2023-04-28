Общество
сегодня, 10:06
Подземный переход у Центрального рынка снова затопило
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Установленный в нем накануне сотрудниками муниципального коммунального предприятия насос не справился со своей задачей.
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В среду после небольшого дождя подтопило подземный переход у Центрального рынка. Тогда же, по сообщению МБУ «Управление благоустройства Липецка», на прочистку водоотводных решеток перехода направили бригаду. Также специалисты муниципального коммунального предприятия установили в переходе дренажный насос.
Однако сегодняшний ночной дождик показал, что что-то пошло не так: поземный переход опять затопило. Продавцы были вынуждены обратиться к проверенному способу отвода воды: совками и вениками ее загоняли в ведра.
А что же насос?
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии со ссылкой на МБУ «Управление благоустройства Липецка», в переход выехала бригада производственного участка организации для прочистки дождеприемных решеток и поиска ответа на вопрос, почему не сработал насос.
Однако сегодняшний ночной дождик показал, что что-то пошло не так: поземный переход опять затопило. Продавцы были вынуждены обратиться к проверенному способу отвода воды: совками и вениками ее загоняли в ведра.
А что же насос?
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии со ссылкой на МБУ «Управление благоустройства Липецка», в переход выехала бригада производственного участка организации для прочистки дождеприемных решеток и поиска ответа на вопрос, почему не сработал насос.
8 703
да уж
шесть заместителей
Прокурору
Коммунист
да уж
Что же делать?
ГОСТЬ53
Витек