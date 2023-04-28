Общество

сегодня, 10:06

Подземный переход у Центрального рынка снова затопило

8 703
#подземный переход
4

Установленный в нем накануне сотрудниками муниципального коммунального предприятия насос не справился со своей задачей.

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В среду после небольшого дождя подтопило подземный переход у Центрального рынка. Тогда же, по сообщению МБУ «Управление благоустройства Липецка», на прочистку водоотводных решеток перехода направили бригаду. Также специалисты муниципального коммунального предприятия установили в переходе дренажный насос.

Однако сегодняшний ночной дождик показал, что что-то пошло не так: поземный переход опять затопило. Продавцы были вынуждены обратиться к проверенному способу отвода воды: совками и вениками ее загоняли в ведра.

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А что же насос?

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии со ссылкой на МБУ «Управление благоустройства Липецка», в переход выехала бригада производственного участка организации для прочистки дождеприемных решеток и поиска ответа на вопрос, почему не сработал насос.

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8 703
#подземный переход
4

Комментарии (8)

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да уж

41 минуту назад
Прокурору, Просто этот частник,из администрации....
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шесть заместителей

50 минут назад
всё под жестким контролем
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Прокурору

52 минуты назад
Странно как-то переход значит принадлежит частнику а чистят стоки и монтируют насос городские власти. Странно очень странно.
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Коммунист

54 минуты назад
Капитализм опять затопило...
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да уж

56 минут назад
Насос не справляется,а веник,швабра и тазик в лёгкую)))
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Что же делать?

59 минут назад
Пусть менеджеры создают в Москву и научатся там как они справляются с этой задачей в метро или в переходах более с большим углубление.
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ГОСТЬ53

сегодня, 10:15
К чему привет поиск ответа??
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Витек

сегодня, 10:09
Может быть насос надо было в розетку включить?
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