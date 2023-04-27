Корифей липецкого профсоюзного движения Анатолий Жидких ушел в отставку

Областную Федерацию профсоюзов Анатолий Жидких возглавлял 27 лет. Нового лидера профсоюзы региона выберут 30 мая.

Сегодня стало известно об уходе по собственному желанию с поста председателя Федерацию профсоюзов Липецкой области одного из «аксакалов» липецкой политики, 77-летнего Анатолия Жидких. В ФНПР Липецкой области GOROD48 эту информацию подтвердили.



Анатолий Жидких возглавлял региональную федерацию профсоюзов 27 лет — с 1996 года.



На профсоюзной же работе Анатолий Жидких с 1986 года. До этого работал инструктором промышленно-транспортного отдела Правобережного райкома КПСС, секретарем партийного комитета производственного объединения «Липецксантехника», более известного как «Трубный завод».