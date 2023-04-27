Общество

сегодня, 12:36

Евгения Уваркина: «Во время моего отсутствия мои обязанности будет осуществлять один из моих заместителей»

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#Липецкий горсовет #мэрия Липецка #кадры
Евгения Уваркина: «Во время моего отсутствия мои обязанности будет осуществлять один из моих заместителей»

Глава Липецка объяснила, почему ей не нужен первый вице-мэр.

Сегодня на сессии Липецкого горсовета управделами мэрии Наталья Попова рассказала о новом штатном расписании мэрии, в котором упраздняется должность первого заместителя главы Липецка, а у Евгении Уваркиной появляются сразу шесть заместителей вместо трех существующих.

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Такие нововведения требуют изменения Устава Липецка. На всю волокиту уйдет три месяца, поэтому на этот срок первым заместителем главы города становится Анна Шамаева, куратор социального блока муниципалитета, а к уже имеющемуся вице-мэру Ирине Артемовой прибавляются Наталья Попова, Николай Дергунов, Светлана Сурмий и Ирина Вербецкая (двое последних совмещают новую должность со старыми — председателей департамента градостроительства и архитектуры и департамента ЖКХ).

Евгения Уваркина дополнительно пояснила депутатам, что новая структура городской администрации нужна для увеличения ведомственной персональной ответственности председателей департаментов, которые будут курировать реализацию трех концессий с многомиллиардными инвестициями в развитие горэлектротранспорта, станции аэрации, водопроводно-канализационной сети, а также ход работ по комплексному развитию территорий.

— Наша команда справляется со всеми поставленными амбициозными задачами. Пока вносятся изменения в Устав города, временным первым заместителем будет куратор социального блока Анна Шамаева, — сказала Евгения Уваркина.

Депутат Евгения Бычкова благословила изменения структуры мэрии со словами «главное, был бы от этого эффект», а депутат Вера Урываева со свойственной ей эмоциональностью усомнилась в необходимости упразднения должности первого заместителя:

— Вы ссылаетесь на то, что делаете штатное расписание по примеру правительства области, но в нем же есть первый заместитель губернатора!

Евгения Уваркина сказала, что первый заместитель ей не нужен, так как его функционал будет распределен между шестью заместителями. В итоге что остается? Церемониальная обязанность первого вице-мэра замещать главу города во время ее отсутствия? Этого не требуется, ведь эту обязанность по ее приказу может исполнить любой из заместителей.

— Все равно не понятно! В области живет чуть больше миллиона человек, и в региональном правительстве есть первый заместитель. А в Липецке, в городе почти с полумиллионным населением, не будет первого вице-мэра! Но вам, конечно, виднее, — сказала Вера Урываева.

На том и порешили.
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#Липецкий горсовет #мэрия Липецка #кадры

Комментарии (3)

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Смехопанорама

36 минут назад
25 июня 2019 назначили мэром , всё структуру нарисовать не могут .Команда .
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Гостья1

59 минут назад
Из публикации. В области живёт чуть больше миллиона,а в городе около миллиона. А траты бюджета области соответствуют затратам с учётом количества проживающих в населенных пунктах? Есть средства на все запланированное с учётом плотности населения и обеспечения всем необходимым в городе?
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САМЫЙ КОРОТКИЙ АНЕКДОТ

сегодня, 12:52
Наша команда справляется со всеми поставленными амбициозными задачами
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