Политика

49 минут назад

Корифей липецкого профсоюзного движения Анатолий Жидких ушел в отставку

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#отставка #ФНПР #
Корифей липецкого профсоюзного движения Анатолий Жидких ушел в отставку

Областную Федерацию профсоюзов Анатолий Жидких возглавлял 27 лет. Нового лидера профсоюзы региона выберут 30 мая.

Сегодня стало известно об уходе по собственному желанию с поста председателя Федерацию профсоюзов Липецкой области одного из «аксакалов» липецкой политики, 77-летнего Анатолия Жидких. В ФНПР Липецкой области GOROD48 эту информацию подтвердили.

Анатолий Жидких возглавлял региональную федерацию профсоюзов 27 лет — с 1996 года.

На профсоюзной же работе Анатолий Жидких с 1986 года. До этого работал инструктором промышленно-транспортного отдела Правобережного райкома КПСС, секретарем партийного комитета производственного объединения «Липецксантехника», более известного как «Трубный завод».
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#отставка #ФНПР #

Комментарии (3)

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Патриот

2 минуты назад
Ну всё, теперь заживем!!!
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ттт

8 минут назад
может кто вспомнить пользу от профсоюза? ну кроме взносов. Может права кому защитили или конфликт с администрацией предприятия помогли решить.
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водятл

31 минуту назад
Уходят легендарные супер-руководители .... тяжело нам без легендарных будет ... но мы справимся !
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