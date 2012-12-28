На девяти улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 13 июня станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».

С 09:00 и до окончания работ с неудобствами столкнутся жители 19 микрорайона – домов №№ 117, 119, 119/1, 121, 131, 133, 135, 137, 141, 143, 145, 147, 111, 149, 151, 153 по улице Московской, №№ 7, 10 по проезду Кувшинова.С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 3/2, 13а, 50, 180 по улице Дубовой, №№ вл. 3, вл. 3/4 по улице Саратовской, №№ 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 4, 4а/1, 4б, 5, 7, 8, 8/1, 8/2, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 18, 20, 22, 22а по улице Моршанской, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 по улице Физкультурной, №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 по улице Российской, №№ 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 по улице Сельскохозяйственной, №№ 1 ст.1, 1 ст.3, 1а, 1а ст.1, 1а ст.3, 20, 23, 25, 25а, вл.33, вл.33 ст.1, 53, 54, 55, 55а, 55б, 55а/2, 55д, 56д, 55/31 по улице К. Цеткин и частный сектор улицы К. Цеткин.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.