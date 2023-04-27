Общество
сегодня, 12:36
Евгения Уваркина: «Во время моего отсутствия мои обязанности будет осуществлять один из моих заместителей»
Глава Липецка объяснила, почему ей не нужен первый вице-мэр.
Сегодня на сессии Липецкого горсовета управделами мэрии Наталья Попова рассказала о новом штатном расписании мэрии, в котором упраздняется должность первого заместителя главы Липецка, а у Евгении Уваркиной появляются сразу шесть заместителей вместо трех существующих.
Такие нововведения требуют изменения Устава Липецка. На всю волокиту уйдет три месяца, поэтому на этот срок первым заместителем главы города становится Анна Шамаева, куратор социального блока муниципалитета, а к уже имеющемуся вице-мэру Ирине Артемовой прибавляются Наталья Попова, Николай Дергунов, Светлана Сурмий и Ирина Вербецкая (двое последних совмещают новую должность со старыми — председателей департамента градостроительства и архитектуры и департамента ЖКХ).
Евгения Уваркина дополнительно пояснила депутатам, что новая структура городской администрации нужна для увеличения ведомственной персональной ответственности председателей департаментов, которые будут курировать реализацию трех концессий с многомиллиардными инвестициями в развитие горэлектротранспорта, станции аэрации, водопроводно-канализационной сети, а также ход работ по комплексному развитию территорий.
— Наша команда справляется со всеми поставленными амбициозными задачами. Пока вносятся изменения в Устав города, временным первым заместителем будет куратор социального блока Анна Шамаева, — сказала Евгения Уваркина.
Депутат Евгения Бычкова благословила изменения структуры мэрии со словами «главное, был бы от этого эффект», а депутат Вера Урываева со свойственной ей эмоциональностью усомнилась в необходимости упразднения должности первого заместителя:
— Вы ссылаетесь на то, что делаете штатное расписание по примеру правительства области, но в нем же есть первый заместитель губернатора!
Евгения Уваркина сказала, что первый заместитель ей не нужен, так как его функционал будет распределен между шестью заместителями. В итоге что остается? Церемониальная обязанность первого вице-мэра замещать главу города во время ее отсутствия? Этого не требуется, ведь эту обязанность по ее приказу может исполнить любой из заместителей.
— Все равно не понятно! В области живет чуть больше миллиона человек, и в региональном правительстве есть первый заместитель. А в Липецке, в городе почти с полумиллионным населением, не будет первого вице-мэра! Но вам, конечно, виднее, — сказала Вера Урываева.
На том и порешили.
Такие нововведения требуют изменения Устава Липецка. На всю волокиту уйдет три месяца, поэтому на этот срок первым заместителем главы города становится Анна Шамаева, куратор социального блока муниципалитета, а к уже имеющемуся вице-мэру Ирине Артемовой прибавляются Наталья Попова, Николай Дергунов, Светлана Сурмий и Ирина Вербецкая (двое последних совмещают новую должность со старыми — председателей департамента градостроительства и архитектуры и департамента ЖКХ).
Евгения Уваркина дополнительно пояснила депутатам, что новая структура городской администрации нужна для увеличения ведомственной персональной ответственности председателей департаментов, которые будут курировать реализацию трех концессий с многомиллиардными инвестициями в развитие горэлектротранспорта, станции аэрации, водопроводно-канализационной сети, а также ход работ по комплексному развитию территорий.
— Наша команда справляется со всеми поставленными амбициозными задачами. Пока вносятся изменения в Устав города, временным первым заместителем будет куратор социального блока Анна Шамаева, — сказала Евгения Уваркина.
Депутат Евгения Бычкова благословила изменения структуры мэрии со словами «главное, был бы от этого эффект», а депутат Вера Урываева со свойственной ей эмоциональностью усомнилась в необходимости упразднения должности первого заместителя:
— Вы ссылаетесь на то, что делаете штатное расписание по примеру правительства области, но в нем же есть первый заместитель губернатора!
Евгения Уваркина сказала, что первый заместитель ей не нужен, так как его функционал будет распределен между шестью заместителями. В итоге что остается? Церемониальная обязанность первого вице-мэра замещать главу города во время ее отсутствия? Этого не требуется, ведь эту обязанность по ее приказу может исполнить любой из заместителей.
— Все равно не понятно! В области живет чуть больше миллиона человек, и в региональном правительстве есть первый заместитель. А в Липецке, в городе почти с полумиллионным населением, не будет первого вице-мэра! Но вам, конечно, виднее, — сказала Вера Урываева.
На том и порешили.
Смехопанорама
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