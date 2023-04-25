Общество
34 минуты назад
Евгения Уваркина все же решила оставить себе первого заместителя
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Мэр внесла в новое штатное расписание городской администрации последние правки.
Как уже писал GOROD48, глава Липецка Евгения Уваркина решила во второй раз с 2019 года поменять штатное расписание городской администрации. В первом документе, представленном мэром в Липецкий горсовет в начале апреля, не значилось должности первого заместителя главы города (1 апреля занимавший ее Вадим Негробов перешел на новое место работы), в то же время количество вице-мэров было увеличено с трех до шести, причем два из них были с приложением в виде существующей должности председателей департамента ЖКХ и департамента градостроительства и архитектуры. Но вот прошло две недели, и Евгения Уваркина еще раз переписала структуру мэрии.
Сегодня постоянной комиссии городского Совета по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике была представлена последняя версия штатного расписания городской администрации.
Из этой схемы становится понятно, что Евгения Уваркина все же решила оставить должность первого заместителя. И им, судя по всему, станет Анна Шамаева! Ее блок в виде четырех департаментов — образования, физической культуры и спорта, культуры и туризма, развития территорий — станет ключевым в мэрии. И это самая настоящая революция — со времен первого мэра Липецка Александра Коробейникова ключевыми блоками городской администрации были те, которые занимаются обеспечением жизнедеятельности муниципалитета. Под последним первым вице-мэром были департаменты градостроительства и архитектуры, ЖКХ, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства, отдел охраны окружающей среды.
А сейчас ключевым будет социальный блок. Он, конечно, немаловажный, но ведь и не первоочередной.
В новом расписании — пять заместителей главы Липецка. Три из них чистые, два — с приставкой в виде должности председателя департамента градостроительства и архитектуры и председателя департамента ЖКХ.
В пояснительной записке, которую депутатской комиссии зачитала управляющая делами мэрии Наталья Попова, говорится, что изменения в структуру администрации города вносятся с целью улучшения ее эффективности, повышения ответственности должностных лиц при реализации значимых для развития города проектов. Например, повышение статуса председателя департамента ЖКХ позволит усилить вес муниципалитета на федеральном уровне, привлечь больше средств для модернизации коммунальной инфраструктуры, переселения граждан из аварийного жилищного фонда и даже «выстроить вертикаль управления жилищным фондом». Упраздняется должность управляющего делами администрации Липецка: новый вице-мэр будет курировать вопросы документооборота финансово-экономического, материально-технического обеспечения деятельности администрации города, кадры, архивы.
По словам Натальи Поповой, увеличение числа вице-мэров не потребует увеличения расходов на их содержание.
Счетная палата Липецка, в свою очередь, заметила, что изменения штатного расписания мэрии повлечет увеличение фонда оплаты труда на 309 тысяч рублей в год. А экспертно-аналитическое управление горсовета предоставило сводную таблицу мэрий регионов ЦФО, из которой следовало, что Евгении Уваркиной еще есть на кого равняться. Так, у главы Воронежа — шесть заместителей при двух первых вице-мэрах, а в у глав Белгорода и Смоленска — по семь замов при имеющихся первых вице-мэрах.
Первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев поддержал предложенные изменения структуры мэрии, заявив, что у тех, кто будет контролировать исполнение концессий (трамвай, водопровод, канализация, городская станция аэрации) должен быть больший, чем сейчас, аппаратный вес. Заместитель председателя депутатской комиссии Сергей Сазонов и депутат Олег Косолапов также попросили коллег поддержать предложение мэра. В итоге депутаты не задали Наталье Поповой ни одного вопроса. Уже послезавтра, в четверг, новое штатное расписание администрации будет представлено сессии горсовета.
Сегодня постоянной комиссии городского Совета по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике была представлена последняя версия штатного расписания городской администрации.
Из этой схемы становится понятно, что Евгения Уваркина все же решила оставить должность первого заместителя. И им, судя по всему, станет Анна Шамаева! Ее блок в виде четырех департаментов — образования, физической культуры и спорта, культуры и туризма, развития территорий — станет ключевым в мэрии. И это самая настоящая революция — со времен первого мэра Липецка Александра Коробейникова ключевыми блоками городской администрации были те, которые занимаются обеспечением жизнедеятельности муниципалитета. Под последним первым вице-мэром были департаменты градостроительства и архитектуры, ЖКХ, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства, отдел охраны окружающей среды.
А сейчас ключевым будет социальный блок. Он, конечно, немаловажный, но ведь и не первоочередной.
В новом расписании — пять заместителей главы Липецка. Три из них чистые, два — с приставкой в виде должности председателя департамента градостроительства и архитектуры и председателя департамента ЖКХ.
В пояснительной записке, которую депутатской комиссии зачитала управляющая делами мэрии Наталья Попова, говорится, что изменения в структуру администрации города вносятся с целью улучшения ее эффективности, повышения ответственности должностных лиц при реализации значимых для развития города проектов. Например, повышение статуса председателя департамента ЖКХ позволит усилить вес муниципалитета на федеральном уровне, привлечь больше средств для модернизации коммунальной инфраструктуры, переселения граждан из аварийного жилищного фонда и даже «выстроить вертикаль управления жилищным фондом». Упраздняется должность управляющего делами администрации Липецка: новый вице-мэр будет курировать вопросы документооборота финансово-экономического, материально-технического обеспечения деятельности администрации города, кадры, архивы.
По словам Натальи Поповой, увеличение числа вице-мэров не потребует увеличения расходов на их содержание.
Счетная палата Липецка, в свою очередь, заметила, что изменения штатного расписания мэрии повлечет увеличение фонда оплаты труда на 309 тысяч рублей в год. А экспертно-аналитическое управление горсовета предоставило сводную таблицу мэрий регионов ЦФО, из которой следовало, что Евгении Уваркиной еще есть на кого равняться. Так, у главы Воронежа — шесть заместителей при двух первых вице-мэрах, а в у глав Белгорода и Смоленска — по семь замов при имеющихся первых вице-мэрах.
Первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев поддержал предложенные изменения структуры мэрии, заявив, что у тех, кто будет контролировать исполнение концессий (трамвай, водопровод, канализация, городская станция аэрации) должен быть больший, чем сейчас, аппаратный вес. Заместитель председателя депутатской комиссии Сергей Сазонов и депутат Олег Косолапов также попросили коллег поддержать предложение мэра. В итоге депутаты не задали Наталье Поповой ни одного вопроса. Уже послезавтра, в четверг, новое штатное расписание администрации будет представлено сессии горсовета.
2 545
А лександр
Вот это поворот